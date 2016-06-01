



test2.resbyteam.jino.ru Разрушение хачкаров в Джуге

Власти Азербайджана с момента образования азербайджанского государства, впервые в мировой истории созданного в 1918 г., систематически и планомерно уничтожали все созданные за многие тысячелетия памятники и культурное наследие армянского народа на подконтрольной территории. Цель этого варварства — обосновать противоправную оккупацию и аннексию Нагорного Карабаха (Арцаха) и Нахиджевана (Нахичевана) и вопреки античным историкам Геродоту, Птолемею, Страбону, Плинию, Плутарху попытаться доказать, что армяне там никогда не жили. В этой цепи лежит процесс переименования топонимов Нагорного Карабаха и Нахиджевана. Уничтожение культурного наследия — ни что иное, как цивилизационная катастрофа.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал разрушение культурных объектов военным преступлением, а глава ЮНЕСКО Ирина Бокова окрестила его термином «культурные чистки». Мировому сообществу давно пора перейти от теоретических рассуждений к адресному осуждению и пресечению политики Азербайджана. Массовое уничтожение Азербайджаном историко-культурных памятников нарушает Конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, принятую в Гааге 14 мая 1954 г. и Второй протокол к Гаагской Конвенции, принятый 26 марта 1999 года.

В армянском Нахиджеване, оказавшемся под контролем Азербайджана в 1921 г., было уничтожено 27 тысяч памятников армянского культурного наследия VII—XIX веков — церквей, монастырей, часовен и надгробных хачкаров, представляющих общечеловеческую историческую и культурную ценность.

В 2005 г. азербайджанская армия бульдозерами разрушила 2000 тысячи армянских надгробных хачкаров (крест-камней) на кладбище около города Джуга (Джульфа) в Нахиджеване. Массовые разрушения начались еще в 1998 году. До этого на кладбище было 10 тысяч хачкаров IX—XVII веков, один из которых демонстрируется в Нью-Йоркской штаб-квартире ООН. На месте средневекового армянского кладбища позже появился азербайджанский военный полигон. Очевидны параллели между разрушением древних армянских памятников азербайджанскими властями и разрушением Талибаном статуй Будды в долине Бамиан, а также уничтожением «Исламским государством» христианских, исламских и античных памятников в Ираке и Сирии.

Главный редактор журнала Российского института стратегических исследований «Проблемы национальной стратегии» Аждар Куртов констатирует: «Цель Азербайджана — создать псевдонаучные доказательства того, что Нахичеван всегда был исконно азербайджанской территорией. На это направлено также уничтожение армянских кладбищ в этой стране. Такая политика связана с тем, что, проиграв карабахскую войну, Азербайджанские власти пытаются взять реванш. (…) Цивилизованный мир весьма негативно относится к варварству и вандализму, а то что делает Баку несомненно укладывается в эти понятия».

С первых лет аннексии Азербайджаном Нагорного Карабаха в 1921 г. азербайджанские власти принялись за планомерное вытеснение армян с исторической территории Нагорного Карабаха и уничтожение армянских памятников храмовой и светской архитектуры. В Нагорном Карабахе одна за другой закрывались, взрывались и сносились армянские церкви и монастыри. Историк Грачик Арутюнян свидетельствует, что за время нахождения Нагорного Карабаха в составе советского Азербайджана, а также во время боевых действий были разрушены, взорваны и полностью уничтожены 167 церквей, 8 монастырских комплексов, 123 исторических армянских кладбища и 47 поселений. Разбиты 2500 хачкаров и более 10 000 надгробий. Бульдозерами стерты с лица земли 13 историко-археологических памятников.

В годы азербайджанской террористической агрессии против НКР во временно оккупированном городе Шуши в храме Казанчецоц был устроен военный склад боеприпасов для систем залпового огня «Град», из которых обстреливалась столица НКР город Степанакерт. Только освобождение Шуши в 1992 г. карабахскими вооруженными силами предотвратило планы Азербайджана взорвать храм. В 1993 г. азербайджанская армия подвергла целенаправленным ракетным ударам церковь Гандзасар, в стене которой до сих пор находятся остатки азербайджанской ракеты.

