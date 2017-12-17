Ростовский областной суд 18 декабря рассмотрит апелляцию на беспрецедентное решение Первомайского районного суда Ростова-на-Дону по иску гражданина Германии Беньямина Даниеля Томаса Марии Кессера к жительнице Сочи Александре Кессер. Супруги, не успевшие оформить развод, борются за право растить и воспитывать их детей. Истец требует вернуть четверых детей, заявляя, что мать их похитила и незаконно вывезла из Германии в Россию.

Сергей Васильевич Герасимов. Мать партизана. 1943

В редакцию ИА REGNUM обратилась женщина, которую глава интернациональной семьи обвиняет в похищении детей. Именно так решил суд в немецком городе Швебиш-Гмюнде, который принял сторону отца-немца, исходя из статьи 3 Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей (ратифицирована Россией 31 мая 2011 года), и посчитал, что дети должны вернуться в Германию «в привычную для них обстановку». При этом мнение самих детей не учитывается в силу их возраста, но нельзя не отметить, что они против возвращения к отцу.

Мать и ребенок

Женщина попросту загнана в угол. Немецкий суд отбирает у неё детей, младший из которых ещё находится на смешанном вскармливании. И если дочь и сыновья будут депортированы в Германию, то забрать их Александра Кессер не сможет — её ждёт арест, так как супруг пытается через суд лишить её родительских прав.

С просьбой о помощи Александра — мать четверых детей — обратилась к уполномоченной по правам ребёнка на Кубани, которая координирует процесс. В письме она изложила детали семейной трагедии. Узаконили союз граждане двух стран в Германии в 2009 году, где и проживали. К этому времени в интернациональной семей уже появилась дочь (девочке сейчас 10 лет). Затем у родителей появилось три мальчика, самому младшему из которых только один год. Судя по всему, разлад в семье начался давно, но ссоры приобрели более глобальные масштабы летом 2016 года. По словам женщины, конфликты доходили до рукоприкладства и почти до вызова полиции.

«Начиная с февраля 2016 года, когда я была беременна четвертым ребенком, мой муж убеждал меня в необходимости жить в полигамии и настойчиво предлагал мне открытый брак — свободные отношения. В течение года наш брак окончательно разрушился. 19 июля 2017 года мы (вместе с супругом) были у адвоката в соседнем селе и подали на развод. Муж часто предлагал мне купить билет в одну сторону к маме и убираться вместе с детьми, которых я ему «навесила». В конце июля он купил билеты на самолёт в Сочи и отправил меня с детьми в отпуск к моей маме, так как в доме, в котором мы жили, меняли лестницу, и по дому было невозможно передвигаться», — отмечает в обращении Александра.

Но по приезде в Россию проблемы у женщины не закончились. Мать четверых детей заподозрила неладное в поведении 4-летнего сына. Ребёнок рассказал ей о действиях сексуального характера со стороны отца по отношению к нему. В семье её мужа были прецеденты этого. Отец супруга был в прошлом осужден на восемь лет за сексуальное насилие над его сестрой, которое продолжалось несколько лет. По её словам, Следственный отдел по Адлерскому району города Сочи назначил мальчику психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу в Институте им. Сербского.

«Я убеждена в том, что возвращение детей в Германию создаст угрозу причинения моим детям морального и физического вреда, и хочу остаться с детьми в России. Самое ужасное, что у матери отнимают детей. Решение районного суда Ростова-на-Дону ставит моих детей в невыносимые условия, так как оно разлучает их с их матерью. Это кощунство, что суд не руководствуется желанием и потребностями детей, а чьими-то чужими желаниями и амбициями», — поделилась Александра.

Насилие над детьми

Адвокат, защищающий интересы многодетной матери, Евгений Тарасов считает, что суд первой инстанции подошёл к рассмотрению вопроса формально, не стремясь защитить интересы детей. Во-первых, не исследован вопрос о наилучших интересах детей. Во-вторых, судьями не оценён риск причинения вреда после возвращения детей в Германию. Кроме того, не учтено мнение ребёнка, достигшего 10 лет, а также не проверено соблюдение оговорки о публичном порядке.

На момент выхода материала с адвокатом мужа Александры связаться не удалось.

Свою позицию в громком международном деле изложил корреспонденту ИА REGNUM президент Европейского информационного центра по правам человека Гарри Мурей. По его словам, представленная бумага не соответствует как нормам немецкого права, так и международного. Гарри Мурей указал на то, что подпись судьи в судебном решении неразборчива, а, согласно решению Верховного суда ФРГ, подпись, имя и фамилия судьи должны быть разборчивы.

«У нас возникают существенные сомнения в том, что именно судья Шох это решение подписывала. Возможно, что и она, но для того, чтобы это выяснить, нужно сделать запрос. Его может направить либо сторона защиты, либо Ростовский областной суд. Для этого необходимо направить запрос в Юстицию Федеральной земли Баден-Вюртемберг о том, состоит ли судья Шох на сегодняшний день на службе в суде города Гмюнд. До этого момента мы считаем данную бумагу незаконной», — сказал правозащитник.

Мурей считает совершенно недопустимым, чтобы суд Ростовской области рассматривал это дело.

«Если бумага не имеет соответствующей юридической силы, то, конечно, рассматривать её на данном этапе неприемлемо. Мы очень бы хотели, чтобы Ростовский областной суд обратил внимание на эти бумаги и всё-таки до принятия судьбоносного решение для матери четверых детей предпринял меры и провел соответствующую процедуру проверки решения суда, поскольку мы имеем дело с детьми, судьба которых на кону», — заключил Гарри Мурей.

Wallsbox.ru Фемида

ИА REGNUM напоминает, что 21 ноября 2017 года Санкт-Петербургский городской суд отменил решение райсуда, постановившего «незамедлительно вернуть» немецкому отцу-русофобу сына, проживающего в Калининградской области. О громкой истории стало известно в начале 2017 года, когда калининградка сбежала из немецкого города Кассель. Женщина не выдержала русофобского натиска ее гражданского мужа Рафаэля Якоба. Когда мать покинула с сыном Германию, отец ребенка обратился в российский суд с требованием вернуть ему «похищенного» сына. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга встал на сторону иностранца.

ИА REGNUM продолжает следить за судьбой четверых детей из Сочи, пострадавших от действий ювенальной юстиции в России.