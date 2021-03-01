Подписанные Азербайджанской Республикой, Нагорно-Карабахской Республикой (Республикой Арцах) и Республикой Арменией соглашение о полном прекращение огня и военных действий от 12 мая 1994 г. и соглашение от 4 февраля 1995 г. об укреплении режима прекращения огня являются бессрочными соглашениями и юридически сохраняют свою обязательную силу. Эти два важнейших официальных соглашения имеют силу международных договоров.

Иван Шилов ИА REGNUM

Еще 21 апреля 2016 г. в комментарии департамента информации и печати МИД России было констатировано: «Российская сторона твердо исходит из того, что соглашение о прекращении огня 1994 года, а также принятое в его развитие соглашение об укреплении прекращения огня в нагорно-карабахском конфликте 1995 года имеют бессрочный характер и по-прежнему составляют основу перемирия в зоне конфликта. Это принципиальная позиция, полностью соответствующая общему подходу «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ».

17 января 2021 г. Владимир Казимиров, посол, в 1992−96 гг. полномочный представитель Президента РФ по карабахскому конфликту, сопредседатель МГ ОБСЕ, констатировал: «В современном мире срыв перемирия должен быть просто нетерпим, как преступление против соседнего, да и своего собственного народов».

Азербайджан, взявший на себя в полном объеме обязательства по выполнению этих международных договоров, заключенных при непосредственном участии России и ОБСЕ, несет ответственность за грубейшее нарушение и растаптывание их в ходе террористической агрессии осени 2020 года. Одним из условий существования международного права является постулат Pacta sunt servanda (договоры должны соблюдаться), а также необходимость и возможность привлекать к международно-правовой ответственности за нарушение и срыв международных договоров. Нарушение Азербайджаном международных договоров 1994−95 гг. влечет за собой право Республики Арцах и международного сообщества требовать устранения противоправных последствий агрессии и обязанность Азербайджана отвечать за свои действия.

YouTube Азербайджанские военные в боях за территорию Нагорного Карабаха

Кроме того, Азербайджан нарушил не только международные договоры, но и в очередной раз совершил международные преступления против мира и человечности, к которым относятся планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, бомбежки, ракетные обстрелы и истребление гражданского населения, умышленное разрушение городов и деревень, насильственный отказ в реализации права на самоопределение, международный терроризм. В принципах международного права, признанных статутом Нюрнбергского трибунала и нашедших выражение в решении этого трибунала зафиксированы преступления против мира, такие как планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны или войны в нарушение международных договоров, соглашений.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 2001 г. № 56/83 «Ответственность государств за международно-противоправные деяния» также подтверждает сохранение обязательной юридической силы соглашений от 12 мая 1994 г. и от 4 февраля 1995 г., а также необходимости привлечения Азербайджана к ответственности.

Согласно данной резолюции, «последствия международно-противоправного деяния согласно настоящей части не затрагивают сохраняющейся обязанности ответственного государства по исполнению нарушенного обязательства» (ст. 29). Таким образом, Азербайджан как подписант, а также посредники Россия и ОБСЕ, несут сохраняющуюся обязанность по соблюдению нарушенных соглашений 1994−1995 годов.

Минобороны Армении Бойцы армии обороны Арцаха

Резолюция констатирует «ответственность государства за его международно-противоправные деяния» (ст. 1), фиксирует, что «ответственное государство обязано предоставить полное возмещение вреда, причиненного международно-противоправным деянием» (ст. 31), а «полное возмещение вреда, причиненного международно-противоправным деянием, осуществляется в форме реституции, компенсации и сатисфакции, будь то отдельно или в их сочетании» (ст. 34). Таким образом, международная ответственность Азербайджана за международно-противоправные деяния — срыв международных договоров и террористическую агрессию обязывает Баку полностью возместить вред Республике Арцах в форме реституции, компенсации, сатисфакции.

Согласно резолюции, «государство, ответственное за международно-противоправное деяние, обязано осуществить реституцию, то есть восстановить положение, которое существовало до совершения противоправного деяния» (ст. 35), то есть до противоправного международного правонарушения террористической агрессии Азербайджана 27 сентября 2020 г. и срыва соглашений 1994−1995 годов. Обязательное восстановление Status quo ante bellum (положения, существовавшего до войны) осуществляется в восстановлении материальных и нематериальных (restitutio in pristinum) прав, потерпевшей Республики Арцах, в том числе освобождении противоправно оккупированных земель Республики Арцах и Республики Армения, восстановлении линии соприкосновения в азербайджано-карабахском конфликте по состоянию на 26 сентября 2020 г., возвращении незаконно задерживаемых армянских военнопленных и заложников.

Минобороны Армении Уничтоженная в лесах близ Бердзора военная техника азербайджанских вооруженных сил

Во многих странах мира приняты официальные документы, в которых четко и недвусмысленно осуждают агрессию Азербайджана и Турции против Республики Арцах, призывают к признанию Республики Арцах, к выводу азербайджанских войск и турецких наемников-террористов из оккупированных районов Арцаха, указывают на необходимость возврата к территориальному статус-кво на 26 сентября 2020 г. и соблюдению бессрочного соглашения о полном прекращении огня и военных действий от 12 мая 1994 г., требуют расследовать военные преступлений Азербайджана для суда и наказания виновных.

Азербайджан, то есть государство-правонарушитель международных соглашений 1994−1995 гг. и агрессор, обязан восстановить Status quo ante bellum, то есть «ситуацию, которая существовала до войны». Должна быть восстановлена территориальная целостность Республики Арцах. По международному праву никакие территориальные приобретения Азербайджана в результате применения силы и срыва международных договоров, нарушения Устава ООН не должны признаваться законными. Иначе можно окончательно забыть о международном праве, а в мире восторжествует хаос и беззаконие.