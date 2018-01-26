Подозреваемые в поджоге домов в районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону пока не найдены, а восстанавливать жильё пострадавшим запрещено — таковы результаты августовского пожара на сегодняшний день. Прошедшая 18 декабря встреча губернатора Ростовской области Василия Голубева, сити-менеджера города-миллионника Виталия Кушнарёва и спикера донского парламента Александра Ищенко с погорельцами наглядно показала, что власти не слышат (или не хотят слышать) и не учитывают мнение тех, кто потерял в огне не только своё имущество.

Donland.ru После пожара

Пока на официальных порталах органов исполнительной и законодательной власти появляются новости о том, как они стараются помочь пострадавшим ростовчанам, социальное недовольство продолжает расти. Причём гнев горожан в связи с отговоркой чиновников «мы всё делаем в рамках закона» уже перерастает в обвинения. Как сообщают региональные СМИ, погорельцы практически в открытую обвиняют власти в умышленном поджоге целого района в целях очистки территории. Чего только стоит одна из фраз, прозвучавших на встрече: «Вы сожгли не только дома — вы сожгли всю нашу жизнь!» (цитату приводит портал 1rnd.ru). Конечно, сделано это, по их мнению, чужими руками — руками того, кто до сих пор не найден. Но даже если и найдут, то «виновным наверняка окажется какой-нибудь бомж».

Donland.ru Языки пламени разносил ветер

Что касается темы прошедшей встречи с пострадавшими, то она была сведена буквально к битве за дополнительные механизмы решения проблем жертв августовского пожара.

«Почти три десятка семей жителей Ростова, пострадавших в результате ЧС 21 августа в донской столице, в ближайшее время получат финансовую помощь на приобретение квартир. Субсидия погорельцам будет предоставляться из расчета 46,8 тысячи рублей за один квадратный метр. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев по итогам встречи с ростовчанами. Услышать ответы на вопросы, связанные с порядком и условиями предоставления социальной поддержки, пришли около 400 человек», — сообщили в пресс-службе губернатора.

Но только участники встречи поправляют, что пришли не услышать ответы на вопросы, а добиться того, чтобы власть услышала пострадавших.

«Мы пришли для того, чтобы нам разрешили вернуться к себе домой. Специальной комиссией жильё практически у всех признано не подлежащим восстановлению, но есть бумаги независимой экспертизы, которая утверждает обратное. Чиновники же нам советуют с этими документами обращаться в суд. Это сделано нарочно, так как ими будет сделано всё для вынесения отрицательного решения», — поделилась одна из участниц встречи.

Власти на доводы погорельцев только и твердили, что о помощи исключительно «в рамках закона».

Donland.ru Справиться с огнём не могли более суток

Конечно, встреча не могла пройти в другом ключе хотя бы потому, что глава региона впервые встретился с погорельцами после самого масштабного за всю историю города-миллионника пожара. Накалило обстановку и то, что он пошёл на попятную, кардинально поменяв свою позицию о правах пострадавших.

ИА REGNUM напоминает, что 23 августа 2017 года Василий Голубев сказал следующее:

«С каждым поработаем индивидуально и спросим мнение: хотят люди восстанавливать свои дома либо согласятся переехать. У них будет право выбора. Если человек пожелает восстанавливать это жилье, он сможет это сделать. Если решит, что место непригодно для проживания, будем рассматривать возможность предоставления ему другого жилья. Решение будет приниматься жителями, и власти будут на это ориентироваться».

Как говорится, слово — не воробей, и жертвы пожара напомнили об этом в своём обращении, которое было составлено в конце ноября 2017 года. Его, кстати, губернатор проигнорировал. В открытом письме горожане также просили губернатора пойти им навстречу и разрешить возведение домов на месте тех, которые сожгли языки пламени. Почему власти не хотят услышать глас народа?

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Напомним, пожар в центре Ростова-на-Дону вспыхнул 21 августа 2017 года. К тушению некоторое время огнеборцы не могли приступить, так как в районе Театрального спуска было отключено водоснабжение. К слову, в этом погорельцы уже усмотрели диверсию. Кроме того, потушить пожар мешали сильные порывы ветра, которые буквально в считанные секунды разносили языки пламени с крыши на крышу. В городе-миллионнике был объявлен режим ЧС.

Спустя время, специальная комиссия, обследовавшая сгоревшую территорию, признала 163 дома непригодными для восстановления, ремонту подлежат только 230 жилых помещений. Только пострадавшие по-прежнему уверены, что территория, где они проживали, в течение многих лет является лакомым куском, и только путём поджога их заставили покинуть ценную территорию.

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