В советской историографии существовало устоявшееся мнение, что до конца 1930-х годов Турция проводила дружественную политику в отношении СССР, а отношения испортились только после смерти Кемаля Ататюрка в 1938 году. Но исторические документы и факты опровергают эту концепцию, которая, к сожалению, живуча и в современной российской исторической науке.

Важную информацию о подготовке Турции к войне с СССР уже в 1923 году предоставляет исследователям документ, датированный 28 апреля 1923 года и проходящий под грифом «секретно» — «Справка информационного отделения Разведотдела штаба ОКА «Мероприятия турок на Востфронте в течении периода начала 23 г. — конец апреля». (РГАСПИ. Фонд 85. Оп. 24. Д. 305. Л. 1−3).

В этом документе говорится о конкретных военных мероприятиях турецкого правительства на Восточном фронте на границе с СССР. Среди них советской разведкой Отдельной Кавказской армии (ОКА) фиксируются следующие данные. Создание турецким правительством армии на Востфронте со штабом в Эрзинджане в составе 8, 9 и 11 корпусов. 9-й корпус расположен вдоль границы с Закавказскими республиками. Для пополнения некомплекта офицеров с Западного фронта перебрасываются 300 человек. В Сарыкамыш перебазирован бронепоезд. Восткомандование фронта и турецкое правительство обращают большое внимание на улучшение железных дорог и их пропускной способности. Происходит усиление крепостей Карса и Эрзерума. Численность артполков, по сравнению с ранее существующей, в Карсе увеличена в 4 раза. Идет усиление пограничных частей в районе Игдыра, пограничные части снабжаются большим количеством артиллерии, «было по 2 орудия на полк, теперь их должно быть по 2 батареи».

В районе Диарбекирского, Битлисского и Харпутского вилайетов производится мобилизация 17 призывных возрастов. Все мужское население Эрзерумского санджака до 42 лет берется на учет для призыва. Идет укомплектование частей Востфронта и Мосульского. Для войск Востфронта прислано значительное количество хорошего английского обмундирования, до 15 тысяч полных комплектов.

В документе отдельно отмечается, что турецким правительством «принят целый ряд мер для противодействия большевистской пропаганде». Распространяются брошюры антисоветского содержания. «Муссируются слухи о предстоящем скором отобрании Батума турками», «идут разговоры о предстоящей войне с Россией», — подчеркивается в справке. Приказ о выступлении 72-го полка турецкой армии на Мосульский фронт отменен, и полк направлен к армянской границе. Далее говорится, что «отмечается общее тревожное настроение и отдача и быстрая отмена целого ряда секретных приказов, что сбивает с толку офицеров и власти, не знающие, какой ориентации им придерживаться».

В завершении справки информационного отделения Разведотдела делается вывод, что хотя эти военные мероприятия Турции, возможно, осуществляются и для усиления Месопотамского фронта, но «несомненно идет усиление во всех отношениях боеспособности Востфронта». Окончательный вывод начразведотдела Кирхерштейна и начинформотдела Погорского, чьи подписи стоят под этим документом, звучит следующим образом: «Увеличение военной силы фронта, как бы предвидит возможность, при некоторых комбинациях столкновения с Советскими республиками». Под «некоторыми комбинациями» имеется в виду участие Турции в интервенции других государств против СССР.

Важно подчеркнуть, что за этот же период 1923 года, как видно из нижеприведенной таблицы численности советских войск в Закавказье с января по июнь 1923 года, личный состав Отдельной Кавказской армии за полгода серьезно сократился на 25,4%, а количество вооружений практически по всем видам либо также стало меньше, либо осталось на том же уровне. В отличие от Турции, которая не только организационно сохранила Восточный фронт на границе с СССР, но и постоянно усиливала его, СССР упразднил Кавказский фронт еще 29 мая 1921 года. Таким образом, наращивание военного потенциала Турции на советской границе не может быть ничем объяснено, кроме агрессивных планов самой Турции.

Дата Личный состав ОКА Лошади Пулеметы Авторужья Легкие орудия Тяжелые орудия 1.01.23 36 111 5 984 645 325 158 8 1.02.23 31 186 5 784 679 200 159 8 1.03.23 28 292 5 772 694 258 127 8 1.04.23 27 340 5 773 819 252 121 8 1.05.23 26 742 5 873 772 269 130 8 1.06.23 26 925 5 867 765 252 136 8

(РГВА. Ф.7. Оп.6. Д.1287. Л.3−14, 26−37, 38−49, 51−63, 65−74, 79−88).

