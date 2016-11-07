Москва, 7 ноября, 2016, 14:35 — ИА Регнум. На прошлой неделе котировки нефти оказались под давлением, они упали на 8%. В моменте Brent опускалась к $45,1. Этот уровень выступил в качестве технической поддержки, от которого котировки отскочили вверх к $46.

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Техническому комитету ОПЕК в конце октября не удалось достичь прогресса в переговорах по сокращению квот. Среди участников картеля нет единого понимания, кто и насколько должен сократить добычу. Более того, ряд стран — Иран, Ливия, Нигерия — не готовы даже к заморозке объемов добычи на текущих уровнях. С резким заявлением выступили представители Саудовской Аравии, заявившие о возможности увеличения добычи с текущих 10,6 млн до 11 млн баррелей в сутки, а в перспективе и до 12 млн баррелей в сутки. Все обсуждения по сокращению квот перенесены на саммит ОПЕК 30 ноября в Вене, что разочаровало рынки.

Не порадовала нефтяные котировки и статистика из США. По данным от Управления энергетической информации США, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 14,42 млн баррелей (при ожиданиях роста на 1 млн баррелей) до уровня 482,6 млн баррелей. При этом добыча в США выросла на 18 тыс. баррелей в сутки, до 8,522 млн баррелей в сутки. Количество активно работающих буровых установок в США продолжило расти ещё на 9, достигнув за неделю 450 установок.

Долгое время USD/RUB топтался на месте в районе психологически важной отметки 63,5. Но снижение Brent не оставило вариантов — курс доллара к рублю в конце прошлой недели поднимался до 64,5, а курс евро — к 71,5. Нужно признать, что на фоне падения на 8% нефтяных котировок, российская валюта выглядит уверенно.

Впрочем, если в ближайшие недели нефтяные цены не восстановятся (а вероятность этого велика), то курс рубля продолжит снижение. Российские монетарные власти не будут препятствовать невидимой руке рынка, так как слабый рубль позволит решить часть бюджетных проблем в конце года. Не стоит забывать также об обострении отношений с западными странами (Евросоюз рассматривает вариант расширения санкций в отношении России) и высокие выплаты российский корпораций по валютным займам (около $20 млрд до конца 2016 года).