Первую в 2018 году акцию протеста провели в Ростове-на-Дону обманутые дольщики. Несмотря на сильный дождь и гололёд, колонна бездомного полка прошагала по улице Пушкинской. По пути следования от проспекта Театрального до переулка Университетского отчаявшиеся инвесторы скандировали лозунги и частушки, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Символ рухнувших надежд

ИА REGNUM На акцию пришли целыми семьями

Организатор шествия отметила, что завершить акцию должен был митинг, но из-за плохой погоды он был отменён. Между тем требования дольщиков остались прежними.

«По итогам шествия, которое состоялось в декабре 2017 года, была составлена резолюция. Открытое письмо, в котором были указаны требования дольщиков, было отправлено спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину. Дольщики находятся ещё в строгом режиме ожидания. У нас есть уведомление о доставке писем, но никаких ответов пока на них нет. У нас требования те же: мы хотим добиться действий от прокуратуры, так как деньги дольщиков до сих пор не найдены, от администрации и налоговых органов, допустивших беспредел. Люди находятся несколько лет в отчаянии и не знают, что им делать. Ожидание похоже на каторгу, но нашим властям, видимо, всё равно», — отметила собеседница ИА REGNUM.

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Тем временем в январе 2018 года администрация Ростова-на-Дону заявила о сдаче трёх проблемных объектов и расселении дольщиков ещё одного долгостроя.

«Работа по решению проблем граждан, пострадавших по вине недобросовестных застройщиков, ведется администрацией города на регулярной основе. На сегодняшний день в Ростове три проблемных дома сданы в эксплуатацию и один расселен. Таким образом, обеспечены жилищные права 436 семей», — сказано в официальном сообщении.

Обращает на себя внимание цифра якобы обретших жильё обманутых дольщиков. Данные были подтверждены и в областном правительстве.

«В 2017 году только в Ростове-на-Дону сданы в эксплуатацию три проблемных дома и один расселен, обеспечены жилищные права 436 семей», — говорится в пресс-релизе.

ИА REGNUM Подготовленные плакаты

Но эти же цифры фигурируют и в официальном сообщении региональных чиновников, которое было сделано в начале февраля 2017 года. В нём сказано, что в 2016 году долгожданными новосёлами стали (те же!) 436 ростовских семей. ИА REGNUM сообщало о том, что в июне 2016 года был введен в эксплуатацию проблемный объект по проспекту Ленина, а в декабре — многоквартирные дома в переулке Университетском и на улицах Миронова и Очаковской. Вдобавок к этому чиновники заверили, что определены инвесторы на достройку еще семи домов, но о начале работ на объектах или их окончании до сих пор так ничего неизвестно.

«В 2017 году были сданы проблемные объекты в Шахтах. Изначально на эти дома были выделены деньги государственные, потом им ещё раз выделили средства из бюджета. Информация о введённых в эксплуатацию в 2017 году ростовских долгостроях не соответствует действительности. Инициативная группа обратилась в администрацию для подтверждения данных, чтобы нам предоставили названия якобы сданных объектов и адреса. Но нам не смогли по телефону ответить на эти вопросы. Мы написали официальный запрос, чтобы дали пояснения, какие именно дома были сданы. Но они молчат, в лучшем случае через месяц ответят. Это, скорее всего, обман. Ведь мы, инициативная группа, которая объединяет всех обманутых дольщиков Ростова-на-Дону и области, ничего не знаем об этом. Не исключено, что эти объекты были сданы ещё в 2016 году, просто сейчас в связи со сложной ситуацией и несданными, как это обещалось ранее, объектами эту информацию решили продублировать», — заметила организатор шествия.

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ИА REGNUM ...требования

Очередной попыткой повлиять на ситуацию стало принятие постановления о создании рабочей группы по оказанию содействия в обеспечении прав дольщиков под руководством заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша.

«В рамках постановления будет создана рабочая группа по оказанию содействия в обеспечении прав граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Ростовской области, утверждены ее состав и положение», — пояснил министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Николай Безуглов.

В правительстве уточнили, что специалисты, вошедшие в состав группы, будут выезжать на проблемные объекты, изучать причины, условия и последствия действий горе-застройщиков, оказывать помощь пострадавшим, искать для объектов новых инвесторов. Встречаться рабочая группа будет по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

«Рабочая группа сформирована без дольщиков. Туда входят чиновники, которые сами с собой будут веселиться, — госстройнадзор, администрация и полиция. Всё. Мы настаивали на том, чтобы нас включили в состав как непосредственных пострадавших, но власти ответили, что будут нас лишь изредка приглашать. Теперь мы в статусе приглашённых. Чиновникам важно премии получать и медали, а решать проблемы никто не хочет», — прокомментировала член инициативной группы обманутых дольщиков.

ИА REGNUM Шествие бездомного полка

По словам участников шествия, в Ростовской области были приняты поправки в региональный закон, который помог бы дольщикам, но они не решают проблемы. Ни законодательная власть, ни исполнительная никак не изменили сложившуюся в Ростовской области ситуацию, которая больше похожа на катастрофу. По-прежнему, как инвесторы не хотели вкладывать деньги в достройку домов, так и не хотят.

«Это хождение по кругу. Чиновники умеют бумажки писать, отчитываться ни за что. Ни по одному объекту правоохранительные органы не вернули деньги за всю историю проблем с дольщиками, не найдена схема вывода денег. Застройщики полностью воспользовались административным ресурсом и замечательно себя чувствуют с нашими деньгами», — сетует один из участников акции.

Очевидно, что попытки изменить ситуацию с долгостроями на Дону никаких результатов вот уже в течение нескольких лет не дают. Даже обещания, данные в декабре 2016 года, о том, что к концу января 2017 года планируется ввести в эксплуатацию многоквартирный дом № 9 — один из проблемных объектов жилого комплекса «Европейский», остались лишь пустыми словами. Остаётся задать региональным властям вопрос: «Что делать жертвам строительных пирамид?»

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