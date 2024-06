Повторяя гитлеровскую Германию, в воскресенье, рано утром 27 сентября 2020 г. азербайджанские вооруженные силы, являющееся составной частью тройственного террористического союза Турция — Азербайджан — «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предприняли широкомасштабную террористическую атаку на Нагорный Карабах (Республику Арцах). Агрессия Азербайджана сопровождается артиллерийскими обстрелами и воздушными ударами, в том числе по гражданским объектам и мирному населению. Вместо незамедлительного признания независимости Республики Арцах, как того требовал Устав ООН и другие основополагающие международно-правовые акты, Азербайджан начал войну на уничтожение.

Иван Шилов ИА REGNUM

В очередной раз азербайджанское руководство совершило преступления против мира и человечности, такие как планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, истребление гражданского населения, бомбежки и ракетные обстрелы мирного населения, умышленное разрушение городов и деревень, пропаганда ненависти в СМИ. Подобные действия Азербайджана являются серьезным нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, и считаются военными преступлениями.

Высшие официальные лица в Баку неоднократно заявляли о стремлении стереть с карты земного шара две соседние страны — Республику Арцах и Республику Армения. Эти заявления прозвучали впервые после разгрома гитлеровского нацизма. Отсутствие надлежащей международной реакции на систематические территориальные претензии президента Азербайджана И. Алиева к Республике Армении и Республике Арцах вдохновили его на новую широкомасштабную террористическую агрессию.

Протурецкие террористические формирования воюют против Республики Арцах в составе азербайджанской армии. Турция перебросила эти группы террористов в Азербайджан из оккупированного сирийского Идлиба. Идлиб неоднократно называли «последним крупным убежищем террористов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля 2020 г., подчеркнул: «Отмечу еще один момент, который напрямую касается Идлиба. Неизбежность победы над терроризмом».

По свидетельству «Организации по защите прав человека — Африн» (Human Rights Organisation — Afrin), более 4000 наемников из протурецких террористических формирований, действующих на оккупированной Турцией территории северной Сирии, участвуют в боевых действиях на стороне Азербайджана против Республики Арцах. Как сообщается, погиб восемьдесят один сирийский наемник. Были опубликованы названия организаций и ряд имен погибших: Al-Sharqiya Army, погибло 19 боевиков; Al-Hamzat Division, погибло 4; Division 51, погибло 9 боевиков; Jaish alNukhba, погибло 11 боевиков; The Levant Front, погибло 22 боевика; Al-Furqan Brigade, погибло 32 бевика; Al-Mu'tasim Division, погибло 6 боевиков. Были указаны фамилии некоторых погибших наемников: Muhammad Abdul Sattar Al-Khalaf, Hussein al-Taweel, Firas Awaid, Abdul Latif Hassani, Muhammad Mahdi, Mazen Mohammed, Abd al-Rahman al-Khatib, Hamza Al-Shami, Abdulrahman Al-Shami, Radwan Rahal, Mohammed Abdel Muti.

Mod.gov.az ВС Азербайджана и Турции

The Washington Post 30 сентября 2020 г. пишет об убитых наемниках-террористах в составе азербайджанской армии из города Аль-Атариб и из деревни Кафр-Халаб, расположенных в северной Сирии. Британская The Times 29 сентября 2020 г. написала о том, что Турция многих сирийских наемников переправила в Азербайджан воевать с Арменией. О заблаговременных планах переброски террористов в Азербайджан свидетельствует британская The Guardian: «Боевики из Идлиба говорят, что вербовка началась еще месяц назад, 13 сентября. Им предложили работу в качестве охранников в Азербайджане». Эти данные подтверждает и саудовская газета Arab News, которая ссылается на собственные источники, утверждающие, что некоторые боевики-наёмники были привлечены Анкарой с ливийского фронта, где в последнее время установилось относительное затишье.