В результате Карабахской Реконкисты (исп. Reconquista — «отвоевание», «возвращение») были спасены для мировой культуры памятники Кашатагского (Лачинского) и Карвачарского (Кельбаджарского) районов НКР: многочисленные руины древних армянских поселений, множество армянских монастырей (Дадиванк — IV век, Варазгомаванк — VII век, Цицернаванк — IV—VI век, Сурб Аствацацин — XII век, Гетамичиванк — XIV век), крепостей (Аканаберд, Левонаберд, Авакахагац, Бердакар, Хожаберд), хачкаров, армянские кладбища.

В Карвачарском (Кельбаджарском) районе Нагорного Карабаха располагались руины древнего армянского города Цар, которые власти Азербайджана снесли бульдозерами. Об исторических памятниках Цара писала авторитетный археолог Е. Пчелина: «Многочисленные жилые пещеры, развалины селений, крепостные стены и церкви говорят о былой жизни в теперь почти безлюдных пространствах. К сожалению, в преобладающем большинстве все эти памятники не только не исследованы, но даже не отмечены в литературе, хотя бы в порядке регистрационном. От армян, живших здесь повсеместно, остались обширные кладбища, раскинувшиеся как вокруг полуразрушенных церквей, так и отдельно» (Пчелина Е. Г. Армянские памятники на территории Азербайджанской ССР. — В книге: Труды отдела Востока Эрмитажа. Т.30. 1940. С. 243).

Особенно легко азербайджанским властям удавалось уничтожать армянские памятники культуры в Северном Нагорном Карабахе, который в результате расчленения исторического Нагорного Карабаха не вошел в состав Нагорно-Карабахской Автономной Области, созданной в 1923 г. лишь на одной трети части исторической территории армянского Нагорного Карабаха. Территории северной части Нагорного Карабаха, на которых компактно проживали карабахские армяне неоднократно перекраивались и были затем включены в новосозданные в 1930-х годах и более позднее время административные районы АзССР, в целях искусственного превращения армянского населения на этих территориях из подавляющего большинства в меньшинство населения. Речь идет о Шаумянском, Дашкесанском, Шамхорском, Кедабекском, а также Ханларском районах, на территории которого расположен и древний карабахский город Гандзак (бывший Елисаветполь, в советское время — Кировабад, ныне — Гянджа). Насильственное выделение Северного Нагорного Карабаха из родной среды Нагорного Карабаха в 20-ые годы XX века было актом насилия над историей и географией. Тем не менее, вплоть до 1988 г. армяне по-прежнему составляли подавляющее большинство населения в зоне компактного проживания в Северном Нагорном Карабахе. На 1988 г. на этих землях северной части Нагорного Карабаха, даже несмотря на вынужденную эмиграцию под целенаправленным и систематическим давлением руководства Азербайджана, проживала треть всего армянского населения Нагорного Карабаха — более 83 тысяч человек. Армянское население Северной части Нагорного Карабаха было насильственно депортировано в 1988−91 годах. Шаумянский район Нагорно-Карабахской Республики был захвачен Азербайджаном в ходе военной интервенции против уже независимой НКР в 1992 г., а двадцатитысячное армянское население района стало беженцами либо было уничтожено.

Приведем несколько примеров уничтожения армянского цивилизационного наследия в Северном Нагорном Карабахе. В Кедабекском районе: в 1983 г. полностью разрушен купол церкви Хунисаванк (IХ век); стела с богатейшим орнаментом, вобравшим христианскую символику, множественные надписи на армянском языке (VI век) — исчезла в 1983 г.; церковь в селе Калакенд (IХ-ХI вв.) — превращена в отхожее место. В Дашкесанском районе: церковь в 8 км. южнее села Бананц (IХ-ХI вв.) — в 1987 г. срыта бульдозером и сброшена в ущелье; мост «Нерки Анди» (ХII век) — разрушен взрывом; церковь и кладбище в селе Хачбулах (ХVII-ХVIII вв.) — полностью разрушены в 1970 г.; церковь села Киранц (ХII век) — разрушена под предлогом установки столбов для электролинии; надгробные камни хачкары кладбища у села Амрвар (ХIII-ХV вв.) — в 1970 г. бульдозером сброшены в реку. В Шамхорском районе: монастырь Дасно Кармир ехци в селе Гюламбар (VII век) — разрушен в 1937 г.; монастырь у села Барсум (Х век) — разрушен в 1982 году. В Ханларском районе: церковь Мрцунис у села Геташен (ХVII век) — частично разрушена; церковь и кладбище у села Мурут (ХIII век) — полностью разрушены в шестидесятых годах; монастырь Егнасар у села Геташен (ХVII век) — умышленно повреждены стены различных памятников комплекса.

