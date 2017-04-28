



Флаг Нагорно-Карабахской Республики

25 лет назад была освобождена историческая столица Арцаха (Нагорного Карабаха) — город Шуши. Начало XX века было трагическим для Шуши. Азербайджано-карабахский конфликт начался в 1918 г., когда впервые в истории созданная азербайджанская республика предъявила территориальные претензии к Армении, в том числе и на Нагорный Карабах (Арцах), в котором 95% населения составляли коренные жители армяне. 23 марта 1920 г. в Шуши начались погромы армян, азербайджанскими отрядами под руководством турецких эмиссаров был полностью разрушен и сожжен армянский квартал. Жертвами геноцида, по различным данным, стали от 8 до 12 тысяч армян. Это стало продолжением Геноцида армян в Турции и Западной Армении 1915−23 годов. Семь тысяч благоустроенных домов, памятники истории и культуры, библиотеки, школы и гимназии, типографии и магазины города превратились в пепел, была выведена из строя первая на Кавказе канализация. Фотографии шушинских развалин армянского квартала до сих пор оставляют гнетущее впечатление.

После того, как в 1921 г. юридически не легитимным постановлением Кавбюро ЦК РКП (б) Нагорный Карабах был передан из Армении в состав Азербайджана (т. е. по решению регионального партийного органа третьей страны), бакинские власти сразу же провозгласили в отношении него государственную политику «тюркизации» и деарменизации.

Главное внимание было обращено на Шушинский уезд — ключевой уезд в Нагорном Карабахе. По поручению ЦK АзКП (б) 12 июня 1925 г. на заседании малого СНК АОНК был специально рассмотрен вопрос о Шушинском уезде. На нем была поставлена задача «ускорить проведение в жизнь тюркизации». Кадры подлежали замене не только в партийных, советских, административных и хозяйственных органах, но и в производственной сфере, в торговле, здравоохранении и т. д. Замене подлежали не только руководители, но и рядовые сотрудники. Характерен в этом плане пункт постановления, каса­ющийся Шушинской больницы: «завхоза, сиделок больницы, секрета­ря профсоюза и других сотрудников — снять по тюркизации, как не тю­рок». (К истории образования Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР. Документы и материалы. Баку. 1989. С. 291.) В результате целенаправленной политики азербайджанского руководства серьезно изменилась демографическая ситуация в Шушинском уезде: из армянского он стал быстро превращаться в азербайджанский.

Для народа Арцаха провозглашение независимости было единственным выходом для прекращения геноцида со стороны Азербайджана и обретения свободы. В 1991 г. Нагорно-Карабахская Республика (Республика Арцах) после референдума о независимости, проведенного в полном соответствии с нормами международного права и законодательства СССР, подверглась широкомасштабной агрессии со стороны Азербайджана, сопровождавшейся бомбежками и ракетными обстрелами мирного населения, политикой этнических чисток на оккупированных землях.

C ноября 1991 г. столица НКР город Степанакерт и близлежащие армянские села постоянно обстреливались азербайджанской армией из Шуши, в том числе из реактивных систем залпового огня «Град». Госсекретарь Азербайджанской Республики Лала Шовкат Гаджиева признала: «Свыше ста дней мы ежедневно бомбили Степанакерт, но армяне не покинули свои дома». (Азербайджанское государственное телевидение. 24.07.1994) Вот данные только за четыре дня с 19 по 22 февраля 1992 г.: в Степанакерте было убито и ранено 150 человек, половина из них женщины и дети. Полностью разрушено и сгорело 90 жилых и административных зданий. Московская писательница Инесса Буркова 23 февраля 1992 г. направила из Степанакерта обращение к президенту России, в котором говорилось: «Десятые сутки азербайджанская армия бьет по городу из ракетных установок «Град». Их огнем сметены целые жилые кварталы, уничтожены роддом, больница, телецентр. Повсюду полыхают пожары, но их невозможно потушить».

9 мая 1992 г. Армия обороны НКР предприняли военную операцию по ликвидации военной базы азербайджанских войск в Шуши и освобождению города от оккупации. Это стало началом Карабахской Реконкисты.

