Москва, 27 октября, 2016, 13:42 — ИА Регнум. На этой неделе котировки Brent вновь опустились ниже психологической отметки $50 за баррель впервые с 3 октября. В конце сентября-первой половине октября рост котировок нефти вызвали предварительные договорённости между странами ОПЕК по сокращению квот. Но переговоры между участниками картеля по вопросу, кто и насколько должен снизить добычу, идут непросто.

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Представители ряда стран — Иран, Ливия, Нигерия, Ирак — уже заявили, что не готовы снижать добычу с текущих уровней. В этих странах по разным причинам добыча в последние годы находилась на сниженном уровне, поэтому для них может быть сделано исключение. Для других стран это может означать более сильное снижение квот на добычу. Шансов, что к консенсусу удастся прийти к 30 ноября, дате саммита ОПЕК в Вене, становится меньше.

Ураган «Мэтью», грозивший нефтяной инфраструктуре Мексиканского залива в начале октября, сильных разрушений не принёс. Новых драйверов для роста Brent пока не видно, котировки ожидаемо откатываются вниз. На этой неделе поводом к снижению стал рост добычи в США (на 40 тыс. баррелей, до 8,5 млн баррелей в сутки) и данные от API о росте запасов нефти на 4,8 млн баррелей.

Правда, официальные данные Управления энергетической информации показали снижение запасов на 0,55 млн баррелей, но это лишь позволило Brent вернуться к $50. Если в ближайшие недели не будет достигнуто прогресса в переговорах по сокращению мировой добычи нефти, Brent может закрепиться ниже $50. В любом случае в ноябре перед заседанием ОПЕК цены на нефть ждут взлёты и падения.