В Ростовской области проект регионального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов отправлен на доработку. Несмотря на заверения первого заместителя спикера донского парламента Андрея Харченко («Единая Россия»), что главный финансовый документ был тщательно проработан, прошёл нулевые чтения и был рекомендован к утверждению в первом чтении, одобрить его было никак нельзя. Хотя бы потому, что проект не учёл исполнение майских указов президента России Владимира Путина, сообщает ИА REGNUM.

Аркадий Пластов. Земля. 1962

На очередном заседании Заксобрания Донского региона на суд депутатов донского парламента и губернатора Ростовской области Василия Голубева был представлен проект региональной казны с дефицитом почти 6 млрд рублей. В частности, предусматривающий в 2018 году доходы в размере 143,6 млрд рублей, расходы — 149,5 млрд рублей. Как и все предыдущие годы, главный финансовый документ социально ориентирован — более 69% расходов предполагалось, по задумке парламентариев, направить на реализацию 10 государственных программ социальной направленности. В приоритете — «реализация целей и задач, определенных указами президента РФ и Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года».

«Была проделана очень большая работа по подготовке проекта областного бюджета на ближайшую трёхлетку, а также по его детальному рассмотрению, начиная с публичных слушаний и заканчивая всеми комитетами Законодательного собрания. Для нас основная задача — сбалансированность, устойчивость, легитимность и прозрачность бюджета, выполнение всех социальных и иных обязательств, которые Ростовская область имеет перед населением», — отмечал ранее Харченко.

Валентин Сидоров. На тёплой земле. 1962

«Всех социальных и иных обязательств», да, как оказалось, не всех. Так, уже не один год на Дону существует проблема наличия инфраструктуры на земельных участках, которые по праву выдаются многодетным семьям. В этой связи жители Ростовской области, получившие долгожданные и полагающиеся наделы, улучшить свои жилищные условия просто не могут. Строительство дома в чистом поле — весьма затратное и хлопотное удовольствие. На это и указал депутат донского парламента Евгений Бессонов (КПРФ).

«В Ростовской области третий год никак не решат эту проблему: многодетным семьям выделяют участки без инфраструктуры и не могут сделать туда ни дороги, ни газ, ни свет — ничего», — цитирует народного избранника портал Rostovgazeta.ru.

Замечание глава Донского региона принял и поручил депутатам внести поправки в бюджет-2018, то есть заложить средства на создание инфраструктуры.

«Такое поручение есть. Ко второму чтению проекта бюджета мы обязательно внесем деньги на создание инженерной инфраструктуры земельных участков для многодетных», — сказал губернатор.

Что касается официальных данных, то с 2011 по 2017 год в Ростовской области на 10 тыс. увеличилось количество многодетных семей. На сегодняшний день на Дону насчитывается 31 тысяча семей, в которых воспитываются три и более ребенка. С 2011 года по 1 декабря 2016-го многодетным семьям было бесплатно выделено 11 тыс. 787 земельных наделов. Опять-таки практически без коммуникаций.

Стоит обратить внимание, что в 2013 году с министерством регионального развития Российской Федерации была согласована и принята дорожная карта, цель которой заключалась в предоставлении «до конца 2016 года обустроенных инфраструктурой земельных участков всем гражданам, имеющим трех и более детей, проживающим в Ростовской области и изъявившим желание на их получение».

Юрий Кугач. В семье. Первые шаги

Но до сих пор подвижек в этом вопросе многодетные семьи не увидели, несмотря даже на то, что в январе 2016 года глава Кремля Владимир Путин, отвечая на просьбу многодетной матери Людмилы Киселёвой на межрегиональном форуме Общероссийского народного фронта в Ставрополе — рассмотреть вопрос о возможности строительства семейных усадеб, полностью обеспеченных инфраструктурой, сказал, что в свое время при подготовке решения о выделении многодетным семьям земли под строительство жилья вопрос об инфраструктуре поднимался.

«Когда я обсуждал это с коллегами, мне возразили — регионы не дадут земли с инфраструктурой. И я тогда сказал — надо их к этому побуждать, толкать, надо делать все, чтобы земля предоставлялась с инфраструктурой и эта инфраструктура создавалась. Мы постараемся к этому двигаться. Вопрос только в бюджетных ограничениях. Но мы постараемся не только регионы к этому подтолкнуть, но и условия для этого создать», — пообещал тогда глава государства.

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Лишь семь из 6,5 тыс. многодетных семей Дона смогли построить дома

Спустя полгода после проведения форума на Дону было подсчитано, сколько средств потребуется на проведение газа, света и воды. Сумма составила 10,5 млрд рублей. В решении долгоиграющей проблемы региональное министерство строительства, архитектуры и территориального развития планировало использовать успешные практики других российских регионов. Предполагалось, что на реализацию этих мероприятий деньги найдут с помощью госпрограмм или инвесторов. Но, как говорится, а воз и ныне там.

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Юрий Пименов. Сажают картофель (фрагмент). 1943

Как уже неоднократно сообщало ИА REGNUM, рейды по выделенным участкам устраивали активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. «Фронтовики» были единодушны во мнении, что позволить построить дом на этих территориях могут только единицы. Даже если семьи и взялись за возведение жилья, то обошлось бы это в такую сумму, что и внуки не расплатились бы. Тогда уточнялось, что проблему с инфраструктурой власти до 2022 года решить не смогут.

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В январе 2017 года на ситуацию вроде как пролил свет главный архитектор региона Алексей Полянский. Порталу donnews.ru он сообщал, что рассматривается вопрос о замене земельных участков на бюджетные субсидии, государственное ипотечное кредитование, возмещение затрат на покупку стройматериалов и другие меры, которые бы позволили многодетным семьям решить свои жилищные проблемы. Впервые речь об этом на Дону зашла в марте 2016 года. Для реализации задуманного даже была создана рабочая группа, которой необходимо было выработать предложения по предоставлению других форм социальной поддержки. Завершить работу над проектом планировалось к декабрю 2017 года. У чиновников на внесение последних штрихов (если есть, что штриховать, конечно) осталось три дня.

Примечательно, что инициатива оказания других форм поддержки многодетным семьям не противоречит федеральному законодательству. Так, например, в Санкт-Петербурге многодетным семьям вместо наделов выдают земельный сертификат на определённую сумму, которым они могут воспользоваться для улучшения жилищных условий. Можно средства сертификата совместить и с материнским капиталом.