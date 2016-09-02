



arcah.ru Танк Армии обороны Нагорного Карабаха. Республика Арцах

Античные историки Геродот, Птолемей, Страбон, Плиний, Плутарх писали об Арцахе как об одной из богатейших областей Армении. В позднем средневековье, когда Армения была разделена между Турцией и Ираном, армянские княжества Карабаха сохраняли свою независимость. Сохранились документы многолетней переписки армянских меликов (князей) Карабаха с российским двором, с императором Петром Великим и некоторыми европейскими державами, начавшейся еще в первой четверти XVIII века. В 1722−23 годах во время войны России с Персией Петр Великий принял ряд мер по созданию военно-политического союза России и Нагорного Карабаха. Был разработан план освобождения Закавказья и воссоздания армянского государства. Позднее по Гюлистанскому договору 1813 г. (Гюлистан — село в Нагорном Карабахе) Нагорный Карабах как самостоятельная армянское государственное образование добровольно вошел в состав России. В этнопамяти карабахцев закономерно и органически утвердилась идея своей постоянной независимости.

II том «Всемирной истории» (М., 1956) (Заштрихованы земли Великой Армении, отошедшие от неё к соседним государствам Великая Армения в I—IV веках.

Азербайджано-карабахский конфликт начался в 1918 г., когда впервые в истории созданная азербайджанская республика предъявила территориальные претензии к Армении, в том числе и на Нагорный Карабах (Арцах), в котором 95% населения составляли коренные жители армяне. После противоправной оккупации и аннексии Нагорного Карабаха в 1921 г. азербайджанские власти десятилетиями проводили целенаправленную и систематическую политику дискриминации и деармянизации. Для арцахского народа провозглашение независимости было единственным выходом для прекращения геноцида со стороны Азербайджана и обретения свободы. В полном соответствии с международным правом и законодательством СССР 10 декабря 1991 г. в НКР прошел референдум о независимости. 11 марта 1999 г. в Страсбурге Европарламент принял резолюцию по Нагорному Карабаху «О поддержании мирного процесса на Кавказе», в которой признавался «тот факт, что Нагорно-Карабахская Автономная Область провозгласила свою независимость после аналогичного провозглашения независимости бывшими советскими социалистическими республиками после распада СССР в сентябре 1991 года». (21 июня 1999 года. Официальный журнал Европейских Сообществ, C175/251. http://www.mfa.am/u_files/file/nk-rus_2014.pdf). Тем самым была признана международно-правовая обоснованность провозглашения карабахской независимости, аналогичная другим союзным республикам.

«'Коммунист» Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики. Иллюстрация

За годы после восстановления независимости Нагорно-Карабахской Республике (Республике Арцах) удалось построить стабильное общество и государство. В НКР сформировались устойчивые политические институты, действуют легитимные органы власти, влиятельное центральное правительство. Шесть раз проводились выборы в парламент в 1991 г., 1995 г., 2000 г., 2005 г., 2010 г., 2015 году. История карабахского парламентаризма восходит к Конституции царя Арцаха Вачагана III Благочестивого — сборника из 21 канона, принятого в конце V — начале VI века на общенародном собрании («парламенте»). Президент НКР избирался в ходе прямых всеобщих выборов в 1996 г., досрочных в 1997 г., 2002 г., 2007 г., 2012 году. На референдуме в 2006 г. принята конституция НКР. В республике сформировано многопартийное политическое поле, активно функционируют неправительственные организации. В Карабахе утвердился общественный консенсус относительно фундаментальных ценностей карабахского социума. Успехи карабахской государственности и демократии получили широкое признание в мире.

Успешное развитие карабахского государства — один из системообразующих факторов региональной и глобальной безопасности. Нагорно-Карабахская Республика (НКР) в ходе отражения террористической агрессии Азербайджана в 1991−94 гг. и в апреле 2016 г. дважды провела операцию по принуждению Азербайджана к миру. Долгие годы Армия обороны НКР фактически выполняет миротворческую функцию. Нагорный Карабах сегодня защищает не только себя, но и систему безопасности в мире, цивилизационные ценности.

