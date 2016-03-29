



Флаг Нагорно-Карабахской Республики

Азербайджан несет ответственность за сохранение неприемлемого статус-кво в азербайджано-карабахском конфликте, в затягивании его урегулирования. Многолетняя системная политика азербайджанского руководства выражается в том, что Азербайджан постоянно грозится войной, раскручивает гонку вооружений, в несколько раз увеличил свой военный бюджет. В докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) зафиксировано, что импорт вооружений в Азербайджане в 2010—2014 гг. по сравнению с 2005—2009 гг. увеличился на 249%.

Статус-кво сохраняется в том, что Азербайджан с 1993 года систематически продолжает нарушать Резолюции СБ ООН № 822, 853, 874, 884, что выражается в продолжении боевых действий в виде эскалации диверсионно-террористических атак на Нагорно-Карабахскую Республику (Республику Арцах) с использованием тяжелого вооружения, угроз снова прибегнуть к военной силе, отказе от прекращения враждебных актов в виде экономической, транспортной и энергетической блокады Республики Армения и Нагорно-Карабахской Республики, отказе от прямых переговоров с Нагорно-Карабахской Республикой. Баку демонстративно игнорирует подписанное Азербайджаном, НКР и Арменией под эгидой ОБСЕ соглашение от 4 февраля 1995 года об укреплении режима прекращения огня.

Интенсивность нарушений Азербайджаном режима прекращения огня неуклонно растет от года к году. В 2015 году Азербайджан нарушил режим прекращения огня свыше 40 тысяч раз. С весны 2015 года азербайджанская сторона, помимо стрелкового и снайперского оружия, стала активно применять тяжелое вооружение, танки, различные виды артиллерии, в том числе 107-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО) турецкого производства типа TR-107, 122-миллиметровые гаубицы «Д-30», миномёты калибра 60-мм и 82-мм, гранатометы типа АГС-17 и РПГ-7. В результате этого есть жертвы не только среди военнослужащих, но и среди мирного населения. В 2016 году ежедневно фиксируется около ста обстрелов. В марте 2016 года артиллерийскому обстрелу со стороны азербайджанской армии подверглись не только карабахские позиции, но и территории, находящиеся достаточно глубоко от линии соприкосновения. При этом, Азербайджан отказывается от внедрения механизмов расследования инцидентов на границе. Статус-кво установился и в том, что Азербайджан систематически устраивает военные провокации к определенным событиям, таким как встречи на высшем уровне, переговоры, визиты в регион, праздничные даты.

Власти Азербайджана продолжают террористические призывы сбивать гражданские самолеты, летящие в Степанакерт, что является вызовом не только народу НКР, но и мировому сообществу.

Абсолютно неприемлемо сохранение статус-кво в том, что Азербайджан на государственном уровне десятилетиями ведет систематическую антиармянскую человеконенавистническую пропаганду в СМИ и системе образования. Власти Азербайджана целенаправленно формируют образ врага, перенося акцент с внутренних проблем на агрессивную риторику и оскорбления, нецензурные выражения в адрес армян, провозглашают запрет на позитивное отношение к армянам и общение с ними. Антиармянская паранойя также выражается в использование любых международных площадок для пропаганды армянофобии, в публичных скандалах и шантаже представителей международных организаций. Официальные азербайджанские учебники истории c детства внушают ненависть и чувство национального превосходства в первую очередь по отношению к армянам и русским, а также и другим народам. Армянофобия всегда тесно смыкается с русофобией.

Бакинские организаторы кампании ненависти к армянскому народу сознательно торпедируют мирный процесс переговоров по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта. Поведение бакинского режима с самого начала было направлено против всякой возможности примирения. Азербайджанский народ стал заложником фанатичных идей своих правителей по организации тотальной войны против народов НКР и Армении и в конце-концов спросит с них за это преступление.