Реконкиста в переводе с испанского — «отвоевание», «возвращение». Реконкиста в Испании началась с горной области Астурия на севере Испании, которая осталась непокоренной маврами. В 718 г. астурийцы наносят завоевателям первое поражение в долине Ковадонги. Значение этой победы сравнимо с освобождением Шуши в Нагорном Карабахе в 1992 году.

Нагорный Карабах (Арцах), в течении тысячелетий сохранявший свою независимость, можно сравнить с Астурией. Карабахская Реконкиста — это освобождение Нагорного Карабаха от иностранного порабощения, отвоевание Нагорным Карабахом своих исторических земель у властей Азербайджана и возвращение коренного армянского населения на свою карабахскую Родину. В ходе отражения широкомасштабной агрессии Азербайджана 1991−1994 гг. и проведения операции по принуждению Азербайджана к миру Нагорным Карабахом были освобождены исторические армянские земли Арцаха: в 1992 г. освобожден Бердзор (Лачин), а в 1993 г. — Карвачар (Кельбаджар), Акна в армянской исторической области Ути-Арандзнак (Агдам), Кашуник (Кубатлы), часть области Дизак исторического Арцаха (Физули и Джебраил), Ковсакан (Зангелан). В настоящий момент Азербайджан продолжает оккупировать Северный Нагорный Карабах. Освобождение Бердзора (Лачина) в 1992 г. по значимости можно сравнить с победой испанцев в 1212 г. при Лас-Навас-де-Толоса. В процессе Реконкисты общим для испанцев, португальцев и карабахских армян являлось то, что было ликвидировано иностранное иго и осуществлено возвращение на свои исконные земли, на отвоёванных землях создавались самостоятельные государства Испания, Португалия и Нагорно-Карабахская Республика (Республика Арцах).

Принципиальное отличие Карабахской и Испанской Реконкисты состоит в том, что Карабахская Реконкиста не имеет религиозного фактора, тогда как Испанская Реконкиста велась под лозунгом религиозной борьбы. Отличие состояло также и в том, что Испания была завоевана маврами, а Нагорный Карабах был передан Азербайджану неправомочным решением не государственной, а лишь партийной инстанции — Кавбюро ЦК РКП/б/. В Испании господство мавров продолжалось 700 лет, а в Нагорном Карабахе господство Азербайджана — в десять раз меньше — 70 лет. Важно подчеркнуть, что в Нагорном Карабахе задолго до появления пришлых кочевых тюркских племен и последующей Реконкисты, еще несколько тысячелетий назад сформировался армянский народ, а в Испании и Португалии с борьбой с внешним врагом связан процесс формирования народностей — испанской, каталонской, баскской, галисийской и португальской, складывания их национальной культуры, национального характера.

Официальные лица Азербайджана систематически делают заявления с требованиями передать Азербайджану 7 реинтегрированных районов Нагорно-Карабахской Республики, а также и весь Нагорный Карабах, разрастаются и территориальные претензии на земли Республики Армения, которые бакинские власти называют «Западным Азербайджаном». Все эти архаичные территориальные претензии Азербайджана совпадают с требованиями лидеров «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к Испании вывести свои войска из 7 регионов Южной и Центральной Испании (районы Толедо, Гранады, Севильи, Кордовы, Кадиса, Валенсии, Сарагосы) и передать им больше половины испанской земли. Аналогичные требования предъявляются и к Португалии в отношении Алгарве, к Италии в отношении Сицилии, Сардинии, Калабрии, к Греции в отношении Крита, к Франции в отношении Лангедока.

Многочисленные международные источники и документы четко указывают, что территория Азербайджана свободно используется различными террористическими группировками «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые считают эту страну комфортной и безопасной территорией для своей деятельности, а власти Азербайджана имеют контакты с ними.

В апреле 2016 г. Азербайджан развязал очередную широкомасштабную террористическую агрессию против НКР. Варварства, которые совершили азербайджанские военные в Нагорном Карабахе — отрезание голов, издевательства над телами мирных жителей — типичный почерк «Исламского Государства». Мировое сообщество должно непременно осудить преступления Азербайджана, дать им юридическую оценку, как преступлениям против человечности.

