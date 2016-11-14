Москва, 14 ноября, 2016, 14:10 — ИА Регнум. На прошлой неделе объёмы торгов рублём заметно выросли. 9−10 ноября на Московской бирже валютой наторговали на 550 млрд руб., что стало максимумом за полгода. Большую часть недели рубль находился под давлением. Одна из причин — результат президентских выборов в США. Победа Дональда Трампа повысила интерес к американским гособлигациям, соответственно привлекательность облигаций и валют развивающихся стран снизилась. Не остался в стороне и российский рубль. При этом его ослабление к доллару было меньшим по сравнению с другими валютами развивающихся стран. Это можно объяснить тем, что «фактор Трампа», кроме всего прочего, даёт шанс на «перезагрузку» российско-американских отношений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Против рубля играют и цены на нефть. На прошлой неделе Brent опустилась ниже $45 впервые с августа. Это произошло после того, как ОПЕК не удалось достичь прогресса в переговорах по сокращению квот. Более того, согласно ежемесячному релизу ОПЕК, в октябре совокупная добыча картеля выросла на 236 тыс. баррелей в сутки, до 33,64 млн баррелей в сутки. Увеличение производства наблюдается в Нигерии (+170,2 тыс. баррелей в сутки), Ливии (+167,5 тыс. баррелей в сутки), Ираке (+88,3 тыс. баррелей в сутки). Это плохо согласуется с планами ОПЕК сократить добычу. Надежды, что удастся прийти к договоренностям на саммите 30 ноября в Вене, становится всё меньше.

Дополнительный негатив для нефти — рост добычи в США. Согласно данным Управления энергетической информации США, за неделю она выросла на 170 тыс. баррелей в сутки, до 8,692 млн баррелей в сутки. В относительных величинах рост составил 2%, что является максимумом за полтора года. Рост добычи в США наблюдается пятую неделю кряду. Похоже, восстановление котировок Brent в этом году американские сланцевики используют для наращивания добычи. Об этом можно судить и по данным Минэнерго, и по статистике от Baker Hughes. Последняя свидетельствует о росте активно работающих буровых в США, за октябрь их количество выросло на 7%, до 544 установок.

Приход Дональда Трампа в Белый дом может привести к ускорению роста производства чёрного золота в США. Республиканцы традиционно поддерживают нефтегазовые компании, а сам Трамп выступал за энергетическую независимость США, снятие ограничения $50 трлн на добычу нефти, газа, угля. А также за строительство нефтепровода Keystone XL и другой нефтяной инфраструктуры (в том числе на континентальном шельфе). Американские нефтяники в ближайшие годы могут рассчитывать на налоговые послабления.

Начавшаяся неделя будет небогата на выходящую статистику. Отметим публикацию данных по розничным продажам в Китае, промышленному производству и индексу потребительских цен США за октябрь. Повышенное внимание к первым после президентских выборов выступлениям представителей ФРС США: Джанет Йеллен, Роберта Каплана, Чарльза Эванса, Джеймса Булларда, Уильяма Дадли, Эстер Джордж. Перед выборами Йеллен говорила, что на политику Федрезерва никак не повлияет то, из какой партии будет новый президент — Республиканской или Демократической. Любопытно, претерпит ли какие-либо изменения риторика сейчас. Напомним, срок полномочий нынешней главы Федрезерва истекает в феврале 2018 года. После этого, вероятно, Дональд Трамп пожелает увидеть на этом посту лояльного ему человека.

На этой неделе рынки продолжат переваривать президентство Трампа. Рост доходностей US Treasures сохранится, а фаворитом на валютном рынке будет доллар. Американской валюте по силам отыграть ещё часть позиций у рубля. Российские монетарные власти не будут мешать этому процессу, так как ослабление рубля поможет частично решить проблемы бюджетного дефицита. Впрочем, сильного ослабления российской валюты до конца года не ожидается. На конец года можно будет увидеть доллар/рубль на уровне 66−69, а евро/рубль в диапазоне 71−74. Многое будет зависеть от нефтяных котировок и переговоров ОПЕК по сокращению квот на добычу на саммите 30 ноября в Вене.