По данным Reuters от 28 сентября 2020 г., Турция направила сирийских боевиков в поддержку Азербайджана. О чём свидетельствовали два протурецких сирийских боевика: «Эти два боевика из поддерживаемых Турцией повстанческих группировок в районах северной Сирии, находящихся под турецким контролем, заявили, что они перебрасываются в Азербайджан в координации с Анкарой. «Я не хотел ехать, но у меня нет денег. Жизнь очень тяжелая и бедная», — сказал боец, воевавший в Сирии за группировку «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которую поддерживала Турция. Оба мужчины сказали, что их командиры сказали им, что они будут зарабатывать около 1500 долларов в месяц — большая зарплата для Сирии, где экономика и валюта рухнули». Другой боец из «Джейш аль-Нухба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказал, что ему сообщили, что почти 1000 сирийцев будут направлены в Азербайджан. Другие повстанцы, которые также отказались назвать свои имена, назвали цифры от 700 до 1000 человек. Оба боевика заявили, что должны были отправиться в Азербайджан 25 сентября для патрулирования, а не для боевых действий.

Все эти вышеуказанные свидетельства террористов из Идлиба также являются еще одним доказательством заранее спланированного и подготовленного наступления Азербайджана и Турции. По данным российского Федерального агентства новостей, в сети появилась аудиозапись, в которой сириец (у говорящего характерный для северной Сирии акцент) рассказывает подробности командировки в Азербайджан. За четыре-пять часов боев сирийские наемники потеряли 30 человек убитыми и 10 ранеными. Кроме того, в сирийских социальных сетях опубликовали видео подготовки протурецких боевиков, набранных на севере Сирии, в одном из лагерей в Турции перед их последующей отправкой в Азербайджан.

Весьма характерно, что протурецкие террористы, так же, как и ранее в Ливии, только прибыв в Азербайджан, начали заниматься привычным делом, то есть грабить местное население и наводить свои средневековые порядки. Также для них стало откровением, что в Азербайджане живет большое количество шиитов (до 40%), а известен лозунг идлибских террористов — «закопаем шиитов в землю». Начались столкновения азербайджанцев с протурецкими наемниками. Дошло до того, что бакинской администрации даже пришлось послать подразделения спецназа на усмирение своих террористических союзников.

Mod.gov.az ВС Азербайджана и Турции

Турецкий журналист Хикмет Дургун отметил, что сирийские наёмники вербуются при посредничестве турецкой разведки с обещанием им ежемесячной заработной платы в размере 2 000 долларов и получением в дальнейшем турецкого гражданства. Согласно его информации, наёмников доставили на турецких военно-транспортных самолётах в Гянджу и Баку, используя воздушное пространство Грузии. Бывший турецкий дипломат Унал Чевикоз сделал заявление в эфире турецкого канала Haberturk 29 сентября 2020 г. о том, что Турция отправила в Азербайджан оружие и джихадистов. Это заявление получило большой резонанс в Турции. Унала Чевикоза обвиняют в разглашении государственной тайны.

29 сентября 2020 г. один из полевых командиров подконтрольной Турции «Сирийской национальной армии», «генерал» Зияд Хаджи Убейд, подтвердил, что набранные в Сирии боевики воюют в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в новостном выпуске курдского телеканала Rudaw TV. По словам Зияда Хаджи Убейда, сирийцы вербуются для участия в армяно-азербайджанском конфликте ради денег. Полевой командир СНА заявил, что сирийцы готовы сражаться в любой точке мира за интересы и безопасность Турции. Боевики «считают интересы Турции собственными интересами» — ранее их отправляли воевать за интересы Анкары в Ливии, а теперь они готовы воевать против Нагорно-Карабахской Республики в Азербайджане «или где потребуется», заявил он. «Воины поедут в любую точку мира, чтобы воевать за наши общие интересы, наше пропитание и Турцию», — заявил Зияд Хаджи Убейд

К нападению на Республику Арцах тройственный террористический союз Турция-Азербайджан — Аль-Каида Идлиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовился заранее. Перед началом военных действий Азербайджан резко усилил информационную войну. 19 сентября 2020 г. глава бакинской администрации И. Алиев заявил, что «переговоры по карабахскому конфликту фактически не ведутся».

