Москва, 9 ноября, 2016, 15:35 — ИА Регнум. В октябре возобновились разговоры о необходимости приватизировать «Роснефть» до конца года. На наш взгляд, главный фактор, который движет российскими финансовыми властями — решение бюджетных проблем. Продажа 19,5% акций «Роснефти» позволит сократить дефицит российского бюджета на треть. Переговоры по продажи доли в «Роснефти» велись с китайскими, индийскими и казахстанскими инвесторами, но пока договориться по «цене вопроса» не получилось. Без особого энтузиазма смотрят на покупку доли в «Роснефти», «ЛУКойл» и «Сургутнефтегаз». Такая покупка чревата масштабными затратами, а отдача от них спорная, так как контроль над «Роснефтью» в любом случае останется в руках государства. С финансовой точки зрения нефтяным компаниям предпочтительнее вкладываться в собственные проекты. Впрочем, «если Родина скажет — надо, то комсомол ответит — есть!».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Кроме того, правительство рассматривает варианты, при которых часть приватизируемого пакета выкупит «Роснефтегаз» или сама «Роснефть». Такой вариант выглядит неплохим, но с той оговоркой, что в дальнейшем всё-таки пакет будет продан сторонним инвесторам. Иначе это просто перекладывание государственных денег из кармана в карман, да и сама идея приватизации — продажа государственной собственности в частные руки — ставится под сомнение.

В начале ноября ситуация на мировых рынках несколько изменилась. Brent откатилась к $45−47, а победу на президентских выборах в США одержал Дональд Трамп. Первое снижает интерес к нефтяным активам по всему миру. Второе может привести к перезагрузке отношений России и США, а также западных стран. Не исключён даже вариант снятия санкций через несколько лет. Кроме того, учитывая жёсткую риторику Трампа в отношении Китая, возможно сближение России с Поднебесной. Это означает, что уже в 2017 году могут появиться варианты рыночной приватизации «Роснефти».