В другом документе Заккрайкома в информационной справке отмечается, что в турецкой прессе появились статьи, призывающие тюрок Азербайджанской ССР к восстанию против России. В этой связи Комиссариат иностранных дел СССР послал ноту протеста Турции. (РГАСПИ. Ф. 85. Оп. 24. Д. 305. Л. 4).

Таким образом, вышеприведенные документальные данные подтверждают правоту тех историков, которые считают, что как только Турция использовала недальновидную поддержку большевистского правительства России в решении своих собственных экспансионистских целей, она тут же сбросила маску поддержки «всемирной революции большевиков» и вновь открыто возобновила свою традиционную экспансионистскую политику уже непосредственно против самой России. К началу 1923 года Турция больше не нуждалась в услугах большевиков, с помощью которых уже был сорван Севрский договор 1920 года, захвачена Западная Армения и часть Восточной Армении (Карсская область), нанесено поражение Греции в турецко-греческой войне 1919−1922 годов и оккупированы греческие области Малой Азии. 9 сентября 1922 года была захвачена греческая Смирна и осуществлен геноцид греческих и армянских жителей города. По указке Турции и при помощи большевиков на землях Армении и восточной части Южного Кавказа было создано второе турецкое государство Азербайджанская ССР, которая противоправно аннексировала армянские Нахичеван и Нагорный Карабах. В 1921 году правительства Советской России и кемалистской Турции заклю­чили Московский договор, направленный на срыв Севрского договора и насильственное расчленение Армении. По Московскому договору большевистское правительство выполнило свои обязательства перед Турцией по капитулянтскому Брестскому миру 1918 года. В 1921 году Турция навязала подписание Карского договора, также зафиксировавшего расчленение Армении. Известный британский историк Э. Хобсбоум писал: «Современная Армения — это все, что осталось после того, как на всех других территориях, где прежде жили армяне, их вырезали или подвергли изгнанию».

Ранее в 1919—1920 годах российские большевики, поверив хитрым обещаниям турецкого правительства Мустафы Кемаля (Ататюрка) принять участие в мировой революции, предоставили анкарскому режиму военную помощь: несколько сот орудий, 39 тысяч винтовок и пулеметов, 54 тяжелых артиллерийских орудия, 147 тысяч снарядов, более 63 миллионов патронов. Кроме этого, большевики передали анкарскому правительству Турции 10 миллионов рублей золотом, 200,6 килограмма золота в слитках. Вся эта помощь большевиков была использована кемалистами для развязывания агрессивной войны против Армении и Греции и продолжения политики геноцида в отношении армян, греков, ассирийцев, а впоследствии и курдов. Кемалисты закупили на это золото 20 самолетов, 200 тысяч винтовок, 1500 пулеметов. Кроме всего прочего, цинизм большевиков характеризует и тот факт, что когда они щедро давали кемалистскому режиму в Турции деньги и золото, в Поволжье и других регионах России свирепствовал голод, повлекший за собой смерть многих миллионов людей в России.

Осенью 1920 года турецкая кемалистская армия совершила агрес­сию против Республики Армения и оккупировала ряд территорий Армении, на которых был осуществлен очередной геноцид против армян, было убито 200 тысяч человек. Ввод с территории Азербайджанской ССР частей 11-й Красной армии в Армению в ноябре 1920 года был серьезной помощью турецкому правительству М. Кемаля. Как подчеркивает российский военный историк А. Б. Широкорад, «несмотря на отступление, армянская армия представляла серьезную угрозу режиму в Анкаре». Далее он констатирует: «Таким образом, Ленин и Троцкий предали и расчленили армянский народ». (А. Широкорад. Война и мир Закавказья за последние три тысячи лет. М.2009. С.134). В заключении А. Б. Широкрад отмечает: «Попробуем представить на секунду, что бы произошло, если бы здравый смысл не оставил в тот момент двух «наших дорогих вождей». Красная армия вместе со всем армянским народом — а тут поднялись бы и стар, и млад, — сумела бы очистить от турок всю историческую Армению, включая Киликию, и обеспечить выход в Средиземное море». (Там же. С. 135). Вывод А. Б. Широкорада однозначен: «Советское правительство совершило непростительный просчет и проигнорировало вековые стратегические цели Государства российского». (Там же. С. 132).

