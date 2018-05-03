Карательные меры решили применить к ростовским погорельцам. Людей, пострадавших от августовского пожара, выселяют из пунктов временного размещения. Идти горожанам некуда, так как они ещё не успели приобрести квартиры взамен испепеленного жилья.

Donland.ru Горящий дом

«За неделю до выселения из гостиницы мы писали Дмитрию Чернышову (заместитель главы администрации города-миллионника по вопросам экономики), Александру Ищенко (спикер донского парламента) о том, что они на первом собрании обещали держать в гостиницах до того момента, пока мы не приобретём жильё (кому оно положено). Все погорельцы это обещание подтвердят. На деле выселяют как при обычной ЧС», — написала в социальных сетях Динара И.

По словам жертвы августовского пожара, суть ответа заключается в том, что власти (как исполнительная, так и законодательная) много обещали, да обещания не сдержали. Горожанка сожалеет о том, что не записала обещание чиновников на диктофон или видеокамеру.

Donland.ru После пожара

В письменном ответе за подписью Дмитрия Ченышова сказано, что в соответствии с законом предусмотрено развёртывание и содержание пунктов временного размещения и питания для пострадавших граждан в течение необходимого времени, но «не более 6 месяцев с даты начала чрезвычайной ситуации».

«На момент окончания срока размещения в ПВР на комиссиях по рассмотрению заявлений граждан, пострадавших от чрезвычайной ситуации, для принятии решение о соответствии (либо несоответствии) условиям предоставления мер социальной поддержки были рассмотрены заявления не всех пострадавших, в связи с чем было принято решение о продлении срока пребывания до 31 марта 2018 года с оплатой проживания за счёт средств, собранных Фондом содействия социально-культурному развитию «Город». По состоянию на 4 апреля 2018 года все граждане, пострадавшие в результате пожара 21 августа 2017 года, временно проживавшие в гостинице «Звезда», выехали из гостиницы в связи с окончанием срока действия договора и выпущенных постановлений администрации Ростова-на-Дону», — сказано в ответе на обращение погорельцев.

Получается, что идти горожанам некуда, а чиновники умыли руки, прикрывшись законодательством. При этом пострадавшие ещё не получили социальных выплат на приобретение жилья либо находятся в судах.

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Услышит ли губернатор ростовских погорельцев?

Ранее стало известно, что ростовские погорельцы, опасаясь обмана со стороны властей, приняли решение создать территориальное общественное самоуправление.

«В ТОСе будут участвовать не только сами погорельцы, но и те, кто фактически при пожаре не пострадал и продолжает проживать на этой территории. Основная наша цель — не допустить, чтобы у нас эту землю забрали или купили по 20−30 тысяч рублей за сотку. Если мы успешно зарегистрируем ТОС, любые решения по поводу нашей территории будут приниматься с нашим участием», — цитирует «РБК Ростов» одну из пострадавших в пожаре.

Но пока о формировании ТОС ничего неизвестно.

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Вместе с тем на текущей неделе депутаты Ростовской-на-Дону городской думы приняли решение, связанное с дополнительной поддержкой граждан, пострадавших от крупного пожара. Так, на финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки пострадавших граждан в виде доплаты к социальной выплате и единовременной финансовой помощи предусмотрены денежные средства в размере 131 млн 190,9 тыс. рублей.

«В настоящий момент с заявлениями о предоставлении мер социальной поддержки обратились 180 семей (386 человек). В отношении 159 семей (346 человек) комиссией по рассмотрению заявлений указанных граждан на получение мер социальной поддержки приняты решения. 116 семей (246 человек) признаны соответствующими условиям предоставления социальной выплаты и доплаты к ней, 23 семьи (54 человек) — удовлетворяющими условиям предоставления единовременной финансовой помощи, 20 семьям (46 человек) отказано в предоставлении социальной поддержки. В полном объеме средства бюджета в размере 59 млн 551 424 рубля перечислены 27 семьям (64 человека). Работа по реализации закона продолжается», — сказано в сообщении пресс-службы муниципального парламента.

Чиновники заверяют, что в последующие три месяца граждане уже должны приобрести жильё взамен сгоревшего.

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Августовский пожар сжёг не только дома, но и жизни

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа 2017 года пламенем было объято более 10 тысяч квадратных метров в центре города-миллионника. В результате огонь испепелил более 100 жилых домов и десятки строений. В список пострадавших в результате катастрофы было внесено 730 фамилий.

Donland.ru Тушили пламя не только огнеборцы

По факту пожара было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия»). Но доказательств умышленного уничтожения имущества в результате пожара на Театральном спуске найдено так и не было. До сих пор большинство пострадавших обивает пороги различных инстанций, но в справедливость принятых решений верить уже перестало. Каждый день жертвы «чёрного августа» убеждаются в том, что чиновники формально относятся к их беде, а в последнее время и вовсе применили карательные меры, выселив их на улицу.