21 сентября 2020 г. президент Азербайджана, выступая в видеоформате на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в очередной раз продемонстрировал правовой нигилизм, воинственную пропагандистскую риторику и отрицание очевидных фактов. И это вместо того, чтобы признать независимость Республики Арцах на основе Устава ООН, что стало бы должным и достойным шагом. Создание ООН 75 лет назад было направлено на то, чтобы человечество извлекло уроки из Второй мировой войны и стало бы мирно решать конфликты, но систематическая военно-террористическая агрессия Азербайджана доказывает, что этот урок не усвоен.

President.az Выступление Ильхама Алиева на заседании, посвященном 75-летию ООН, в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 21 сентября 2020 года

Выступление И. Алиева в ООН прямо противоречило позиции России и международному праву. В выступление 22 сентября 2020 г. президента России В. Путина на 75-й сессии ГА ООН в форме видеообращения было подчеркнуто: «Убежден, нынешний юбилей обязывает нас вспомнить о зафиксированных в Уставе ООН непреходящих принципах межгосударственного общения, а отцы-основатели Всемирной Организации сформулировали их предельно четко и недвусмысленно. Это равенство суверенных государств, невмешательство в их внутренние дела, право народов самим определять свою судьбу, отказ от угрозы или применения силы, политическое урегулирование споров».

Весьма показательно, что до начала агрессии против Республики Арцах в Азербайджане начался внезапный призыв резервистов: давно уволенных в запас призвали в военкоматы и сразу отправили на учения, а на улицах полиция конфисковала личные кузовные автомобили для нужд армии. При этом ни военного положения, ни всеобщей мобилизации не объявлялось. 21 сентября жители Азербайджана делились сообщениями о том, как полиция конфискует личные пикапы и отправляет на отдельную стоянку. Турецкая техника, в том числе самолеты F-16 ВВС Турции, после летних учений в Азербайджане осталась в азербайджанских частях. Информационное сопровождение начала агрессии осуществляет турецкий телеканал TRT Haber, репортёры которого заранее прибыли на место и выходят в прямой эфир с места боёв.

29 сентября 2020 г. министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова поддержать Азербайджан как в переговорном процессе, так и «на поле боя». Турецкие военные инструкторы и генералы находятся на командных пунктах Азербайджана и руководят военными действиями. Уже с 2016 г. высокопоставленные офицеры ВС Турции получили высокие должности в минобороны Азербайджана. Турция осуществляет прямую агрессию против Республики Армения. 29 сентября истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25 в воздушном пространстве Республики Армении. Турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа и прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк в Армении.

Mod.gov.az ВВС Азербайджана

Ранее Анкара и поддерживаемые ею протурецкие террористические группировки не раз сбивали российские самолеты в Сирии: 24 ноября 2015 г. сбит российский самолет СУ-24, 3 февраля 2018 г. сбит российский СУ-25. Эксперт Александр Шарковский подчеркнул, что у России, похоже, есть возможность отомстить туркам в Карабахе за сбитый в 2015 году российский Су-24. Турция планирует продолжить геноцид армян 1915−1923 годов. Очевидно, что Турция должна быть исключена из Минской группы ОБСЕ. Незамедлительное международное признание Республики Арцах, несомненно, нарушит эти человеконенавистнические планы Турции и Азербайджана.

Российский эксперт Сергей Мардан констатировал 28 сентября 2020 г.: «Турция выступила не против Армении, она выступила против военного союзника России. Проверив Россию «на вшивость» в Сирии, где выяснилось, что российских союзников можно и нужно бомбить, не церемонясь и не экономя ракеты и БПЛА, туркам стало очевидно, что «в решении» проблемы Карабаха можно начинать активно продвигаться прямо сейчас. Причём продвигаться они «посоветовали» Азербайджану не в дипломатическом, а в самом что ни на есть буквальном смысле этого слова. (…) Сегодняшние события на Южном Кавказе — это прямая военная угроза Турции жизненным интересам России. Такая же, как демонстративная оккупация Турцией северной Сирии — страны, союзной России».

