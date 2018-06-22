Таисия Тимофеева
Последние публикации
«Если я погибну, то расскажите обо мне»
Не стареет наша память о тех, кто не вернулся с той страшной войны. Она — и в воспоминаниях ветеранов, и в бережно хранимых фронтовых треугольниках. Ставшие уже ветхими, солдатские письма со штемпелями полевой почты воссоздают летопись грозного и героического времени. С их страниц перед миром...
22 июня 2018
Ростовский трамвай: есть ли шанс выжить?
Ростовские урбанисты и активисты полагают, что апгрейд городского трамвайного парка и обособление трамвайных путей может стать достойной и куда более малозатратной заменой призрачного метро. Именно электротранспорт вполне мог бы решить проблему пробок. Об этом в обращении губернатору Ростовской...
25 апреля 2018
Карательные меры: чиновники выселяют погорельцев на улицу
Карательные меры решили применить к ростовским погорельцам. Людей, пострадавших от августовского пожара, выселяют из пунктов временного размещения. Идти горожанам некуда, так как они ещё не успели приобрести квартиры взамен испепеленного жилья. «За неделю до выселения из гостиницы мы писали Дмитрию...
13 апреля 2018
«Фашисты так не поступали!»: чиновники против ростовских погорельцев
Главным негативным событием 2017 года губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал пожар в центре Ростова-на-Дону, который произошёл 21 августа и испепелил десятки домов. По словам регионального руководителя, из сложной ситуации власти, кажется, находят выход. Об этом донской глава заявил в...
26 января 2018
Марш бездомного полка. Заплати за свой дом и умри
Первую в 2018 году акцию протеста провели в Ростове-на-Дону обманутые дольщики. Несмотря на сильный дождь и гололёд, колонна бездомного полка прошагала по улице Пушкинской. По пути следования от проспекта Театрального до переулка Университетского отчаявшиеся инвесторы скандировали лозунги и...
22 января 2018
Выжженный регион протестов: Ростовская область-2017
Есть события, которые закономерно меняют привычное течение жизни. К примеру, окончание учебы, свадьба, рождение детей. А есть события, которые разделяют жизнь на «до» и «после». 2017 год для Ростовской области оказался богат на «ложки дёгтя», да и назвать хорошие события бочкой мёда, если...
6 января 2018
Битва за культурное наследие: итоги 2017 года в Ростовской области
В Ростовской области на очередной виток вышел конфликт вокруг памятника федерального значения «Комплекс экспортных зерновых складов 19 века», который в народе известен как Парамоновские склады. Только благодаря работе, проделанной общественниками в 2017 году, культурное наследие Донского края не...
30 декабря 2017
«Языком трепать — не кирпичи таскать»: Ростов-на-Дону-2017
Жители Ростова-на-Дону подводят итоги уходящего 2017 года, основываясь не только на своих собственных наблюдениях, но и опираясь на данные сити-менеджером города-миллионника Виталием Кушнарёвым обещания. Как водится у ростовских градоначальников, заявления о светлом будущем подкрепляются...
29 декабря 2017
Точечное строительство — оружие для убийства
В Ростове-на-Дону с января по сентябрь 2017 года выдано 36 разрешений на строительство многоквартирных жилых домов. Как информирует департамент архитектуры и градостроительства, это на треть меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Из этих разрешений только три документа допускают строительство...
22 декабря 2017
Августовский пожар сжёг не только дома, но и жизни
Подозреваемые в поджоге домов в районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону пока не найдены, а восстанавливать жильё пострадавшим запрещено — таковы результаты августовского пожара на сегодняшний день. Прошедшая 18 декабря встреча губернатора Ростовской области Василия Голубева, сити-менеджера...
20 декабря 2017
«Собирай вещи и уезжай в Россию!»: отдаст ли суд детей жестокому отцу-немцу
Первомайский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение по иску гражданина Германии к жительнице Сочи Александре Кессер. Беньямин Даниель Томас Мария Кессер потребовал вернуть четверых детей, заявив, что мать их похитила и незаконно вывезла из Германии в Россию. В свою очередь, мать заявила, что...
17 декабря 2017
Судебная система России прогибается под «ювеналов»
Ростовский областной суд 18 декабря рассмотрит апелляцию на беспрецедентное решение Первомайского районного суда Ростова-на-Дону по иску гражданина Германии Беньямина Даниеля Томаса Марии Кессер а к жительнице Сочи Александре Кессер. Супруги, не успевшие оформить развод, борются за право растить и...
15 декабря 2017
Депутаты цинично забыли про майские указы Путина
В Ростовской области проект регионального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов отправлен на доработку. Несмотря на заверения первого заместителя спикера донского парламента Андрея Харченко ( «Единая Россия»), что главный финансовый документ был тщательно проработан, прошёл...
28 ноября 2017
«У Бога нет других рук, кроме наших»: когда счастье размером с ладошку
17 ноября в мире отмечают Международный день недоношенных детей, учреждённый в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми. Учитывая беззащитность малышей, поторопившихся появиться на свет, его ещё называют «День белого лепестка». Без преувеличения, такие...
17 ноября 2017
Мы строили, строили, но к ЧМ-2018 так и не достроили...
В Ростове-на-Дону разгорается скандал, который может стоить некоторым чиновникам должности. Нешуточные страсти в очередной раз кипят вокруг отеля Hayatt, в котором во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году должны поселиться представители FIFA. Так гласит легенда. Но, судя по всему...
14 ноября 2017
Чиновники стирают коды прошлого
Исторический облик Ростова-на-Дону, отметившего в сентябре 268-ю годовщину со дня своего основания, оказался на грани исчезновения. Столица юга России, чья архитектура в течение трёх столетий сформировала неповторимый облик, теряет «лицо города». Причём происходит это стремительно — под видом...
3 ноября 2017
Чиновничий произвол на пепелище
21 октября исполнилось ровно два месяца с того дня, когда крупнейший за всю историю города-миллионника пожар практически превратил в пепел более 200 домов в центре Ростова-на-Дону. Жильцы лишились всего: крыши над головой, имущества, документов, самых элементарных вещей, своего прошлого (в огне...
23 октября 2017
Бездомный полк: «Чиновники сами подрывают авторитет власти»
Проблема обманутых дольщиков в Ростовской области уже давно вышла за рамки региональной хотя бы потому, что донской регион возглавляет тройку лидеров по количеству «проблемных» объектов жилищного строительства. Это официальные данные, озвученные в Министерстве строительства и жилищно-коммунального...
21 октября 2017
Инфекционный фронт: кто травит наших детей?
Более 20 детей в Ростовской области, едва начав новый учебный год, оказались на больничной койке. Ученики школы №21 в Волгодонске 5 сентября отравились в столовой. В территориальном управлении Роспотребнадзора заверили, что сальмонеллеза в организме ребят нет, так как все проведённые лабораторные...
18 сентября 2017
Огонь-на-Дону: как пламя превращало дома в пепел
Запах гари, клубы чёрного дыма в центре Ростова-на-Дону, вой пожарных сирен и режим чрезвычайной ситуации. 21 августа 2017 года у большинства горожан теперь будет вызывать именно такие ассоциации. Вряд ли в ближайшее время удастся забыть о самом крупном за последние несколько лет пожаре, который...
21 августа 2017