Роман Ткачук
Последние публикации
Успешная приватизация «Роснефти» назло всем санкциям
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сделка по приватизации «Роснефти» закрыта. 19,5% акций «Роснефти» будут проданы за €10,5 млрд. Покупателями выступят швейцарская Glencore и катарский суверенный фонд. Впрочем, пока Glencore не подтвердила закрытие сделки, так как переговоры...
8 декабря 2016
Российская экономика дает надежду на лучшее в 2017 году
Департамент исследований и прогнозирования Банка России ожидает, что в IV квартале 2016 года ВВП вырастет на 0,1% кв/кв. При этом оценка была пересмотрена в сторону понижения после слабых макроэкономических данных за сентябрь-октябрь. В российский бюджет заложен рост ВВП в 2017—2019 годах...
8 декабря 2016
«Белый лебедь» из США, «черный лебедь» из Италии
Большую часть прошлой недели торги на валютном рынке проходили в спокойном режиме. Ключевые события, такие как заседание ОПЕК, статистика от министерства труда США и референдум в Италии произошли во второй половине недели, привнеся волатильность на рынки. Остановимся более подробно на последних...
5 декабря 2016
«Зенит» и «Спартак» – две звезды и светлых повести на ближайшие годы?
В российском футбольном первенстве завершился первый круг. Через неделю российские клубы уйдут на зимнюю паузу. Можно подводить предварительные итоги и попытаться заглянуть вперёд, что ждёт российский футбол в будущем. «Богачи» и «бедняки» российского футбола Российская экономика привыкает жить в...
28 ноября 2016
Волатильность нефтяных цен и курса рубля снизилась
На прошлой неделе котировки Brent стабилизировались в районе $46−47,5 за баррель. Волатильность нефти снизилась, участники рынка притаились в ожидании переговорах между членами ОПЕК на саммите 30 ноября в Вене. В какой-то момент казалось, что прийти к соглашению участникам картеля не удастся, так...
21 ноября 2016
Доллар готовится сравняться в цене с евро
Тренд усиления доллара наблюдается уже семь лет. Фактически с ипотечного кризиса и того момента, когда Федрезерв запустил первую программу количественного смягчения. С того времени много воды утекло — цены на нефть сложились в три раза, ФРС США завершила программы QE и взяла курс на повышение...
15 ноября 2016
Рубль не удержался под внешним негативом
На прошлой неделе объёмы торгов рублём заметно выросли. 9−10 ноября на Московской бирже валютой наторговали на 550 млрд руб., что стало максимумом за полгода. Большую часть недели рубль находился под давлением. Одна из причин — результат президентских выборов в США. Победа Дональда Трампа повысила...
14 ноября 2016
Добыча нефти в США вернулась к росту
На фоне президентских выборов в США все остальные события для рынков отошли на второй план. Тем временем, 9 ноября вышла важная статистика от Управления энергетической информации США, согласно которой добыча нефти в США за неделю выросла на 170 тыс. баррелей в сутки, до 8,692 млн баррелей в сутки...
10 ноября 2016
Победа Трампа может дать новые варианты приватизации «Роснефти»
В октябре возобновились разговоры о необходимости приватизировать «Роснефть» до конца года. На наш взгляд, главный фактор, который движет российскими финансовыми властями — решение бюджетных проблем. Продажа 19,5% акций «Роснефти» позволит сократить дефицит российского бюджета на треть. Переговоры...
9 ноября 2016
До конца 2016 года на биржах вероятна повышенная волатильность
На 58 президентских выборах в США победил кандидат от республиканской партии Дональд Трамп. Результат в некоторой степени неожиданный, так как по данным предварительных опросов 56−62% американцев не хотели видеть Трампа в качестве президента. Более высокий антирейтинг в истории США был только у...
9 ноября 2016
Инвесторы притаились, пока не выбрано меньшее из двух зол
Главное событие 2016 года — президентские выборы в США. Первые участки уже открылись, а предварительные итоги станут известны завтра. Особенность текущих выборов — непопулярность кандидатов. Антирейтинги зашкаливают. По данным опросов, около 52% респондентов не хотят видеть Хиллари Клинтон в...
8 ноября 2016
Госпожа Клинтон поддержит рубль
Фактор президентских выборов в США в последние недели оказывал сильное влияние на динамику мировых рынков. В начале ноября его значимость достигла апогея. Напомним, выборы состоятся 8 ноября. Отличительная особенность нынешних выборов — непопулярность кандидатов. Антирейтинги Хиллари Клинтон и...
7 ноября 2016
Нефть под давлением до поры до времени
На прошлой неделе котировки нефти оказались под давлением, они упали на 8%. В моменте Brent опускалась к $45,1. Этот уровень выступил в качестве технической поддержки, от которого котировки отскочили вверх к $46. Техническому комитету ОПЕК в конце октября не удалось достичь прогресса в переговорах...
7 ноября 2016
Как итоги президентских выборов в США скажутся на рынках?!
Главное событие ноября в мире — 58-е президентские выборы в США. Они пройдут ровно через неделю, 8 ноября. Американцам предстоит непростой выбор. Сравнивая с выборами предыдущих лет, у обоих кандидатов — Хиллари Клинтон и Дональда Трампа — есть очевидные минусы. А значит, любой исход противостояния...
1 ноября 2016
Банк России решил не нервировать рынки
Центральный банк России на сегодняшнем заседании ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 10%. Ещё на прошлом заседании в сентябре регулятор объявил, что ставка останется на текущем уровне до конца года, а возврат к практике повышения ставки возможен в 1−2 кварталах 2017 года. Таким образом...
28 октября 2016
Нефть снова дешевле $50
На этой неделе котировки Brent вновь опустились ниже психологической отметки $50 за баррель впервые с 3 октября. В конце сентября-первой половине октября рост котировок нефти вызвали предварительные договорённости между странами ОПЕК по сокращению квот. Но переговоры между участниками картеля по...
27 октября 2016
«Яблоки» на снегу замершего спроса
Годовая прибыль Apple, самой дорогой компании в мире, по итогам этого года (в США финансовый год заканчивается в сентябре) упала впервые за 15 лет. Снижение составило 14,4%, до $45,69 млрд. Выручка за этот период сократилась на 7,7%, до $215,64 млрд. Результаты четвертого квартала были скромными...
26 октября 2016
Тренд усиления доллара сохраняется
Наиболее важная статистика этой недели — данные по ВВП и заказы на товары длительного пользования в США. Ожидания ВВП достаточно позитивные: рост на 2,5% в третьем квартале. Если они подтвердятся, это будет свидетельствовать об устойчивом росте экономики США, так что у Федрезерва появится ещё один...
24 октября 2016
Ослабление рубля к концу года неизбежно
Нефтяные цены после повышенной волатильности в середине первой половины октября на прошлой неделе стабилизировались в районе $51−52 за баррель Brent. Участников рынка настораживает тренд роста количества активно работающих буровых установок в США. На прошлой неделе этот показатель вырос ещё на 11...
24 октября 2016
ФК ЦСКА: «урожайные годы» позади?
В течение последних 15 лет ЦСКА — самый титулованный футбольный клуб России. Шесть титулов чемпиона страны, семь Кубков России и Кубок УЕФА говорят сами за себя. Но «урожайные годы» для клуба могут закончиться. Для Евгения Гинера, владельца и «строителя» нынешнего «ЦСКА», настали непростые времена...
20 октября 2016