Одним из важнейших принципов урегулирования азербайджано-карабахского конфликта является необходимость восстановления территориальной целостности именно Нагорного Карабаха. Президент Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) Бако Саакян 9 мая 2009 г. подчеркнул: «Есть только одна территориальная целостность — это территориальная целостность Нагорно-Карабахской Республики, записанная в конституции НКР».

Нагорный Карабах (Арцах) является в географическом и историческом аспекте более широким понятием, чем бывшая НКАО (31,5% от территории исторического Нагорного Карабаха) и современная НКР. Исторически и географически Нагорный Карабах (Арцах) включает в себя не только территорию Нагорно-Карабахской Республики, составной частью которой являются 7 реинтегрированных районов исторического Арцаха, но и оккупированный Азербайджаном Шаумянский район, части Мардакертского и Мартунинского районов НКР, значительные территории Северного Нагорного Карабаха — Ханларского, Дашкесанского, Шамхорского, Кедабекского районов бывшей Азербайджанской ССР, на которых до депортации 1988−92 годов компактно проживали коренные жители армяне.

Согласно международному праву, Нагорный Карабах имеет полное право на восстановление своей территориальной целостности и самоопределение в своих естественных исторических границах, в которых он был противоправно оккупирован и аннексирован Азербайджаном в 1921 году. Согласно нормам международного права, последующий раздел властями Азербайджана аннексированного Нагорного Карабаха на территории с разным административным статусом не меняет статус всего Нагорного Карабаха как оккупированной и аннексированной территории. К примеру, решения нацистской Германии по разделу оккупированных стран Европы на территории с разным административным статусом и аннексии ряда территорий квалифицируются как юридически ничтожные.

Декларация Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1960 г. «О представлении независимости колониальным странам и народам» подчеркивает: «Все народы имеют неотъемлемое право на полную свободу, осуществление своего суверенитета и целостности их национальной территории… Целостность их национальной территории должна уважаться».

В случае удовлетворения ничем не обоснованных территориальных претензий Азербайджана к НКР несомненно будут уничтожены, как это уже сделано на остальных территориях под контролем Азербайджана, армянские памятники цивилизационного и культурного наследия человечества. В результате Карабахской Реконкисты были спасены для мировой культуры множество армянских монастырей (Дадиванк — IV век, Варазгомаванк — VII век, Цицернаванк — IV-VI век, Сурб Аствацацин — XII век, Гетамичиванк — XIV век), крепостей (Аканаберд, Левонаберд, Авакахагац, Бердакар, Хожаберд), хачкаров, армянские кладбища. На территории древней армянской провинции Ути-Арандзнак расположен античный город Тигранакерт I века до н. э., являющийся одним из четырех городов с данным названием, возведенных в разных провинциях Армянского Царства и названных в честь основавших их царя Армении Тиграна II Великого (95−55 гг. до н. э.). Американские газеты сравнивают обнаружение Тигранкерта с открытием Трои. Все эти исторические памятники будут стерты с лица земли азербайджанскими властями также, как и в оккупированном Северном Нагорном Карабахе и Нахичеване.

В Южном Нагорном Карабахе и Кашатагском (Лачинском) и Карвачарском (Кельбаджарском) регионах Нагорного Карабаха (Арцаха) со второй половины XVIII века до XX века пришлыми кочевыми племенами изгонялось коренное армянское население. Здесь находится более 1600 армянских памятников, первые из которых датированы античной эпохой, и только около 80 памятников не армянской культуры, начиная с XIX века. В регионе практически нет ни одной мечети, так как кочевникам они были не нужны.

Успешное развитие карабахского государства — один из системообразующих факторов региональной и глобальной безопасности. Нагорно-Карабахская Республика (Республика Арцах) в ходе отражения террористической агрессии Азербайджана в 1991−94 гг. и в апреле 2016 г. дважды провела операцию по принуждению Азербайджана к миру. Долгие годы Армия обороны НКР фактически выполняет миротворческую функцию. Нагорный Карабах сегодня защищает не только себя, но и систему безопасности в мире, цивилизационные ценности.