В Азербайджане систематически разрушаются многотысячелетние памятники армянской культуры и истории. В декабре 2005 года азербайджанские войска окончательно уничтожили оставшиеся после разрушений 1990-х годов армянские хачкары Джуги. До варварского разрушения там находились около 10 тысяч армянских хачкаров IX—XVII вв. еков. Британский представитель в Европарламенте Чарльз Таннок так охарактеризовал произошедшее: «Это похоже на разрушение Талибаном статуй Будды». В целом после аннексии Азербайджаном Нахичевана 27 тысяч памятников армянского культурного наследия VII—XIX вв. еков — церквей, монастырей, часовен и надгробных хачкаров, представляющих общечеловеческую историческую и культурную ценность, были уничтожены. Кроме того, в Азербайджане на государственном уровне осуществляется политика уничтожения армянских памятников на оккупированной территории Северного Нагорного Карабаха. Очевидны параллели между уничтожением властями Азербайджана армянских памятников и деятельностью Талибана и «Исламского государства». ИГИЛ также разрушает древнюю Пальмиру и другие памятники человеческой культуры на Ближнем Востоке. Главный редактор журнала Российского института стратегических исследований «Проблемы национальной стратегии» Аждар Куртов констатирует: «Следует обратиться в организацию по сохранению культурных памятников ЮНЕСКО, где много представителей России. Привлечь их внимание к уничтожению армянских культурных памятников и добиться критики действий Баку от мирового сообщества. Ведь цивилизованный мир весьма негативно относится к варварству и вандализму, а то что делает Баку несомненно укладывается в эти понятия».

Азербайджан агрессивно ставит под сомнение суверенитет и территориальную целостность НКР. Бакинская администрация постоянно утверждает, что якобы только Азербайджан имеет право принимать решения о статусе Нагорного Карабаха. Но в международном праве нет ни одной нормы, обязывающей самоопределяющееся государство получать согласие метрополии, от которой оно отделяются. Наоборот, Устав ООН и международное право императивно диктует признание независимости НКР. Затягивание окончательного признания НКР, игнорирующее объективные реальности международной жизни, давно стало фактором, серьезно осложняющим межгосударственные отношения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев постоянно заявляет, что нет никакой Армении, а есть «Западный Азербайджан», тем самым предъявляя территориальные претензии не только на Нагорно-Карабахскую Республику, но и на Республику Армения.

Нагорно-Карабахская Республика (Республика Арцах) — ответственное государство, никому не угрожающее войной, не предъявляющее территориальных претензий к соседям, не требующее незамедлительного вывода азербайджанских войск с оккупированных земель Нагорного Карабаха. В отличии от Азербайджана, НКР осознавая себя состоявшимся, успешным и компетентным государством готова к прямым азербайджано-карабахским переговорам.

Политика Азербайджана по сохранению статус-кво выражается в саботаже переговорного процесса. Тупик в переговорном процессе во многом объясняется тем, что НКР продолжает де-юре оставаться стороной конфликта, но де-факто отстранена от участия в переговорном процессе в МГ ОБСЕ. Формат переговоров, в котором участвуют только Армения и Азербайджан является нарушением принятых в ОБСЕ официальных решений Будапештского саммита декабря 1994 года и Пражского Резюме действующего председателя ОБСЕ от 31 марта 1995 года о трех сторонах конфликта и не отражает суть конфликта, основными сторонами которого являются НКР и Азербайджан. Важно подчеркнуть, что Азербайджан не полномочен решать вопрос участия или неучастия НКР в переговорном процессе, так как этот вопрос трехстороннего формата юридически закреплен в основополагающих документах ОБСЕ.

Баку, дабы отвлечь внимание мирового сообщества от своей политики сохранения неприемлемого статус-кво, регулярно ничем не обосновано обвиняет Армению и сопредседателей Минской группы ОБСЕ в заинтересованности в сохранении статус-кво. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян опроверг эти обвинения Баку, заявив 9 февраля 2016 года: «Армения, как и сопредседатели, заинтересована в изменении статус-кво. Однако главный ответственный в этом вопросе — Азербайджан, потому что изменения статус-кво можно добиться только посредством переговоров».

Политика Азербайджана по сохранению статус-кво воплощается в затягивании урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, в том, что бакинская администрация демонстративно игнорирует международное право, которое императивно диктует необходимость признания НКР, что придало бы динамизм переговорному процессу.

Азербайджану следует признать концепцию мирного сосуществования и сопроцветания с НКР, что создаст условия для движения Азербайджана к свободе, демократии и благосостоянию. В условиях обострения глобальной конкуренции и региональных угроз, только прокарабахский Азербайджан сможет занять достойное место в мире.

Успешное развитие карабахского государства — один из системообразующих факторов региональной и глобальной безопасности. Почти 100-летний азербайджано-карабахский конфликт, начавшийся еще в 1918 году, слишком затянулся. Если бы в 1991 году после проведения референдума о независимости НКР, прошедшего в полном согласии с нормами международного права и законодательства СССР, международное сообщество признало НКР, как того абсолютно однозначно требовало международное право, то не было бы азербайджанской агрессии 1991−1994 гг., а конфликт был бы давно урегулирован.