Следует подчеркнуть, что геноцид против армян в Турции и Западной Армении в 1893−23 годах, расчленение Армении, оккупация Турцией и Азербайджаном 9/10 территории Армении в начале XX века, в том числе и Нагорного Карабаха (Арцаха), стало величайшей цивилизационной и геополитической катастрофой в истории человечества. Если бы была единая Армения в своих естественных многотысячелетних исторических границах, развивался бы армянско-средиземноморский Мiр, то ход мировой истории пошел бы более конструктивным путем, а вероятность формирования различных террористических организаций на Ближнем Востоке, в том числе и «Исламского государства», была бы сведена к минимуму. Кроме того, в международных отношениях стало бы намного сложнее игнорировать нормы международного права.

Одновременно Турция развязала войну против Греции и организовала геноцид против греческого населения Малой Азии, уничтожив 700 тысяч греков. Кроме этого, турецкое правительство уничтожило 600 тысяч ассирийцев.

В вышеприведенном документе Разведотдела штаба ОКА говорится о военных мероприятиях Турции против СССР в начале 1923 года, то есть тогда, когда была в самом разгаре Лозаннская конференция, проходившая с 20 ноября 1922 года по 24 июля 1923 года. В этот период Турция активно заигрывала с союзными державами Антанты с целью окончательно сорвать Севрский договор, завершить аннексию Западной Армении и предотвратить решение Армянского вопроса. Для этого турецкому правительству было необходимо продемонстрировать свою антироссийскую и антибольшевистскую политику, в том числе и путем показательного наращивания своего военного потенциала на границе с СССР и наглядной демонстрации готовности к скорой войне с СССР. Турецкая делегация на Лозаннской конференции постоянно за спиной у России вела сепаратные переговоры с Францией и Великобританией. Народный комиссар иностранных дел РСФСР и руководитель делегации РСФСР на Лозаннской конференции Г. Чичерин подчеркивал 9 января 1923 года: «Кемалисты в своей двуличной политике спекулируют на нашей изолированности. (…) Они поэтому думают, что могут делать с нами все что угодно». (РГАСПИ. Ф. 5. Oп. 1. Д. 1988. Л. 37—38). Турецкая дипломатия добилась на Лозаннской конференции мирного договора между союзными державами и Турцией, в котором были полностью проигнорированы национальные интересы армянского народа и де-факто сорван Севрский договор.

Необходимо подчеркнуть, что де-юре Севрский договор продолжает существовать. В повестку дня встал вопрос о признании мировым сооб­ществом Севрского договора 1920 года, определившего независимость Западной Армении от Турции. Севрский договор выполнен в отношении арабского народа, действует в вопросе территориального разграничения между Грецией и Турцией в Эгейском море, то есть договор сохраняет свою законную силу как в отношении арабов, так и в отношении армян, курдов и греков.

Пять веков Россия и Турция являются непримиримыми противниками. Одной из важнейших внешнеполитических задач России после свержения ига Золотой Орды в 1480 году была борьба против новой, еще более страшной угрозы турецкого ига и турецкого экспансионизма. В 1521 году Крымское ханство, бывшее вассалом Турции и ее плацдармом против России, совершило набег на Московское государство, соизмеримый по масштабам опустошения России с нашествием Батыя. Только русских пленников было угнано в Крым более 200 тысяч человек. В этом же году Василий III был вынужден подписать унизительный мирный договор, в котором признал зависимость Московского государства от Крымского ханства и обязался платить ему дань. В течение первой половины XVI века Крымское ханство совершило 43 крупных набега на Московское государство, многие из которых осуществлялись по указке Турции. В 1571 году крымский хан Давлет Гирей сжег Москву, убил и увел в плен до 750 тысяч человек. С учетом того, что население России в те годы не превышало 12−13 миллионов человек, становится очевидным, какой колоссальный урон постоянно наносился стране. Таким образом, Турция готовила почву для захвата Москвы.

Ни с одним государством мира Россия не вела столько войн, как с Турцией. Русско-турецкие войны происходили 240 лет подряд: 1676−1681, 1695−1700, 1710−1713, 1735−1739, 1768−1774, 1787−1791, 1806−1812, 1828−1829, 1853−1856, 1877−1878, 1914−1918. Мирные годы фактически были годами не полноценного мира, а только перемирия, холодной войны и подготовки к новой войне.

