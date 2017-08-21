Запах гари, клубы чёрного дыма в центре Ростова-на-Дону, вой пожарных сирен и режим чрезвычайной ситуации. 21 августа 2017 года у большинства горожан теперь будет вызывать именно такие ассоциации. Вряд ли в ближайшее время удастся забыть о самом крупном за последние несколько лет пожаре, который оставил десятки семей без крова и средств к существованию.

ИА REGNUM Пожар в Ростове-на-Дону

Как сообщает ИА REGNUM, по последним официальным данным, несколько человек находятся в больницах с ожогами и отравлением продуктами горения. Десятки горожан обратились за помощью к медикам, но госпитализация им не понадобилась. Более 560 человек временный приют нашли в пунктах временного размещения.

Поджог или совпадение?

Трущобы, расположенные практически в самом сердце Ростова-на-Дону, по своему географическому положению — лакомый кусок для любого застройщика. Об этом говорит хотя бы тот факт, что рядом с испепелённым районом, который в народе называют «Говнярка», строится жилой комплекс. Несложно догадаться, что и квартиры в многоэтажных домах стоят дорого. Особенно ценится жильё с видом на реку Дон.

Эти дома местные власти неоднократно планировали расселять. И не только в новейшей истории, но и в советское время. Реконструкция должна была затронуть район в послевоенные годы и в 1970-е. Затем идеей о расселении загорелись другие градоначальники, но и в этот раз она не увенчалась успехом.

В том, что причиной возгорания стал поджог, сегодня мало кто сомневается. Подтверждают данный факт и недавние показания жителей частного сектора, чьи дома пострадали. Так, эпидемия пожаров вспыхнула в трущобах ещё 10 августа. Огонь уничтожил несколько домов по Театральному спуску. Незадолго до этого в микрорайоне произошла цепь загадочных событий. Ни для кого не секрет, что в основном население частного сектора составлял сомнительный контингент. Незадолго до случившегося несколько человек погибли от отравления водкой, некоторые жители «Говнярки» не исключают того, что их отравили. Но мало кому лишний раз надо вдаваться в подробности и заводить уголовное дело. Медицинское заключение, как говорится, налицо.

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Затем к жителям микрорайона стали приходить люди, представлявшиеся риелторами. Они предлагали им за бесценок выкупить недвижимость. И именно после их появления стали происходить пожары. Но какими бы ни были условия собственников, зачем же идти на кощунственные меры и так чудовищно решать вопрос выкупа земли? Конечно, для любого человека видеть, как на твоих глазах превращается в пепел твой родной дом, огромный стресс. Некоторые из жильцов уже престарелые люди, которые могут не вынести случившегося. Как можно подвергать людей настоящему кошмару? Этим вопросом задаются ростовчане, обсуждающие небывалый до этого времени пожар в городе-миллионнике.

Противоречивы предположения, что пожар произошёл из-за неисправности бытовой техники или электроприборов. Но сам губернатор Ростовской области Василий Голубев эту версию опроверг, заявив, что очаг возгорания был в ветхом доме по улице Нижегородской, где никто не проживает. Получается, что брошенное строение было обесточено и загореться по озвученной версии ничего не могло.

Масштабы трагедии

Возможно, что таких масштабов стихийного бедствия не ожидал никто. Всему виной — сильный ветер, порывы которого то и дело перебрасывали пламя на близлежащие дома и на соседний квартал. Потушить пламя как можно скорее пытались более 2 тыс. человек, десятки единиц спецтехники, была привлечена авиация и катер для дозаправки пожарных машин. Несколько часов потребовалось огнеборцам, чтобы локализовать пожар. Но ночью работы прекращены не будет: потребуется пролив тлеющих углей и уцелевших строений.

В результате пожара крова лишились десятки семей. Практически в пепел превращены 25 домов — 11 двухэтажных и 14 одноэтажных. Спасти их пытались не только специалисты, соседи, но и неравнодушные горожане, прибывшие на помощь землякам.

Помощь властей

Сразу же после оповещения о пожаре губернатор Василий Голубев и сити-менеджер Виталий Кушнарев провели заседание оперативного штаба. На нем было принято решение о выплате материальной помощи. Пока погорельцам будет выплачено по 20 тыс. рублей единовременной компенсации, затем после уточнения деньги будут выделены из регионального и городского бюджетов.

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Работники оперативного штаба, расположенного на улице Станиславского, оказывают помощь пострадавшим, собирают сведения. С 22 августа здесь же начнёт работу многофункциональный центр, куда люди смогут обращаться по любому вопросу, связанному с утратой имущества, документов.

Помимо этого, уже организованы пункты временного размещения горожан. Два расположены на базе близлежащих школ, ещё шесть примут постояльцев в ближайшее время. Круглосуточно работает телефон горячей линии МЧС по Ростовской области 8−863−239−99−99, по которому специалисты постараются ответить на волнующие вопросы.

Руку помощи может протянуть каждый

В Ростове-на-Дону добровольцы начали сбор гуманитарной помощи пострадавшим. Организаторы отмечают, что у погорельцев не осталось практически ничего, поэтому просят приносить средства гигиены, одежду, белье, полотенца. Не стоит забывать, что не за горами осень.

Одно из самых популярных сообщество «ВКонтакте» — «Ростов Главный» — запустило хештэг #ПомогиРостов. Таким образом, считают организаторы, найти помощь или предложить её будет проще.

Наряду с этим Донской государственный технический университет, Ростовское региональное отделение Российского союза спасателей и Всероссийский студенческий корпус спасателей начали сбор гуманитарной помощи для ростовчан. Волонтёры просят приносить воду, спальные принадлежн­ости, одежду, обувь, посуду, а также продовольствие (ко­нсервы, крупы, макар­оны, продукты быстро­го приготовления, растительное масло, сахар, соль, чай). В социальных сетях организаторов можно найти по хештэгу #помогиРостов.