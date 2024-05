В мире распространено заблуждение, что признание целиком зависит от желания признающего государства. Вместе с тем, согласно международному праву, у международного сообщества государств существует именно обязанность признать новое государство, если оно удовлетворяет необходимым требованиям.

Республика Арцах последовательно выступает за укрепление правовых основ в международных отношениях, добросовестно соблюдает международно-правовые обязательства. Международное право четко фиксирует обязанность признания Республики Арцах, которая отвечает всем требованиям состоявшегося и успешного государства. В Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, которая принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 г., зафиксирован следующий принцип: «Обязанность государств сотрудничать друг с другом в соответствии с Уставом. Государства обязаны, независимо от различий в их политических, экономических и социальных системах, сотрудничать друг с другом в различных областях международных отношений с целью поддержания международного мира и безопасности и содействия международной экономической стабильности и прогрессу, общему благосостоянию народов и международному сотрудничеству, свободному от дискриминации, основанной на таких различиях».

Там же констатирован «Принцип добросовестного выполнения государствами обязательств, принятых ими в соответствии с Уставом. Каждое государство обязано добросовестно выполнять обязательства, принятые им в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Каждое государство обязано добросовестно выполнять свои обязательства в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права».

Таким образом, принцип «Обязанность государств сотрудничать друг с другом в соответствии с Уставом» налагает императивные обязательства по признанию Республики Арцах, а затягивание этого и непризнание нового возрожденного государства является нарушением данного принципа, а также такого положения, как «принцип добросовестного выполнения государствами обязательств, принятых ими в соответствии с Уставом». В юридической обязанности признания Республики Арцах не может быть никакого двойного толкования. Подписав Хельсинкский Заключительный акт в 1975 г., государства-участники также обязались добросовестно выполнять свои обязательства по международному праву.

Затягивание признания Республики Арцах противоречит Уставу ООН. В Уставе ООН в Главе I: цели и принципы, Статья 1 гласит: «Организация Объединенных Наций преследует Цели: 1. Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира; 2. Развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира». Из содержания Устава ООН вытекает обязанность государств уважать и признавать самоопределение Республики Арцах.

Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г. в статье 1, пункт 3 подчеркивает: «Все участвующие в настоящем Пакте Государства (…) должны, в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций, поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право».

Обязанность признания, вытекающая из принципа сотрудничества государств, констатируется рядом авторитетных юристов-международников.(Кофман Б. И., Курдюков Г. И., Мингазов Л. Х., Фельдман Д. И., Под общ. ред.: Фельдман Д. И.: Признание в современном международном праве. Признание новых государств и правительств. Москва. 1975). Д. И. Фельдман подчеркивал: «Нельзя говорить о государствах законных и незаконных. Все государства, вышедшие на международную арену в результате осуществления принципа самоопределения, законны с точки зрения международного права». (Фельдман Д. И. О некоторых формах и способах международно-правового признания новых государств // Советский ежегодник международного права. 1963. М., 1965. С. 130).

Видный юрист-международник Чен пишет об обязанности признания новых государств. (Chen, Ti-chiang «The international law of recognition, with special reference to practice in Great Britain and the United States». New York. 1951).

Авторитетный юрист-международник, ведущий научный сотрудник СОПС Министерства экономического развития Российской Федерации Джантаев Х. М. свидетельствует: «Новое государство, с момента своего появления на международной арене, имеет право на полное и окончательное признание (признание де-юре)». (Формы и виды признания в современном международном праве // Вестник РУДН, серия Юридические науки, 2011, № 4. С.157).

В США в 1792 г. была сформулирована доктрина первого государственного секретаря США Томаса Джефферсона, суть которой состоит в том, что если государство создано в соответствии с «волей нации» (то есть, говоря современным языком, на основе референдума), то оно должно получить признание Соединенных Штатов. Критерий Джефферсона исключал какие-либо конъюнктурные соображения, которые могли бы тормозить признание вновь возникших государств. Согласно этой доктрине были признаны страны Латинской Америки.

В международной практике есть прецеденты обязывающих решений СБ ООН по признанию других государств. Так, в резолюции №833 от 27 мая 1993 г. Совет Безопасности потребовал, чтобы Ирак уважал нерушимость международной границы с Кувейтом, то есть признал независимость Кувейта, которую он ранее не признал. Багдад официально признал резолюцию №833 в 1994 году. 22 сентября 2003 г. действующий председатель Временного управляющего совета Ирака Ахмед Чаляби заявил, что Ирак признает международные границы, проведенные в соответствии с резолюцией СБ ООН номер №833 от 1993 г., и признает Государство Кувейт.

14 ноября 2018 г. министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян констатировал: «Урегулирование, в свою очередь, должно быть основано на признании факта реализации народом Арцаха права на самоопределение. В связи с этим считаю необходимым подтвердить готовность властей Арцаха де-юре взять на себя свою часть ответственности за обеспечение стабильности и мира в регионе».

Очевидно, что окончательное признание давным-давно состоявшейся Республики Арцах окажет благотворное влияние на нормализацию международных отношений в целом, будет способствовать укреплению мира и безопасности, установлению добрососедских отношений в регионе.

Рубен Заргарян — кандидат исторических наук, советник министра иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика)