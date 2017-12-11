В Ростове-на-Дону с января по сентябрь 2017 года выдано 36 разрешений на строительство многоквартирных жилых домов. Как информирует департамент архитектуры и градостроительства, это на треть меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Из этих разрешений только три документа допускают строительство в центре города-миллионника. Такие меры, конечно, приветствуются, только процесс ранее был настолько неконтролируемым, что застраивать центр уже больше некуда.

ИА REGNUM Стройка

«В рамках перспективного развития южной столицы именно полицентричность является приоритетной задачей. При этом новые центры будут дополнять друг друга и взаимодействовать, а не конкурировать между собой», — заявлял ранее сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.

В последнее время застройщики используют любые средства: получая от администрации отказ, они пытаются даже бороться за заветную разрешительную бумагу через суд. На такой шаг пошли московские строители. Они подали иск в Арбитражный суд с требованием от городской управы разрешения на строительство высотки на площади Ленина.

Пойдут ли на уступки судьи, покажет время, а пока налицо недопустимость реализации проекта. Хотя бы потому, что 22-этажное здание напротив отеля «Амакс» столичный застройщик жаждет построить на месте известного горожанам фонтана, который был просто варварски стёрт с лица земли (на его месте вырыт котлован, территория обнесена забором). Источник с элементами ландшафтного дизайна очень хорошо вписывался в городскую среду и никому не мешал. Оказалось даже, что муниципальная земля каким-то образом была продана частному лицу. Очевидно, что здесь требуется вмешательство прокуратуры.

ИА REGNUM Многоэтажки Ростова-на-Дону

За исторический облик города с миллионным населением не первый год бьются общественники. Они пытаются донести до городских чиновников, что точечная застройка являются оружием в руках строительных магнатов, которое просто-напросто убивает донскую столицу, обезличивает её, делая неприглядной и для горожан, и для туристов.

«Точечная застройка не просто разрушает исторический облик, она делает вообще атмосферу города какой-то ужасающей, катастрофической. Особенно когда одно двухэтажное старинное здание соседствует с многоэтажным «монстром». Тут не до красоты и гармонии. В прежние годы, если дом какой-то строили, а рядом другой, то всегда продумывали, как совместить их в единую композицию: то ли ритмом окон, пластикой фасада, деталями. Но обязательно чтобы эта цельность была», — отметил в беседе с ИА REGNUM член Общественного совета при министерстве культуры Ростовской области по вопросам культурного наследия Александр Сушков.

По словам эксперта, в Ростове-на-Дону есть две болевые точки — территория набережной и Богатяновского спуска.

«Это даже уместнее назвать линейной застройкой берега, потому что высотки порой так близко располагаются друг от друга, что получается просто дикий ужас, город «утопает» за плотиной архитектурных монстров. Что касается набережной, то в многочисленных постановлениях совершенно четко сказано, что застройка города должна идти по возрастающей, то есть никаких застроек высотными домами в центральной части города быть не может. Но всё это нарушено на 100%, некоторые дома построены просто на самой набережной. Одна из дичайших построек стоит на набережной прямо напротив Экипажа Мореходки. Разрешение на неё могли выдать только сугубо заинтересованные чиновники. Такое ощущение, что однажды мы проснёмся и увидим, что высотка стоит прямо на Ворошиловском мосту. Геологи категорически запретили бы строить здесь. Ни один здравомыслящий архитектор не стал бы возводить здесь высотки», — считает собеседник.

ИА REGNUM Детский рисунок

По словам российского архитектора, писателя и краеведа, члена Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Любови Волошиновой, при строительстве многоэтажных домов в Ростове-на-Дону не учитывается ни отсутствие инфраструктуры, ни площадь под парковочные места, ни транспортные развязки. Застройщику важно поставить дом, а как до него добраться — одному Богу известно. Жилым комплексам, которые растут как грибы, требуется инфраструктура, которую втиснуть в «плотный» центр невозможно.

«Есть официальная статистика, что в этих многоэтажках выше 8—10 этажей, которые в центре стоят, остаётся 50% непроданных квартир. На них часто висят объявления о продаже. Ещё один пример — высокая стекляшка в Покровском сквере, рядом с которым стоят старые дома. Особая опасность — строительство вблизи склона над набережной. Какие бы сваи не вбивали, окружающие строения всё равно проседают, как и само построенное здание. Геологи утверждают, что когда на склонах с водоносным слоем забиваются сваи, они сами становятся плотинами и создают угрозу обрушения новостройки. Дополнительная нагрузка непредсказуемая, поэтому что будет с этими домами, мы не знаем», — обратила внимание краевед.

Напомним, в Ростове-на-Дону страдает от точечной застройки не только центр города, но и другие микрорайоны. Так, жители Западного микрорайона пытаются обратить внимание городских властей на котлован в непосредственной близости от детского сада №213 и домов, относящихся к старому фонду. 24-этажный дом здесь хочет построить предприниматель, которому разрешение было выдано в феврале 2016 года. Мало того, что дошколята будут гулять в непосредственной близости от стройки, но, как показала практика, в случае ЧП пожарная машина не сможет заехать на территорию детского сада. Проезду мешает ограждение, которым обнесена территория будущей стройки.

Жители Ростова-на-Дону настоятельно рекомендуют властям не только обращать внимание на архитектурный облик города, но и на безопасность. И прежде, чем выдавать разрешение на строительство, внимательно изучить территорию.

Существуют градостроительные советы, главный архитектор города. Однако их функции, к сожалению, часто подменяют волевые решения административных работников, не являющихся специалистами в данной сфере, а руководствующихся некими особыми обстоятельствами. Один из предыдущих градоначальников прямо говорил, что он — архитектор города. К счастью, его не интересовала гинекология, например. Профессиональные вопросы должны решать независимые профессионалы в присутствии административных работников и активных общественников.