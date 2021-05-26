Рубен Заргарян

Автор

Имеет ученую степень кандидата исторических наук. Является советником министра иностранных дел Республики Арцах. В составе делегации Республики Арцах участвовал в переговорах по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта в 1994-1997 гг. в рамках Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, в 2001-2012 гг. на российско-американской Дартмутской конференции. Им опубликовано более 400 научных работ, в том числе монография, по истории, международному праву, политологии, конфликтологии, социологии в следующих странах России, Италии, Армении, Нагорно-Карабахской Республике, Швеции, Великобритании, Югославии, Греции, США, Испании, Дании.