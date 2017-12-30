В Ростовской области на очередной виток вышел конфликт вокруг памятника федерального значения «Комплекс экспортных зерновых складов 19 века», который в народе известен как Парамоновские склады. Только благодаря работе, проделанной общественниками в 2017 году, культурное наследие Донского края не удалось стереть с лица земли.

ИА REGNUM Парамоновские склады

На территории Парамоновского комплекса в «зубчатом» складе находится редчайший образец инженерной мысли той эпохи — подземная родниковая система кондиционирования внутренних помещений. А до недавнего времени в одной из секций этого же склада живой водой была наполнена народная купальня, которая десятилетиями была центром притяжения горожан и туристов. Но мало того, что её в 2016 году пустили под экскаватор. В феврале 2017 года сити-менеджер города-миллионника Виталий Кушнарёв высказался о желании и вовсе лишить Парамоновские склады статуса памятника:

«Мы говорим, что это памятник, но кроме разрухи и руин, там ничего не видим. А можно было бы на этом участке сделать такую красоту, которая радовала бы ростовчан и приносила всем пользу. А сегодня там стоят два сарая, и никаких действий не происходит».

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Руины Парамоновских складов

Судьба подарила Ростову-на-Дону «слоёный историко-природный пирог», и лишить областной центр исторического наследия было бы просто кощунственно, посчитали общественники и взялись в 2017 году за работу. И только благодаря упорству и стараниям членов Совета при министерстве культуры Ростовской области по вопросам культурного наследия Александра Сушкова и Любови Волошиновой удалось защитить памятник от варварского уничтожения.

Так, в восточной части комплекса был обнаружен и включён в список памятников «Склад портовой каменный конца 18 века», который стал самым старинным зданием Ростова-на-Дону с подземным ходом в северной стене и наличием фортификационных признаков. Причём ряд аргументов говорит о том, что ход этот мог вести непосредственно к Архангельским воротам крепости Димитрия Ростовского, обеспечивая её жизнеспособность.

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Следующий подземный слой «праздничного пирога» представляет собой наличие сооружений, относящихся к самой крепости всё того же 18 века.

«Недавно ростовчане были неожиданно поражены масштабными раскопками на улице Станиславского некрополя «Ростовского городища» первых веков нашей эры с захоронениями и артефактами меотской культуры. Обилие находок некрополя логично предполагает грандиозность культурного слоя самого городища, которое тоже находится под «парамоновской» землёй. В 2006 и 2011 годах здесь проводились частичные раскопки, которые принесли целый ряд интереснейших находок, хранящихся теперь в музеях России. Здесь же была найдена античная плита с надписью, которую под инвентарным номером берегут в Эрмитаже», — отметил в беседе с ИА REGNUM Александр Сушков.

По его словам, всё описанное богатство многих столетий омывают и насыщают природной энергией 27 родников, протекающих из трёхслойной водоносной жилы, идущей под крутым донским берегом от Воронежской области до Азова.

Руины Парамоновских складов

Общественник считает, что в каком-то смысле город-миллионник должен был называться «Ростов-на-родниках», так как именно наличие чистейшей воды, в том числе и в Богатом колодезе, позволяло селиться здесь с комфортом многим людям задолго до возникновения Ростовской крепости. В 2016 году общественная группа «Поток» с активистом Владимиром Романовским занесла три наиболее мощных родника «зубчатого» склада Парамоновского комплекса в Государственный водный реестр, чем обеспечила бесплатный общенародный доступ к живительной влаге.

«Пробежим, стыдливо прикрыв глаза, мимо Парамоновских складов советской эпохи, особенно после 90-х. Развал всего в стране не мог не коснуться и наших памятников культуры, которыми все периодически гордились в периоды отчётности и как-то забывали в моменты серых чиновничьих будней. В 2013 году появился на 50 лет арендатор уникального комплекса. И три года назад, обеспокоенные странными манипуляциями арендатора, общественники и ростовчане активно включились в судьбу знакового для всех места», — привёл пример Александр Сушков.

Сначала шла речь о родниковой купальне, потом о сохранении складов, потом о создании на «парамоновской» территории парка-музея. Проходили встречи с областной администрацией, министрами, руководителями ведомств, общественными организациями. Митинги, много статей, телепередачи и коллективные купания в родниках — так бурлила «парамоновская» жизнь в 2017 году. В конце июля поменялся владелец Парамоновского комплекса, поэтому судьба территории в 2018 году вновь неоднократно обсуждаться.

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