В годы Второй мировой войны Турция активно помогала германскому фашизму. Турция всегда вступает в союз с теми, кто пытается развалить и завоевать Россию. 18 июня 1941 года, за 4 дня до нападения нацистской Германии на СССР, правительство Турции подписало Договор о дружбе с Германией. Турецкое правительство планировало после падения Сталинграда официально объявить войну СССР и оккупировать Кавказ, Центральную Азию и двигаться к Москве. Турция сконцентрировала на советской границе полумиллионную армию, ударную группировку из 26 дивизий. 17 марта 1941 года на секретном совещании в Берлине А. Гитлер заявил о том, что «Кавказ позже будет отдан Турции, при условии его использования нами». В июле 1941 года турецкий журнал «Бозгурт» опубликовал карту территориальных претензий Турции к СССР, на которой были обозначены Крым, Поволжье, Кавказ, Армения, Средняя Азия, Урал как будущие турецкие земли. Эти же карты активно публикуются и в современной Турции.

В СССР уже 23 августа 1941 года был образован Закавказский фронт. Командующему войсками фронта оперативно подчинялись Черноморский флот и Азовская военная флотилия.

В годы войны нацистская Германия в полной мере использовала проливы Босфор и Дарданеллы для транспортировки военных грузов, войск и румынских нефтепродуктов. В то же время Турция запретила судам стран антигитлеровской коалиции поставки через проливы по ленд-лизу СССР вооружений, оборудования, продовольствия. Таким образом, Турция также несет ответственность за колоссальные жертвы союзнических конвоев на Мурманск, которые проходили под прямыми ударами немецких подлодок и авиации. Объем поставок из Турции разнообразного сырья в Германию за 1941−1944 годы возрос более чем вдвое. Турция снабжала Германию хромовой рудой и другими стратегическими материалами, без которых немецкая военная промышленность остановилась бы. Так называемая нейтральная Турция в годы войны потопила немало советских судов в Черном море. Для Турции это вошло в традицию: 29 октября 1914 года Турция, без объявления войны, вероломно напала на русские суда в Черном море. После этого началась русско-турецкая война. Опасаясь закономерной ответной военной операции СССР против Турции за ее профашистскую позицию, турецкое правительство 23 февраля 1945 года, когда поражение фашистской Германии для всех было очевидно, формально объявило войну Германии и таким образом избежало ответственности.

В конце Второй мировой войны СССР поставил вопрос о наказании Турции за ее активное пособничество нацистской Германии, а также о незаконности захвата Турцией армянских земель. 19 марта 1945 года СССР денонсировал советско-турецкий договор о дружбе и нейтралитете от 17 декабря 1925 года, поставив в качестве условия его возобновления решение территориального вопроса. Вопрос об аннексированных армянских землях Западной Армении также обсуждался на Потсдамской конференции 1945 года, но не получил разрешения.

18 февраля 1952 года Турция вступила в НАТО с целью использования этого военно-политического блока в своей дальнейшей экспансии против России. В годы холодной войны Турция оказалась самым непосредственным образом причастной к Карибскому кризису 1962 года, который мог бы закончиться третьей мировой войной и катастрофой всего человечества. Турция в 1959 году разместила на своей территории американские ракеты «Юпитер». В ответ на этот шаг СССР разместил свои ракеты на Кубе. Карибский кризис было бы более точно называть турецко-карибским кризисом.

На рубеже XX—XXI вв. еков существенным элементом дестабилизации современного мира, фактором разжигания войн в разных точках планеты стала экспансионистская политика Турции, направленная на создание «Великой Турции» за счет расчленения и аннексии территорий большинства государств от Балкан до Китая и от России до Ирана и Сирии с одновременным геноцидом населяющих их коренных народов.

Уже давно антироссийская экспансионистская политика Турции у серьезных специалистов, а не тех, кто только прозрел в последние дни, не вызывает никаких сомнений. Те, кто придерживался противоположной точки зрения, забывал, что, как и в предыдущие годы, когда турецкие кемалисты поиграли в русскую большевистскую революцию для решения собственных экспансионистских и геноцидных целей, а потом выкинули за ненадобностью СССР, так и сейчас турецкие правители поступают с Россией в XXI веке. 24 ноября 2015 года турецкие милитаристы, активно поддерживающие и курирующие, террористическое «Исламское государство», подло и трусливо сбили российский самолет Су-24 в небе Сирии. Как гласит турецкая пословица: «договоры и клятвы — на кончике моей сабли».