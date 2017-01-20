



Hayweb.ru Нагорный Карабах. Гандзасар

Бакинская администрация провоцирует Россию и мировое сообщество своими систематическими и целенаправленными действиями: саботажем переговорного процесса, ложью и срывом международных соглашений, агрессией против Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) и Республики Армения, военными преступлениями в ходе террористических интервенций, отрицанием Азербайджаном своей ответственности за геноцид и ведение захватнической войны, русофобией и антиармянской пропаганды ненависти в СМИ и системе образования, взаимной поддержкой международного терроризма, уничтожением памятников армянского многотысячелетнего цивилизационного наследия.

Азербайджан, как и в годы азербайджано-карабахской войны 1991−1994 гг., так и сейчас, продолжает нарушать Резолюции СБ ООН № 822, 853, 874, 884. Бакинская администрация систематически устраивает военные провокации к определенным событиям, таким как встречи на высшем уровне, переговоры, визиты в регион, праздничные даты. Баку отказывается от внедрения механизмов расследования инцидентов на границе, так как боится международных санкций. Власти Азербайджана продолжают террористические призывы сбивать гражданские самолеты, летящие в Степанакерт, что является вызовом не только народу НКР, но и мировому сообществу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев постоянно заявляет, что нет никакой Армении, а есть «Западный Азербайджан», тем самым предъявляя территориальные претензии не только на Нагорно-Карабахскую Республику, но и на Республику Армения. Территориальные претензии Азербайджан имеет ко всем своим соседям, в частности российский Дербент в Азербайджане часто называют «Северным Азербайджаном».

Политика Азербайджана по сохранению статус-кво воплощается в затягивании урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, в том, что бакинская администрация демонстративно игнорирует международное право, которое требует признания НКР, что придало бы динамизм переговорному процессу. Позиция Азербайджана не имеет под собой никаких юридических оснований, все определяет идеология территориальной экспансии, авантюр и хищнических захватов.

Бакинская администрация не гнушается и личными выпадами против руководства России. Один из многочисленных примеров: сайт WikiLeaks в 2010 году опубликовал весьма грубые реплики президента Азербайджана Ильхама Алиева во время беседы с заместителем госсекретаря США Уильямом Бернсом в адрес высшего российского руководства.

Азербайджан в ООН голосует за антироссийские документы, в частности по резолюции Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года, не признающей результаты референдума в Крыму.

Kremlin.ru Ильхам Алиев

Все вышеперечисленное и многое другое привело к тому, что терпение России лопнуло. Как говорил Конфуций, от слов требуется только то, чтобы они были понятны.

После агрессии Азербайджана против страны ОДКБ Республики Армения 29 декабря 2016 года Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа четко охарактеризовал эту агрессию как провокацию, подчеркнув, что это произошло на фоне достаточно тяжелого инцидента в Нагорно-Карабахской Республике с применением тяжелого вооружения и бронетехники в апреле сего года.

17 января 2017 года глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2016 году после провокационного вопроса азербайджанского корреспондента сделал ответственное заявление: «По поводу Нагорно-Карабахского конфликта существует целый набор решений, прежде всего, которые принимались в СБ ООН в самый разгар конфликта и требовали прекращения огня. Если интересуетесь, можно обратиться к архивам и увидеть, как соблюдались эти требования о немедленном прекращении огня, кем они соблюдались и кем не соблюдались. С тех пор как при посредничестве Российской Федерации и ОБСЕ состоялось прекращение огня, сохраняет силу требование об освобождении оккупированных территорий, но ни в коем случае не силой и при определении окончательного статуса Нагорного Карабаха. Это записано в тех документах, которые разработаны Минской группой ОБСЕ, через ее сопредседателей (Россия, США и Франция). Это закреплено в многочисленных заявлениях, которые принимали президенты-сопредседатели (президенты России, США и Франции), а также в заявлениях и документах, которые принимались и подписывались президентами Армении и Азербайджана. Мирное урегулирование споров записано там со всей недвусмысленностью».

Таким образом, было объяснено бакинской администрации, что азербайджано-карабахский конфликт является международным между тремя сторонами Азербайджанской Республикой, Нагорно-Карабахской Республикой, Республикой Арменией, что конфликт должен быть решен исключительно мирным путем, что именно Азербайджан должен выполнять резолюции Совбеза ООН о необходимости соблюдения режима прекращения огня.

Что касается формулировки «определение окончательного статуса Нагорного Карабаха», то очевидно, что независимый государственный статус НКР уже определен ее народом на референдуме 10 декабря 1991 года, подтвержден 10 декабря 2006 года на референдуме о принятии Конституции НКР, а также констатирован нормами Устава ООН и всем международным правом. Нет ни одной нормы международного права, которая бы противоречила независимости НКР, наоборот, международное право императивно диктует незамедлительное признание независимости НКР. Ранее 2 апреля 2012 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «сам народ Карабаха будет решать свою судьбу».

Международное право четко фиксирует, что право определения политического статуса принадлежит именно самим народам, а не кому-либо еще. Эта правовая норма констатируется во «Всеобщей декларация прав человека» Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г., «Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам» 15-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1960 г., «Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах» 1966 г., «Декларации о принципах международного права» (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 2625 от 24 октября 1970 г.), Хельсинкском Заключительном акте 1975 года. Право народов на самоопределение является одним из системообразующих положений Устава ООН. В Декларации о принципах международного права от 24 октября 1970 г. подчеркивается, что каждое государство обязано проявлять уважение к воле народов, а также иметь в виду, что подчинение народов иностранному игу является нарушением принципа самоопределения и противоречит Уставу ООН.

Фактически бакинской администрации подсказали рациональность и целесообразность взаимного признания независимости Азербайджана и НКР и возвращения за стол прямых переговоров с НКР для решения всего комплекса вопросов между двумя государствами на основе норм международного права.

Декларация Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1960 года «О представлении независимости колониальным странам и народам» подчеркивает: «Все народы имеют неотъемлемое право на полную свободу, осуществление своего суверенитета и целостности их национальной территории… Целостность их национальной территории должна уважаться».

12 июля 2016 года замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян подчеркнул: «Апрельская агрессия Азербайджана наглядно продемонстрировала неспособность его руководства следовать международным обязательствам согласно подписанным с их стороны соглашениям и доказала, что запуск пакетного урегулирования нагорно-карабахской проблемы должен начаться с признания Нагорно-Карабахской Республики со стороны Азербайджана и заявления Азербайджана о готовности возвращения оккупированных им территорий Нагорно-Карабахской Республики».