В Гандзаке (Гянджа) из шести армянских церквей были полностью снесены две, одна переделана в клуб, две в музей и филармонию. В результате так называемых «реставрационных» работ были полностью уничтожены следы армянской архитектуры и надписи на армянском языке.

В настоящее время оккупированном азербайджанской армией Шаумянском районе Нагорно-Карабахской Республики: церковь Мандур и кладбище у села Хархапут (1252 год) — полностью разрушены; церковь у села Русские Борисы (ХII-ХIII вв.) — разрушена до основания; церковь в селе Вериншен (ХVII век) — разрушена до основания.

В знаменитом селе Чардахлу, находящемся в Шамхорском районе Северного Нагорного Карабаха, родине советских маршалов Ивана Баграмяна и Амазаспа Бабаджаняна, из которого азербайджанские власти в 1988 г. депортировали все коренное армянское население, был взорван памятник маршалу Баграмяну, а музей двух маршалов превращен в чайхану, были перевернуты могильные плиты, уничтожены кресты. Аналогичные действия в странах Прибалтики, на Украине, в Польше были осуждены многими в России, но власти Азербайджана до сих пор не призваны к ответу. А ведь село Чардахлу не простое. Маршал Советского Союза Дмитрий Язов писал: «Не только в нашей бывшей Стране Советов, но и за ее пределами трудно найти село, подобное 16-вековому карабахскому Чардахлу». В годы Великой Отечественной войны 853 чардахлинца были награждены орденами и медалями, четверо стали Героями Советского Союза.

В Азербайджане по указанию властей уничтожаются русско-армянские кладбища. В сентябре 2007 г. под предлогом строительства новой дороги в Баку снесли могилы на кладбище «Монтино», где преимущественно захоронены русские, армяне и евреи. По Интернету распространились фотографии уничтожения бульдозерами надгробных плит армян, русских, евреев. Потом появились и фотографии дороги к поселку Расулзаде, выложенной из могильных плит и надгробных камней русско-армянского кладбища «Монтино». В поселке Забрат также было разграблено старинное русское кладбище. В Баку 5 июня 2015 г. на христианском кладбище поселка Сабунчи были разрушены надгробные камни, в том числе и на Братских могилах. В 2014 г. русское кладбище в поселке Бина было превращено в мусорную свалку и пастбище для выгона скота.

Также как и варварское уничтожение «Исламским Государством» (запрещена в России) цивилизационного наследия человечества на Ближнем Востоке должны быть осуждены аналогичные преступные деяния властей Азербайджана.

Следует констатировать, что Азербайджан продолжает политику Турции по уничтожению армянского цивилизационного наследия. Проблема уничтожения культурно-исторического наследия выходит за рамки культуры. Геноцид против армян в Турции и Западной Армении в 1915—1923 гг. привел к системному разрушению сложившегося в течение тысячелетий цивилизационного развития Восточносредиземноморской Неовизантийской Цивилизации (ВСНВЦ). Расчленение Армении, оккупация Турцией и Азербайджаном 9/10 территории Армении в начале XX века, в том числе и Нагорного Карабаха (Арцаха), стало величайшей цивилизационной и геополитической катастрофой в истории человечества. Если бы была единая Армения в своих естественных многотысячелетних исторических границах, развивался бы армянско-средиземноморский Мiр, то ход мировой истории пошел бы более конструктивным путем, а вероятность формирования различных террористических организаций на Ближнем Востоке, в том числе и «Исламского Государства» (запрещено в России) была бы сведена к минимуму.