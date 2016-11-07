Москва, 7 ноября, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Фактор президентских выборов в США в последние недели оказывал сильное влияние на динамику мировых рынков. В начале ноября его значимость достигла апогея. Напомним, выборы состоятся 8 ноября. Отличительная особенность нынешних выборов — непопулярность кандидатов. Антирейтинги Хиллари Клинтон и Дональда Трампа зашкаливают. Впору говорить не о том, за кого проголосует Америка, а против кого.

Keith Kissel Хиллари Клинтон

Демократическая партия традиционно считается сторонницей финансовых стимулов в экономике, поэтому от победы Клинтон на выборах финансовые рынки ждут новых стимулов и повышенной ликвидности в мировой финансовой системе. В то же время, для Wall Street победа эпатажного Трампа нежелательна и чревата ростом рисков.

Ещё несколько месяцев назад политологи и букмекеры считали, что шансы на победу Хиллари Клинтон составляют 65−70%. Но за последние два месяца на фоне проблем со здоровьем у Клинтон, обвинениями в незаконной электронной переписке и активной избирательной программы Трампа, шансы обоих кандидатов стали примерно равны. Более того, на прошлой неделе ряд экспертов называл уже Трампа более вероятным кандидатом на победу. На фоне рисков возрос спрос на защитные активы, в том числе на японскую йену и швейцарский франк. На прошлой неделе в моменте USD/CHF опускался до 0,968, а USD/JPY — до 102,6.

В начале этой недели диспозиция сил несколько поменялась. ФБР сняло с Хиллари Клинтон все обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретной электронной перепиской. Это незамедлительно сказалась на рейтингах кандидата от демократической партии. По опросам телеканалов ABC News и газеты Washington Post, Клинтон вновь фаворит президентской гонки и обходит Трампа на 5%. На этом фоне на рынках вернулся интерес к рисковым активам (фондовым и товарным), а защитные валюты оказались под давлением. USD/JPY поднялся до 104,6, а USD/CHF — к 0,978.

Динамику валютных рынков на этой неделе определят итоги президентских выборов в США. Если произойдёт неожиданность и победит Трамп, то повышенный спрос будет наблюдаться на защитные валюты: швейцарский франк и японскую йену. Если же победит Клинтон, то будет обратная динамика и проявится повышенный спрос на рискованные активы.

На этой неделе рубль может находиться под давлением. На прошлой неделе российская валюта не полностью отыграла снижение нефтяных котировок. Если Brent не вернется к $47−48 за баррель, то рубль неизбежно ослабнет. Скорее всего, что на этой неделе курс рубля будет находиться в диапазонах 63,5−65 руб. за доллар и в 70,5−72 руб. за евро. В любом случае, волатильность будет повышенной.