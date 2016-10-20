Москва, 20 октября, 2016, 12:02 — ИА Регнум.



ЦСКА

В течение последних 15 лет ЦСКА — самый титулованный футбольный клуб России. Шесть титулов чемпиона страны, семь Кубков России и Кубок УЕФА говорят сами за себя. Но «урожайные годы» для клуба могут закончиться. Для Евгения Гинера, владельца и «строителя» нынешнего «ЦСКА», настали непростые времена, у него нет возможности продолжать активно вкладываться в клуб. В перспективе нескольких лет это может негативно сказаться на спортивных результатах «армейской» команды.

Гинер, безусловно, талантливый собственник. Не имея столь значительных ресурсов, как, например, питерский «Зенит» со спонсором «Газпромом», ему удалось создать боеспособный клуб и длительное время удерживать его на стабильно высоком уровне. Достаточно посмотреть на список титулов и сверхудачные трансферы Вагнера Лава, Жиркова, Жо, Красича, Думбия, Муссы. Приобретая перспективных футболистов, системе клуба удалось вывести их на новый уровень и продать со значительной прибылью. Кроме того, за «тучные годы» успели построить новый стадион.

Но сейчас для Гинера, ключевыми активами которого являются ряд электроэнергетических, производственных и металлургических компаний Украины, наступили непростые времена. Похоже, бизнесмен попал в санкционные списки Киева. МВД Украины в сентябре начал расследование по подозрению в уклонении от уплаты налогов и махинациях при закупках головной компании холдинга VS Energy. В офисе прошли обыски.

Футбол — дорогое удовольствие. Убытки ЦСКА, одного из самых успешных российских клубов, в среднем составляют 1 млрд рублей в год. Полностью свою финансовую отчётность футбольные клубы не раскрывают, поэтому об их финансовом состоянии можно судить лишь косвенно. В этом году из-за финансовых проблем Гинер уже сократил финансовую поддержку «армейцам». Показательна трансферная кампания клуба в межсезонье — ни одной крупной покупки. Этот сезон ЦСКА играет фактически одним составом. Клуб экономит на всём. Футболисты, которые могли бы подменить основу в случае форс-мажора — Панченко, Базелюк, Васин, Витиньо — отданы в аренду с той лишь целью, чтобы облегчить зарплатную ведомость. А ведь ключевые игроки — Игнашевич, Березуцкие — не молоды, и через 2−3 года возникнет необходимость обновления состава.

Гинеру сложно будет в короткое время решить свои финансовые проблемы. Для сохранения финансирования ЦСКА необходимо привлечение новых инвесторов или продажа клуба. В прошлом году Гинер оценил ЦСКА в $300 млн (вероятно, сейчас он согласится и на меньшую сумму), что очень скромно по европейским меркам. Для сравнения: испанские «Реал» и «Барселона» стоят в десять раз дороже, «Манчестер Юнайтед» — в девять раз, «Бавария» — в шесть раз, а английские «Челси» и «Манчестер Сити» — в три раза.

Оптимальный для клуба вариант — если покупателем выступят структуры Романа Абрамовича. Владельцы «Челси» и ЦСКА давно знакомы, а «Сибнефть» десять лет назад была спонсором «армейцев». В своё время интерес к ЦСКА проявляли также Искандер Махмудов и Михаил Прохоров, но сейчас они вряд ли решаться на такую покупку. Как вариант — часть акций можно разместить на IPO, чтобы у преданных болельщиков была возможность поучаствовать в капитале команды.

Но даже если средства найдутся, ЦСКА может откатиться на вторые роли в российском футболе. Так произошло с московским «Спартаком» после прихода Леонида Федуна — средства вкладываются, новые игроки покупаются, стадион построен, но что-то в механизме «Спартака», громившего всех и вся в конце прошлого века, сломалось. Самый популярный в России клуб не выигрывал чемпионский титул уже долгих 15 лет. Примечательно, что в этом году, на фоне проблем ЦСКА, именно у «Спартака» есть шанс вернуть себе чемпионство.