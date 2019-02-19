В СМИ, в заявлениях политологов и дипломатов постоянно кочует антиправовой тезис о якобы неразрешимом противоречии между понятием территориальной целостности и универсальным принципом права народов на самоопределение. Этот тезис вбрасывается Бакинской администрацией с целью целенаправленного искажения их содержания и взаимодействия и нередко подхватывается экспертами, не затрудняющими себя профессиональным анализом норм международного права.

Иван Шилов ИА REGNUM Арцах. Карабах

Бакинская администрация, говоря о «территориальной целостности» государств, ссылается на это понятие как на основание для отрицания права народов, насильственно и противоправно присоединенных земель, свободно определять свою дальнейшую судьбу и, что очень важно, как право властей Азербайджана на геноцид народов.

В Уставе ООН принцип территориальной целостности государств вообще отсутствует, а есть только понятие. Соответствующее положение п. 4 ст. 2 устанавливает лишь, что «все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций». Устав ООН констатирует территориальную неприкосновенность государств как запрет на внешнее посягательство, на применение силы для захвата территории одного государства другим. В азербайджано-карабахском конфликте нет внешнего посягательства, а есть конфликт между двумя государствами, образовавшимися на территории бывшей Азербайджанской ССР — Азербайджанской Республикой и Республикой Арцах (Нагорно-Карабахской Республикой), осуществившей свое законное право на самоопределение.

Kremlin.ru Генеральная Ассамблея ООН

Стоит также отметить, что принципы международного права (лат. principium — первейшее), к которым относится право народов на самоопределение, в отличие от иных категорий и понятий, выражают основополагающие идеи, цели, стержневые положения международного права. Они проявляются в устойчивой международной юридической практике, должны способствовать поддержанию согласованной и эффективной системы международного права, несмотря на участившиеся попытки его разрушения и практику двойных стандартов.

Таким образом, принцип права народов на самоопределение никак не может противоречить понятию территориальной целостности государств, так как они применяются к разным сферам международных отношений и юридически не противопоставимы.

Если бы существовало такое противоречие, то не было в мире большинства современных государств. Если в период создания Лиги Наций в 1920 г. государств было около сорока, а первоначальными членами ООН были 52 государства, то сегодня в мире субъектов международного права около двухсот. За последние 30 лет три десятка государств стали членами ООН, тем самым, в очередной раз, наглядно продемонстрировав, что нет никакого надуманного противоречия. Признавать право на самоопределение за одними народами и не признавать за другими означало бы отрицать международный принцип равноправия.

Универсальный принцип самоопределения народов закреплен в уставе ООН и в многочисленных международно-правовых актах. В главе I: цели и принципы, в ст. 1 Устава ООН, в перечне целей ООН есть пункт: «развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов».

Устав ООН рассматривает территориальную неприкосновенность государств как запрет на внешнее посягательство, а не покушение на самоопределение. Еще раз подчеркну, что в случае с азербайджано-арцахским конфликтом нет внешнего фактора, а есть конфликт между Республикой Арцах (Нагорно-Карабахской Республикой) и Азербайджаном. Это понимают в Азербайджане и именно поэтому стараются подменить конфликт между Азербайджаном и Арцахом (Нагорным Карабахом) на конфликт между Азербайджаном и Арменией. Но общепризнанным фактом, юридически зафиксированным в документах ОБСЕ, ООН и многочисленных других международных организаций, является то, что именно Арцах (Нагорный Карабах) является основной стороной азербайджано-арцахского конфликта.

Агрессивная политика Азербайджана ведет к разрушению цивилизации права и возврату человечества к пещерному праву силы, о чем 12 февраля 2019 г. глава бакинской администрации Ильхам Алиев демонстративно заявил телеканалу Real. В целом за разрушение основ международного права, что является глобальной проблемой, полную ответственность несет и руководство Азербайджана.

Республика Арцах стала субъектом международного права в силу факта своего появления в качестве суверенного государства. Суверенность нации есть принцип права большинства государств мира. Устав ООН и вся нормативно-правовая база международного права, без малейшего исключения, императивно диктует необходимость и обязательность незамедлительного признания Республики Арцах. Признание независимости Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), как неминуемая и неизбежная парадигма, — это метод возрождения международного права, безопасности и стабильности.