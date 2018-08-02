Ростовские урбанисты и активисты полагают, что апгрейд городского трамвайного парка и обособление трамвайных путей может стать достойной и куда более малозатратной заменой призрачного метро. Именно электротранспорт вполне мог бы решить проблему пробок. Об этом в обращении губернатору Ростовской области Василию Голубеву, которое поддержали более 2 тыс. человек, написала инициативная группа горожан.

Вадим Анохин Трамвай. Ростов-на-Дону

Главу Донского региона активисты просят прислушаться к мнению жителей города-миллионника и обособить движение трамваев от автомобилей на улице Максима Горького полосой разметки, видеокамерами, столбиками, бордюрами или другими известными способами. В пример губернатору приведён успешный опыт других российских городов. Причём даже ехать далеко не надо. Ближайший сосед, реализовавший инициативу, — Краснодар. В пример приведена и столица Чехии — Прага.

«Опыт Перми, Краснодара и Екатеринбурга показывает, что необязательно ждать, когда сделают платные парковки, чтобы обособить трамвайные пути. Люди действительно хотят ездить на новых трамваях. Однако автомобили при нынешней организации движения не позволяют. Проблема очень хорошо известна, неоднократно поднималась, но её не решают. Были встречи в администрации города, инициативы и обращения в администрацию области», — говорится в обращении.

Трамвайные пути. Прага

Урбанисты подчёркивают, что обособление путей не только избавит улицу от пробок, уменьшит интервалы движения трамваев, но и сделает трамвай более популярным, что приведёт к перераспределению пассажиропотоков из маршруток, привлечёт новых пассажиров, увеличит выручку трамвайного предприятия, которое уже давно погрязло в долгах.

«В Перми с 2008 года обособили все трамвайные пути. В настоящее время Москва и Екатеринбург реализуют планы по обособлению 100% трамвайных путей. В Краснодаре трамвайные пути на большей части обособлены были изначально. Основная проблема совмещенного движения трамваев с автомобилями в том, что из-за пробок совершенно невозможно составить расписание движения. Трамваи можно ждать на остановках 20−40 минут, иногда дольше часа, если случилось ДТП на трамвайных путях. Из-за того, что трамваи ходят медленно и нерегулярно, пассажиры выбирают другой транспорт или ходят пешком. Сейчас на параллельной Красноармейской ходят забитые переполненные маршрутки», — указывают урбанисты.

Проведённые исследования показали, что трамвай регулярно теряет пассажиров. По имеющимся у активистов данным, после реконструкции улицы Горького трамвай потерял около 500 тыс. (!!!) пассажиров в месяц. В этом и заключается парадокс реконструкции. С 2010 года пассажиропоток упал с 1 млн 448 тыс. 972 человек до 733 тыс. 500. И это несмотря на реконструкцию ещё одной трамвайной улицы — Станиславского, и запуска новых 16 вагонов.

Ещё в 2016 году активисты обращались к городским властям с просьбой обратить внимание на электротранспорт. Но чиновники решили, что для реализации инициативы необходимо разгрузить улично-дорожную сеть центральной части города, для чего была попытка организовать парковочное пространство. В итоге этот проект провалился.

«Платные парковки так и не сделали до сих пор. Наше мнение, что вопрос обособления трамвая не сильно зависит от платных парковок. Примеры Перми и Краснодара это доказывают», — рассуждают члены инициативной группы.

Платная парковка

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Остаётся надеяться, что предложение инициативной группы донской губернатор оценит по достоинству и поручит городским чиновникам не просто проработать этот вопрос, а заняться его реализацией.

Вместе с тем ростовский трамвай является единственной в России трамвайной системой с европейской шириной колеи 1435 мм. Запуском первых вагонов был ознаменован январь 1902 года. В 90-е началась гибель популярного вида общественного транспорта. Таким образом, после 1998 года из 18 трамвайных маршрутов осталось всего лишь семь. С 2006 года, согласно проекту генерального плана города на 2007—2025 годы, предполагалось преобразование к 2025 году сети трамвая в метротрам, но до практической реализации дело не дошло.

Более того, муниципальное унитарное предприятие «Ростовская транспортная компания», которое занимается трамвайными и троллейбусными перевозками, до сих пор не выведено на безубыточный уровень. С этой проблемой власти попробуют справиться только к концу 2018 года. А пока, чтобы предприятие не стало банкротом, из муниципальной казны было выделено 177,5 млн рублей. Средства пошли на покрытие долгов перед поставщиками.

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