ИА REGNUM Иран, провинция Западный Азербайджан. Столбик — граница. За рекой — территории, контролируемые Нагорным Карабахом

НКР — ответственное государство, никому не угрожающее войной, не предъявляющее территориальных претензий к соседям, не требующее незамедлительного вывода азербайджанских войск с оккупированных земель Нагорного Карабаха. НКР, осознавая себя состоявшимся, успешным и компетентным в международном праве государством, готова к прямым азербайджано-карабахским переговорам.

Азербайджан отказывается от переговоров с НКР, демонстрируя свою слабую переговорную позицию и отрицание международного права. Тупик в переговорном процессе во многом объясняется тем, что НКР продолжает де-юре оставаться стороной конфликта, но де-факто отстранена от участия в переговорном процессе в МГ ОБСЕ. Важно подчеркнуть, что формат переговоров, в котором участвуют только Армения и Азербайджан является нарушением принятых в ОБСЕ официальных решений Будапештского саммита декабря 1994 г. и Пражского Резюме действующего Председателя ОБСЕ от 31 марта 1995 г. о трех сторонах конфликта и не отражает суть конфликта, основными сторонами которого являются НКР и Азербайджан. Важно подчеркнуть, что Азербайджан не полномочен решать вопрос участия или неучастия НКР в переговорном процессе, так как этот вопрос трехстороннего формата юридически закреплен в основополагающих документах ОБСЕ.

Алексаньян Анатолий Нагорный Карабах

Подписание мирного договора Азербайджана с Нагорно-Карабахской Республикой будет отвечать коренным интересам обоих народов и создаст основу для регионального сотрудничества. В Азербайджане должны наконец-то осмыслить, что Нагорный Карабах для Азербайджана сосед, а не враг, что карабахцы обустраивают свой дом НКР для достойной и свободной жизни не в ущерб кому-либо. Азербайджан должен признать концепцию мирного сосуществования и сопроцветания на основе взаимного признания НКР и Азербайджана. Эту очевидную мысль должны подсказать бакинской администрации великие державы.

Нагорно-Карабахская Республика (Республика Арцах) проводит активную внешнюю политику, направляет своих официальных представителей для ведения переговоров с другими государствами и международными организациями, участвует в работе международных организаций и конференций, заключает международные договоры, в том числе и с Азербайджаном. Набирает обороты процесс международного признания НКР. На сегодня независимость НКР признали штаты Массачусетс, Род — Айленд, Мэн, Луизиана, Калифорния, Джорджия, Гавайи в США, штат Новый Южный Уэльс в Австралии, автономная область Испании — Страна Басков, а также целый ряд крупных городов, таких как мегаполис Лос-Анджелес.

Yerevanci Улица Арцаха в Уотертауне, штат Массачусетс, США

НКР стала субъектом международного права в силу факта своего появления в качестве суверенного государства. Суверенность нации есть принцип права большинства государств мира. Признание не является обязательным признаком суверенной государственности. Параметры последней определяются следующими международно-правовыми критериями: наличием территории, постоянного населения — граждан государства, формированием легитимных органов власти и их контролем над территорией республики, способностью вести международные отношения и выполнять международные обязательства. НКР обладает всеми атрибутами полноценного независимого государства. У Нагорно-Карабахской Республики есть достаточные основания для членства в ООН.

