28 февраля 2019 г. заведующий отделом по вопросам внешней политики бакинской администрации Хикмет Гаджиев, ничем не обосновав, обвинил власти Армении в попытках изменения формата переговоров по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта. Х. Гаджиев отметил, что формат переговорного процесса по урегулированию известен, его изменение не является и не может быть предметом обсуждений. Очевидно, что Х. Гаджиев либо не знает официального формата переговоров, принятого ОБСЕ, либо сознательно вводит мировое сообщество в заблуждение.

Иван Шилов ИА REGNUM Хикмет Гаджиев

Стоит напомнить, что ОБСЕ четко и однозначно официально констатировала трехсторонний формат переговоров: Азербайджанская Республика — Республика Арцах — Республика Армения. Тупик в переговорном процессе в рамках Минской группы ОБСЕ, наряду с деструктивной агрессивной позицией Азербайджана, во многом объясняется тем, что Республика Арцах (НКР) продолжает де-юре оставаться стороной конфликта, но де-факто противоправно отстранена Баку от участия в переговорном процессе. Формат переговоров, в котором участвуют только Армения и Азербайджан, является нарушением принятых в ОБСЕ официальных решений Будапештского саммита декабря 1994 г. и Пражского Резюме действующего председателя ОБСЕ от 31 марта 1995 г. о трех сторонах конфликта и не отражает суть конфликта, основными сторонами которого являются Республика Арцах (НКР) и Азербайджан.

Важно подчеркнуть, что Азербайджан не полномочен решать вопрос участия или неучастия Республики Арцах (НКР) в переговорном процессе, так как этот вопрос трехстороннего формата юридически закреплен в основополагающих документах ОБСЕ и других международных организаций.

Российско-американская Дартмутская конференция по Нагорному Карабаху также проходила в 2001—2012 гг. в официальном трехстороннем формате Азербайджанская Республика — Республика Арцах — Республика Армения, именно тремя сторонами было принятомв 2005 г. «Рамочное соглашение о мирном процессе».

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Стоит напомнить многократные переговоры Азербайджана как напрямую с Республикой Арцах (Нагорно-Карабахской Республикой), так и в трестороннем формате. 23 сентября 1991 г. в Железноводске прошла трехсторонняя встреча в формате руководства Армении — Азербайджана — Нагорно-Карабахской Республики по инициативе президента России Б. Н. Ельцина и президента Казахстана Н. А. Назарбаева.

15 сентября 1992 г. в Москве состоялись первые негласные прямые контакты между представителями Азербайджана и Нагорно-Карабахской Республики.

В 1993 г. 28 июля состоялась встреча и.о. министра обороны Азербайджана С. Абиева и председателя комитета самообороны Нагорного Карабаха С. Саркисяна, а 17 августа — прямые переговоры Азербайджанской Республики и Нагорно-Карабахской Республики. 13 сентября 1993 года — встреча в Москве министра иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики Аркадия Гукасяна с вице-спикером Милли-меджлиса Азербайджанской Республики Афиатдином Джалиловым. 25 сентября 1993 г. прошла встреча председателя ГКО (Государственный Комитет обороны) НКР Роберта Кочаряна с президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым.

18 февраля 1994 г. в Москве состоялись трехсторонние переговоры министров обороны Армении и Азербайджана с участием Командующего армией обороны НКР.

4−5 мая 1994 г. в Бишкеке — встреча глав парламентов Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха при содействии Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Верховного Совета Киргизии и МИД РФ. Принят Бишкекский протокол с призывом прекратить огонь с 9 мая. Министр обороны Азербайджанской Республики 9 мая подписал прекращение огня именно с Нагорно-Карабахской Республикой, без участия Республики Армения.

Азербайджан несет ответственность за сохранение неприемлемого статус-кво в азербайджано-карабахском конфликте, в затягивании его урегулирования, в саботаже переговорного процесса. Политика Азербайджана по сохранению статус-кво воплощается и в том, что бакинская администрация демонстративно игнорирует международное право и Устав ООН, которые императивно диктуют необходимость и обязанность признания Республики Арцах (НКР), что придало бы динамизм переговорному процессу.

Рубен Заргарян — кандидат исторических наук, советник министра иностранных дел Республики Арцах (Нагорный Карабах)