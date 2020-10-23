В очередной раз азербайджанское руководство совершило преступления против мира и человечности: планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, истребление гражданского населения, бомбежки и ракетные обстрелы мирного населения, умышленное разрушение городов и деревень, пропаганда ненависти в СМИ. Подобные действия Азербайджана являются серьезным нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, и считаются военными преступлениями. Вместо незамедлительного признания независимости Республики Арцах (Нагорный Карабах), как того требовал Устав ООН и другие основополагающие международно-правовые акты, Азербайджан ведет войну на уничтожение.

Иван Шилов ИА REGNUM

Факты применения Азербайджаном кассетных бомб против гражданского населения в Степанакерте и других населенных пунктах Республики Арцах подтверждают эксперты международных организаций — Amnesty International, Halo Trust, Human Rights Watch, а также казахстанский экспертный центр Factcheck.kz. Эксперты Amnesty International идентифицировали кассетные боеприпасы M095, которые, были выпущены азербайджанской армией по жилым кварталам Степанакерта. Денис Кривошеев, исполняющий обязанности главы Amnesty International по Восточной и Центральной Европе, констатировал: «Использование кассетных бомб при любых обстоятельствах запрещено международным гуманитарным правом, поэтому их использование для нападения на гражданские районы особенно опасно и приведет только к новым смертям и ранениям».

Занимающаяся обезвреживанием мин Halo Trust свидетельствует, что в Нагорном Карабахе «интенсивность атак на города возросла, в том числе с применением кассетных боеприпасов … Мы картографируем районы заражения взрывчатыми веществами, которые будут представлять опасность после конфликта». Halo Trust засвидетельствовала применение Азербайджаном кассетных боеприпасов против Нагорного Карабаха еще в апреле 2016 года. Human Rights Watch задокументировала часть военных преступлений, совершенных Азербайджаном против народа Республики Арцах, которые были совершены в ходе террористической агрессии «тройственного союза» Турции — Азербайджана — «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ. В опубликованном отчёте Human Rights Watch 23 октября 2020 года «Азербайджан: кассетные боеприпасы, применяемые в Нагорном Карабахе» отмечается, что Баку грубейшим образом нарушает нормы международного права, целенаправленно обстреливая мирное население, применяя также кассетные бомбы.

Минобороны Армении Нагoрный Карабах

Кассетные боеприпасы были запрещены «Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи кассетных боеприпасов» от 3 декабря 2008 года из-за их широко распространенного неизбирательного действия и длительной опасности для гражданского населения. Кассетные боеприпасы обычно взрываются в воздухе и посылают десятки, даже сотни маленьких бомб на площадь размером с футбольное поле. Кассетные боеприпасы часто не взрываются при первоначальном ударе, оставляя после себя обломки, которые действуют длительное время как мины и могут долгие годы представлять опасность для мирного населения.

В докладе Human Rights Watch констатировано, что Азербайджан неоднократно широко применял запрещенные кассетные боеприпасы в жилых районах Нагорного Карабаха. «Продолжающееся применение кассетных боеприпасов, особенно в населенных районах, свидетельствует о вопиющем пренебрежении безопасностью гражданских лиц», — заявил Стивен Гус, директор отдела Human Rights Watch и председатель комиссии по кассетным боеприпасам. Он отметил, что «кассетные боеприпасы никогда и ни при каких обстоятельствах не должны использоваться никем, тем более в городах, из-за предсказуемого и неприемлемого ущерба для гражданского населения».

Human Rights Watch в ходе расследования на месте в Нагорном Карабахе в октябре 2020 года также изучила фотографии, сделанные в городе Гадрут, на которых запечатлены ракета, осколки и остатки взорвавшихся кассетных боеприпасов, а также неисправный боеприпас, который не взорвался. В докладе говорится, что жители Степанакерта сообщили Human Rights Watch, что обстрелы с применением кассетных боеприпасов начались утром 27 сентября в жилом районе в 200 метрах от офиса Международного комитета Красного Креста. 69-летняя женщина, находившаяся в своей квартире на четвертом этаже здания, наблюдала десятки характерных ударов кассетных боеприпасов M095. Она сказала, что здание начало трястись около 7:15 утра: «Дети начали кричать, и все запаниковали, когда начали падать бомбы. Мы открыли окна и увидели, что машины горят. Мы увидели маленькие красные штуки [красные ленты на кассетных бомбах], которые заставляют их гореть, поэтому мы побежали в подвал». По ее словам, ряд боеприпасов не взорвался, и что люди по соседству засыпали их песком с детской площадки до тех пор, пока на следующий день не прибыли саперы, чтобы обезопасить и удалить их. Разбитое от взрывов стекло ранило несколько человек.

Минобороны Азербайджана ВВС Азербайджана

В ходе расследования Human Rights Watch запротоколировала факты того, что многочисленные здания, частные дома и рынки были в разной степени повреждены в результате бомбардировок. На видео 4 октября 2020 года запечатлен очередной ракетный обстрел кассетными боеприпасами улицы Акопа Акопяна в Степанакерте. Эксперты Human Rights Watch поговорили с двумя людьми, живущими на улице Акопа Акопяна. Одна 55-летняя жительница рассказала, что во время нападения она находилась в своей квартире на четвертом этаже. Она сказала, что некоторые взрывы произошли на крыше и разорвали водопроводные трубы на верхней части здания, в результате чего вода потекла вниз с верхних этажей. В результате вода в здании была отключена. В отчете Human Rights Watch подчеркивается, что не смогли идентифицировать никакой военной техники или военных баз в тех районах, где произошли бомбардировки. Даже если бы они имели место, учитывая неизбирательное действие кассетных боеприпасов, их применение в жилых гражданских районах не допускается по законам войны.

Казахстанский экспертный центр Factcheck.kz. отмечает: «Полученные нами и предоставленные в открытом доступе свидетельства позволяют заключить, что во время бомбёжки Степанакерта действительно использовалось запрещённое оружие (кассетные снаряды/бомбы) израильского производства».

Следует констатировать, что за военные преступления бакинской администрации придется отвечать перед международным трибуналом. На международном сообществе государств лежат неукоснительные правовые императивные обязательства признать независимость Республики Арцах во исполнение норм Устава ООН и в качестве эффективной меры по прекращению развязанной тройственным террористическим союзом военной агрессии. Международное признание Республики Арцах несомненно станет сдерживающим шагом против очередных военных преступлений Азербайджана.

Автор — кандидат исторических наук, советник министра иностранных дел Республики Арцах.

Материал был впервые опубликован на сайте Общества Русско-Арцахской дружбы.