Военный корреспондент Александр Коц отметил: «Баку прибег к помощи международных террористов. Ну, теоретически мы же имеем право с ними бороться — на дальних подступах, так сказать. Хотя не такие уж они и дальние. Эдак Эрдоган эту шваль и на Украину зашлёт — Крым отжимать». Хорошо задокументирована многолетняя тесная связь азербайджанских властей с международными террористическими группами, которые осуществляли террористическую интервенцию против Республики Арцах, России на Северном Кавказе, США и Европы. Руководство Азербайджана использовало 1,5 тысячи афганских моджахедов, а также отряд наемников под предводительством Шамиля Басаева для войны 1991−94 гг. против Нагорно-Карабахской Республики.

Еще в 2016 г. тройственный террористический союз Турции — Азербайджана — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпел поражение в сирийской Пальмире и предпринял попытку взять реванш в Нагорном Карабахе. 28 сентября 2015 г. силами российских воздушно-космических сил был уничтожен лагерь «Азербайджанского батальона» в составе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В апреле 2016 г. Азербайджан развязал очередную широкомасштабную террористическую агрессию против Республики Арцах. Действия Азербайджана наглядно продемонстрировали мировому сообществу безальтернативность государственной независимости Республики Арцах.

Минобороны Армении Бойцы армии освобождения Арцаха

11 мая 2016 г. военный эксперт Анатолий Цыганок, руководитель Центра военного прогнозирования, член-корреспондент Академии военных наук, констатировал: «В рядах вооруженных сил Азербайджана воюют представители террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). То, как азербайджанские военные издевались над своими жертвами, — зеркальное отражение почерка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Возникает вопрос: не связано ли это с тем, что Россия и Иран сейчас давят ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, вследствие чего террористы вынуждены покидать Ближний Восток и разбегаться по домам? И еще вопрос. Если верны наши предположения насчет того, что воевавшие в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) азербайджанцы после начала операции ВКС России в Сирии вернулись в Азербайджан, то каким образом действовавшие в апреле этого года в Карабахе кадровые военные Азербайджана смогли выучиться кровавому «ремеслу» террористов Аль-Багдади? Лично у меня только один вывод: хладнокровно отрезать головы и уши у мирных людей в Карабахе могли те, кто делал это на Ближнем Востоке. Ильхам Алиев, благословляя азербайджанскую армию на действия в Карабахе, автоматически благословил и этих извергов. Такого ему не простят. Но что сказано, то сказано».

По данным российских спецслужб, террористы во главе с М. Бараевым, захватившие 25 октября 2002 г. театральный центр на Дубровке в Москве и удерживавшие в заложниках более 900 человек, неоднократно по спутниковой связи связывались со своими инструкторами на территории Азербайджана, от которых получали указания по дальнейшим действиям. Исследовательская служба Конгресса США в 2001 г. опубликовала отчет, в котором указывается, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создала в Азербайджане свою базу в рамках террористической сети.

Уже не первый год власти Турции ведут гибридную войну против Европы посредством различных террористических исламистских организаций, которые обрушили систематические террористические акты на страны Европы. Вспомним, что еще 16 марта 2017 г. министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пообещал Европе священные религиозные войны. Французский политолог Марсель Пьер констатировал 2 марта 2020 г.: «Отчетливо наблюдается, что поток беженцев в сторону греческой границы носит организованный характер. Международные специалисты, в том числе и греческие, видят, что в авангарде, в первых рядах находятся крепкие молодые мужчины от 20 до 40 лет, которые совершают провокационные действия в отношении греческих пограничников и полицейских. Эксперты считают, что они проходили подготовку в турецких спецслужбах».

Ничем не объяснимое и не оправданное, фактически преступное затягивание окончательного признания со стороны международного сообщества давным-давно состоявшейся и успешной Республики Арцах ведет к эскалации азербайджанской террористической агрессии и трагедии гибели людей. Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян 28 сентября 2020 г. констатировал: «Придаем важность и считаем, что международное признание Арцаха может стать тем сдерживающим шагом, который станет лучшим ответом на эту очередную широкомасштабную агрессию». Республика Арцах и Республика Армения сегодня защищают не только себя, но и систему безопасности в мире, цивилизационные ценности.

Автор — кандидат исторических наук, советник министра иностранных дел Республики Арцах