НКР — ответственное государство, никому не угрожающее войной, не предъявляющее территориальных претензий к соседям, не требующее незамедлительного вывода азербайджанских войск с оккупированных земель Нагорного Карабаха. НКР, осознавая себя состоявшимся, успешным и компетентным в международном праве государством, готова к прямым азербайджано-карабахским переговорам. Азербайджан отказывается от переговоров с НКР, демонстрируя свою слабую переговорную позицию и отрицание международного права.

Подписание мирного договора Азербайджана с Нагорно-Карабахской Республикой будет отвечать коренным интересам обоих народов и создаст основу для регионального сотрудничества. В Азербайджане должны наконец-то осмыслить, что Нагорный Карабах для Азербайджана сосед, а не враг, что карабахцы обустраивают свой дом НКР для достойной и свободной жизни не в ущерб кому-либо. Азербайджан должен признать концепцию мирного сосуществования и сопроцветания на основе взаимного признания НКР и Азербайджана. Эту очевидную мысль должны подсказать бакинской администрации великие державы.

Почти столетний азербайджано-карабахский конфликт, начавшийся в 1918 г., слишком затянулся. Бакинская администрация в несколько раз увеличила свой военный бюджет, наращивает агрессивную антиармянскую пропаганду в СМИ и системе образования, систематически нарушает бессрочное перемирие 1994 г., планирует и предпринимает широкомасштабную агрессию, отказывается от отвода снайперов и введения механизмов расследования нарушений режима прекращения огня, саботирует переговорный процесс, демонстративно отрицает международное право и ставит под сомнение суверенитет и территориальную целостность НКР. Как и в годы азербайджано-карабахской войны в 1991−94 гг., Азербайджан продолжает нарушать Резолюции СБ ООН №822, 853, 874, 884. Баку демонстративно игнорирует подписанное Азербайджаном, НКР и Арменией под эгидой ОБСЕ соглашение от 4 февраля 1995 г. об укреплении режима прекращения огня.

В этих условиях международному сообществу ничего не остается как окончательно признать независимость Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) на основе Устава ООН и норм международного права. Это признание явится превентивной мерой против новой агрессии Азербайджана и придаст динамизм переговорному процессу.

Следует констатировать, что в международном праве нет норм, обязывающих самоопределяющееся государство получать согласие метрополии, от которой оно отделяется. В заключении Международного Суда ООН от 22 июля 2010 г. зафиксировано: «81. …никакого общего запрета на одностороннее провозглашение независимости не вытекает из практики Совета Безопасности ООН». «84. По изложенным причинам Международный Суд считает, что общее международное право не содержит какого-либо запрета на провозглашение независимости».

Если бы в 1991 г. после проведения референдума о независимости НКР, прошедшего в полном согласии с нормами международного права, международное сообщество признало НКР, как того императивно требовало международное право и Устав ООН, то не было бы азербайджанской агрессии 1991−94 гг. и апреля 2016 г., а конфликт был бы давно урегулирован.

Цивилизованное и прочное урегулирование азербайджано-карабахского конфликта должно основываться на следующих принципах: во-первых, определение статуса НКР (Республики Арцах) — исключительное право народа Нагорного Карабаха (Арцаха); во-вторых, окончательное признание международным сообществом государственной независимости НКР (Республики Арцах); в-третьих, взаимное признание независимости НКР (Республики Арцах) и Азербайджанской Республики; в-четвертых, восстановление территориальной целостности Нагорного Карабаха (Арцаха); в-пятых, мирное разрешение споров и неприменение силы или угрозы силой.

Уникальность ситуации в урегулировании азербайджано-карабахского конфликта, в отличии от других конфликтов, состоит в том, что у сопредседателей МГ ОБСЕ России, США и Франции нет разногласий, все три державы признают право Нагорного Карабаха на самоопределение. Совместное окончательное признание ими давным-давно состоявшейся и успешной Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) способствовало бы региональной безопасности и стабильности, создало бы прецедент для цивилизованного урегулирования других международных проблем.