Более 20 детей в Ростовской области, едва начав новый учебный год, оказались на больничной койке. Ученики школы №21 в Волгодонске 5 сентября отравились в столовой. В территориальном управлении Роспотребнадзора заверили, что сальмонеллеза в организме ребят нет, так как все проведённые лабораторные исследования дали отрицательный результат, сообщает ИА REGNUM 18 сентября.

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Пока официальных заявлений о том, ведётся ли поиск виновных в инциденте, нет. Известно лишь о том, что специалисты Роспотребнадзора взяли пробы готовых блюд и продуктов, воды, дезраствора. Придраться, безусловно, не к чему. Вот только возникает вопрос, как вышло так, что дети отравились, пообедав в школьной столовой?

Как все начиналось

Несколько школьников попали в больницу после того, как родители вызвали бригады скорой помощи для своих детей. Уже вечером после учёбы они пожаловались на тошноту, рвоту, боли в животе. Все симптомы указывали на отравление. При этом в перерывах между уроками в школьной столовой ученики пообедали выпечкой — сосиской в тесте.

«Пока мы сидели в очереди, встретили еще одну девочку из нашей школы. Она тоже кушала в столовой, кажется, пиццу. После этого привезли еще одного ученика с такими же симптомами. Родители девочки вызвались подвезти меня до дома. По дороге они рассказали, что разговаривали с врачами скорой помощи. Медики сообщили, что за вечер поступило несколько вызовов с похожими симптомами. Родители сначала отказывались везти детей в больницу, но потом вызывали скорую повторно», — цитирует одного из родителей пострадавших портал ‪DonDay.ru.

Директор школы №21 Ольга Супрунова заверила, что до этого инцидента подобных случаев в учреждении не было.

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Реакция «фронтовиков»

В региональном отделении Общероссийского народного фронта на массовое отравление школьников отреагировали. В частности, по словам координатора проекта «За честные закупки», депутата Госдумы Антона Гетты, инцидент требует оперативного вмешательства правоохранительных органов. Также необходимо установить список лиц, ответственных за некачественное питание учащихся.

«Почти 25 учащихся отравились. Очевидно, что это не простое совпадение. Руководство школы в режиме постоянного контроля должно следить за тем, чтобы школьники не подвергались угрозам такого характера. Мы ждём результатов проверки санэпидемстанции. Без всякого сомнения, эта халатность взрослых должна получить оценку и со стороны правоохранителей», — считает «фронтовик».

Нелишней станет проверка поставщиков продуктов питания не только для юных волгодончан, но и школьников всех учебных заведений региона.

Школьное питание в атомграде

Стоит напомнить о скандале вокруг школьного питания и питания в детских садах Волгодонска, который разгорелся в начале 2017 года и обернулся кадровой чисткой, а также протестами местных жителей. Причиной родительского возмущения стало отсутствие хлеба в детских садах и горячего питания в школах города после затяжных новогодних каникул. Произошёл инцидент из-за поставщика, с которым был заключен договор. Он вовремя не приехал в Волгодонск из Ростова-на-Дону.

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Тогда и возник вопрос, почему предпочтение властей города было отдано поставщику, находящемуся как минимум в четырёх часах езды (а зимой путь ещё дольше). Это стало причиной для основательной проверки. Инспекция выявила, что более 800 договоров были заключены с тремя поставщиками из Ростова-на-Дону ‪9 января сроком на весь 2017 год. Также было подтверждено завышение цен, в результате чего муниципальная казна переплатила почти 35 млн рублей.

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К кадровым изменениям ситуация, конечно, привела. Но в администрации города освободила кабинет начальник управления образования Волгодонска Анна Пустошкина. А на тот момент сити-менеджер южного атомграда Андрей Иванов остался при должности. Более того, после окончания контракта чиновник пошёл на повышение. Иванов занял кабинет министра транспорта Ростовской области. При этом ранее он возглавлял региональный департамент потребительского рынка. Что общего в этих сферах деятельности — остаётся загадкой.

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А как в других городах

Между тем в российских регионах случаи отравления детей не редкость. К примеру, только в Перми и Пермском крае за неполный год на больничной койке оказались десятки дошколят и учеников. Но здесь, в отличие пока от Ростовской области, виновных отыскали. Перед служителями Фемиды за отравление 27 детей в ноябре 2016 года предстал старший повар одной из верещагинских школ. Как выяснилось, продукты, которыми накормили детей, были просроченными и плохо приготовленными.

В апреле 2017 года в больницу попали воспитанники одного из краевых детских садов, а в мае в школе № 30 на плохое самочувствие пожаловались ученики сразу нескольких классов. Трое из 40 ребят находились в тяжелом состоянии и были госпитализированы.

Правила для всех одни

Пока правоохранительные органы занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося и устанавливают всех ответственных, причастных к инциденту, специалисты Роспотребнадзора напоминают о нормах питания, организованного в школах и детских садах.

В частности, у всех сотрудников должна быть в наличии медицинская книжка, в учреждении должно быть достаточно производственного инвентаря, посуды, моющих, дезинфицирующих средств. Дезинфекция помещения должна проводится регулярно. Ответственность за качество питания должен нести руководитель учреждения или поставщики продуктов питания, от качества которого во многом и зависит здоровье детей.