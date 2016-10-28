Москва, 28 октября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Центральный банк России на сегодняшнем заседании ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 10%. Ещё на прошлом заседании в сентябре регулятор объявил, что ставка останется на текущем уровне до конца года, а возврат к практике повышения ставки возможен в 1−2 кварталах 2017 года. Таким образом, российский регулятор идёт по пути центробанков развитых стран, которые традиционно дают чёткие ориентиры по денежно-кредитной политике на несколько месяцев вперёд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Со времени последнего заседания, с середины сентября, ситуация в российской экономике не изменилась и не ухудшилась. Инфляция, инфляционные ожидания и курс рубля достаточно стабильны. На неделе с 18 по 24 октября инфляция немного ускорилась — с 0,1% до 0,2%. Но с начала года рост индекса потребительских цен составляет комфортные 4,6%. По итогам года индекс потребительских цен будет порядка 5,5−6%, что хорошо согласуется с ожиданиями Центробанка. В то же время ориентир по инфляции на следующий год — 4% — видится труднодостижимым. Настораживают и снижение розничных продаж (оно продолжается уже 21 месяц кряду). Исходя из этого, темпы понижения ставки могут замедлиться.

Более интересен комментарий Центробанка РФ по денежно-кредитной политике. Сильных изменений по сравнению с сентябрьским коммюнике также нет. Формулировки остались прежними — необходимость сохранения ставок на текущем уровне до конца года, сохранение умеренно-жёсткой денежно-кредитной политики, риски недостижения цели по инфляции в 4% в 2017 году, признаки восстановления потребительского кредитования. Пока очевидно, что Банку России нечего добавить к своим сентябрьским заявлениям. Но отсутствие новостей — само по себе хорошая новость. Экономика движется в нужном направлении, необходимости корректировать курс у «штурмана» нет.

В этом году предстоит ещё одно заседание Центробанка — 16 декабря, но сюрпризы на нём также маловероятны. Резонов менять риторику и нервировать рынки сейчас нет. Тем более, что конец года на мировых рынках будет богат на события — президентские выборы США, заседание ОПЕК, вероятное снижение ставки ФРС США, обсуждение бюджета России на 2017 год. Поэтому оставление Центробанком пространства себе для манёвра выглядит разумным.

В 2016 году ключевая ставка была снижена дважды — в июне и сентябре. При этом Центробанк РФ продолжает смотреть в сторону постепенного смягчения денежно-кредитной политики. Регулятор может вернуться к понижению ставки в I полугодии 2017 года. Первое заседание состоится 3 февраля, но активные действия возможны в ходе «большого» заседания с пресс-конференцией 24 марта, либо ещё позднее. При этом есть возможность снизить размер шага и снижать ставку не на 0,5% (как было в последние годы), а на 0,25%.

Многое будет зависеть от инфляции в начале 2017 года. Инфляционное давление может усилиться на фоне разовых пенсионных выплат в январе, индексации пенсий в феврале и традиционного январского повышения тарифов на ЖКХ, проезд в общественном транспорте. Кроме того, в начале 2017 года может быть увеличен ряд налогов, в том числе акциз на топливо. Это может привести к росту цен на бензин и раскручиванию инфляционной спирали. На этом фоне в 2017 году темпы снижения ключевой ставки замедлятся.