Экономика НКР была практически полностью разрушена в ходе войны, развязанной Азербайджаном в 1991—1994 гг. Вместе с тем, как признают многие эксперты, за последние годы в этой сфере произошли серьезные изменения. В российских СМИ Арцах стали называть «закавказским тигром». (http://secretmag.ru/longread/2015/10/14/artsakh-epic/). За последние 9 лет удалось обеспечить 8−9% реальный годовой рост ВВП. Наиболее динамично развивающимися направлениями являются горнодобывающая промышленность, гидроэнергетика, сельское хозяйство, туризм, банковская сфера, строительство. В НКР законодательная база и налоговый режим привлекательны для иностранных инвестиций, в результате чего наблюдается их рост.

lori-m Панорама Степанакерта

В последние годы на туристических форумах и сайтах России и других стран постоянно появляются новые подробные и восторженные фотоотчеты путешествий по Нагорному Карабаху и Армении, свидетельствующие о серьезном росте туристического потока и интереса к культурно-познавательному туризму. Весьма характерно, что в 2012 г. популярный американский телеканал «ABC News» включил Нагорно-Карабахскую Республику в список 7 необычных мест для посещения путешественниками. Примечательно, что в рейтинг 7 мест на планете телеканал также включил столицу Португалии — Лиссабон, острова Уитсанди в Австралии, пляж Райлей в Тайланде, пустыню Атакама в Чили, город Венло в Нидерландах и город Луанг Прабанг в Лаосе.

Основное богатство НКР заключается в ее доброжелательных и гостеприимных людях. Жителям Арцаха (Нагорного Карабаха) присущи три известных с античных времен достоинства: pietas — почтение к старшим и взаимная привязанность детей и родителей, gravitas — достоинство и трезвое чувство ответственности, simplicitas — простота и чуждость расточительности и позерству. К этому следует добавить такие достоинства, как самостоятельность и творческую активность, стремление к познанию истины, универсализм, доброжелательность, традиционную личную и общественную безопасность.

Alaexis Выдающийся памятник армянской культуры — Гандзасар

Почти столетний азербайджано-карабахский конфликт, начавшийся в 1918 г., слишком затянулся. Бакинская администрация в несколько раз увеличила свой военный бюджет, наращивает агрессивную антиармянскую пропаганду в СМИ и системе образования, систематически нарушает бессрочное перемирие 1994 г., планирует и предпринимает широкомасштабную агрессию, отказывается от отвода снайперов и введения механизмов расследования нарушений режима прекращения огня, саботирует переговорный процесс, демонстративно отрицает международное право и ставит под сомнение суверенитет и территориальную целостность НКР. Как и в годы азербайджано-карабахской войны в 1991−94 гг., Азербайджан продолжает нарушать Резолюции СБ ООН №822, 853, 874, 884. Баку демонстративно игнорирует подписанное Азербайджаном, НКР и Арменией под эгидой ОБСЕ соглашение от 4 февраля 1995 г. об укреплении режима прекращения огня.

В этих условиях международному сообществу ничего не остается как окончательно признать независимость Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) на основе Устава ООН и норм международного права. Это признание явится превентивной мерой против новой агрессии Азербайджана и придаст динамизм переговорному процессу.

Следует констатировать, что в международном праве нет норм, обязывающих самоопределяющееся государство получать согласие метрополии, от которой оно отделяются. В заключении Международного Суда ООН от 22 июля 2010 г. зафиксировано: «81. …никакого общего запрета на одностороннее провозглашение независимости не вытекает из практики Совета Безопасности ООН». «84. По изложенным причинам Международный Суд считает, что общее международное право не содержит какого-либо запрета на провозглашение независимости».

Marcin Konsek Мы — наши горы. Монумент на вершине холма при въезде в город Степанакерт

Если бы в 1991 г. после проведения референдума о независимости НКР, прошедшего в полном согласии с нормами международного права, международное сообщество признало НКР, как того императивно требовало международное право и Устав ООН, то не было бы азербайджанской агрессии 1991−94 гг. и апреля 2016 г., а конфликт был бы давно урегулирован.

Уникальность ситуации в урегулировании азербайджано-карабахского конфликта, в отличии от других конфликтов, состоит в том, что у сопредседателей МГ ОБСЕ России, США и Франции нет разногласий, все три державы признают право Нагорного Карабаха на самоопределение. Совместное окончательное признание ими давным-давно состоявшейся и успешной Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) способствовало бы региональной безопасности и стабильности.