21 октября исполнилось ровно два месяца с того дня, когда крупнейший за всю историю города-миллионника пожар практически превратил в пепел более 200 домов в центре Ростова-на-Дону. Жильцы лишились всего: крыши над головой, имущества, документов, самых элементарных вещей, своего прошлого (в огне сгорели семейные фотоархивы). И спустя 60 дней на жертв пожара обрушилась ещё одна далеко не радостная весть. В восстановлении пострадавшего жилья горожанам отказано. Заявлено об этом было на встрече с погорельцами, которая состоялась 21 октября.

Илларион Прянишников. Погорельцы. 1871

Пожарный МЧС

Что полагается пострадавшим?

Во встрече с десятками пострадавших от августовского пожара приняли участие спикер донского парламента Александр Ищенко и сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.

«Федеральное законодательство, которое регулирует предоставление жилья людям, пострадавшим в чрезвычайной ситуации, очень жесткое. Когда мы проанализировали весь массив документов, то поняли, что оно не может быть применено в нашем случае, так как реальное возмещение смогут получить не больше 15—18% всех пострадавших. Потому мы начали работать над тем, чтобы создать на областном уровне тот механизм, который бы смог максимально защитить жилищные права граждан», — цитирует Ищенко управление по информационной политике регионального Заксобрания.

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В свою очередь, глава ростовской администрации сказал буквально следующее:

«Если дом признан непригодным для проживания в результате обследования, то вы входите в перечень людей, которым будет предоставлена субсидия для получения жилья. Восстанавливать конкретно ваш дом не нужно, и мы на это дело разрешительных документов не выдадим, потому что территория там не предназначена для жилищного строительства. Земля, которая находится в вашей собственности, будет изыматься в соответствии с муниципальным заданием», — цитирует градоначальника РИА Новости.

Но уже на этом этапе возникли первые упрёки в адрес чиновников. По мнению пострадавших, власти устраивают произвол. Так, например, одна из пострадавших заявила, что её дом практически не пострадал, но эксперты признали его непригодным для жилья. И, по её мнению, такая судьба ждёт большинство строений.

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Рыночная стоимость земли

Согласно результатам обследования домов, которое провела специальная комиссия, 163 строения признаны непригодными для восстановления, ремонту же подлежат только 230 жилых помещений, которые огонь более-менее пощадил. В 2018 году земли у собственников муниципалитет выкупит. Их стоимость будет зависеть от рынка.

«Тот район, который погорел, могу сказать, он не очень хороший, потому что там идёт спуск к Дону, и там очень много подземных вод. Это первое. Там идет спуск — это второй момент. В-третьих, там постройки были очень старые, дореволюционный фонд. Очень много дореволюционного фонда, поэтому продажа по рыночной стоимости этого участка пожара невозможна. Продажа любая, которая будет осуществляться, она будет в любом случае ниже рыночной. Останутся ли те, кто там имеет недвижимость, довольными — вряд ли», — считает риелтор компании по управлению недвижимости в Ростове-на-Дону Олег Бовганов. Своим мнением он поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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Ну, а если на этом месте всё-таки построят какой-либо дом, то, безусловно, он будет цениться хотя бы из-за расположения и прекрасного вида на реку Дон.

Слово — не воробей

Стоит обратить внимание на то, что 23 августа 2017 года, буквально на следующий день, когда пожар был полностью потушен, состоялось заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Его в южной столице провёл министр МЧС РФ Владимир Пучков. Тогда губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал, что вопрос о восстановлении домов будет решаться жителями.

«С каждым поработаем индивидуально и спросим мнение: хотят люди восстанавливать свои дома либо согласятся переехать. У них будет право выбора. Если человек пожелает восстанавливать это жилье, он сможет это сделать. Если решит, что место непригодно для проживания, будем рассматривать возможность предоставления ему другого жилья. Решение будет приниматься жителями, и власти будут на это ориентироваться», — сказал глава региона.

Пока, судя по всему, городские власти мнение губернатора не учли.

Мнение народных избранников

Стоит отметить, что на встречу с погорельцами не пригласили депутатов тех районов, на территории которых произошёл пожар, — Кировского и Пролетарского. Народные избранники не преминули отметить это. Вместе с тем своё мнение по поводу прозвучавшего предложения властей высказал депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров. Свой комментарий он разместил в своём аккаунте в социальной сети Facebook.

Липунов Г. А Ростов-на-Дону. Кировский район

«Среди пострадавших есть две категории граждан. Те, кто имел имущество и был прописан. И те, кто имел имущество, проживал там, но прописан не был. На сегодняшний день власти предлагают погорельцам, зарегистрированным в сгоревших домах и квартирах, жилищные сертификаты. И аргументируют это тем, что на данной территории нельзя вести новое строительство. Это абсолютно правильно, новое строительство вести нельзя, но на месте пожара нужно восстановить старое», — считает народный избранник.

По его словам, при реализации плана властей город получит шквал негатива. Так, к примеру, рыночная стоимость определена как 38 тыс. рублей за 1 кв. м., а стоимость жилья в соседнем строящемся доме — минимум 60 тыс. рублей. Что называется, почувствуйте разницу.

«В начале сентября президенту России Владимиру Путину, губернатору Василию Голубеву и сити-менеджеру Виталию Кушнарёву было направлено письмо с предложением, суть которого заключается в восстановлении жилых домов на месте пожара в полном объёме. К примеру, было на земле 20 кв. м, город и должен восстановить 20 кв. м. А прописаны на них 20 человек или вообще никто не прописан — это проблемы собственника жилья. Он утратил 20 кв. м, вот ему нужно выдать ровно столько же. Также и с собственниками других помещений», — отметил Анатолий Котляров.

Депутат считает, что изменения в правила землепользования застройки внести можно. Это — не проблема и не камень преткновения. Ведь под сгоревшими домами остались целые фундаменты. И на старом фундаменте (и такая практика в городе есть) можно возвести новые негорючие конструкции, стоимость которых будет не выше 35 тыс. рублей за 1 кв. м с учетом подключения коммуникаций, которыми район пожара обеспечен. И обойдётся это бюджету намного дешевле.

Следствие продолжается…

А пока пострадавшие от пожара занимаются восстановлением документов и оспаривают в судах своё право на получение жилищных сертификатов, следователи продолжают заниматься поиском виновных в совершении поджога, который, по мнению большинства пострадавших, явно был. Это и есть основная версия возникновения пожара. В сентябре даже был установлен один очаг возгорания, который находился в семи метрах от домовладения № 50 по переулку Чувашскому. По информации правоохранителей, это подтверждают записи с камер видеонаблюдения и мобильных телефонов очевидцев пожара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа 2017 года в пожаре пострадали десятки горожан, погиб пожилой мужчина. Из опасной зоны были эвакуированы более 560 человек. В областном центре был введён режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Уничтожение чужого имущества»).

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