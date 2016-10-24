Москва, 24 октября, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Нефтяные цены после повышенной волатильности в середине первой половины октября на прошлой неделе стабилизировались в районе $51−52 за баррель Brent. Участников рынка настораживает тренд роста количества активно работающих буровых установок в США. На прошлой неделе этот показатель вырос ещё на 11, до 443 штук (правда, в Канаде число установок упало на 26 единиц). При этом добыча в США выросла на 14 тыс. баррелей в сутки до 8,464 млн баррелей. Поддержку нефти оказали данные от Управления энергетической информации США, согласно которым коммерческие запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 5,25 млн баррелей (при ожиданиях роста на 2,7 млн баррелей), до уровня 468,71 млн баррелей.

ИА REGNUM Рубль

Сегодня, 24 октября, в Вене состоится встреча министра энергетики России Александра Новака и главы ОПЕК Мохаммеда Баркиндо в Вене. Переговоры внутри ОПЕК по сокращению квот на добычу нефти идут непросто. Так, министр нефти Ирака заявил, что его страна не готова к заморозке добычи на текущих уровнях, поэтому ОПЕК важно заручится поддержкой России в этом вопросе. Напомним, финальное решение по сокращению квот на добычу нефти ОПЕК планирует принять на саммите 30 ноября в Вене.

На фоне стабильных цен на нефть пара USD/RUB торговалась в боковике на уровнях 62−62,5. С начала года рубль — одна из немногих мировых валют (наряду с бразильским реалом и южноафриканским рандом), выросших по отношению к доллару. По отношению к евро на прошлой неделе рубль отыграл часть позиций, EUR/RUB опустился ниже 68. 28 октября состоится заседание Центробанка РФ, но сюрпризов от него ждать не стоит, так как ранее регулятор анонсировал, что изменений в денежно-кредитной политике до конца года не будет. В последние недели внутри Центробанка РФ произошли некоторые перестановки, теперь курировать денежно-кредитную политику будет лично Эльвира Набиуллина, но вряд ли это повлечёт какие-либо изменения.

До конца года можно ожидать небольшое ослабление рубля. В пользу этого говорит некоторое обострение отношений с западными странами, рассматривающих введение новых санкций в отношении России, и предстоящие высокие выплаты российских компаний по внешним займам (порядка $20 млрд до конца года). Кроме того, сильный рубль не нужен ни Минфину, ни Центробанку — ведомствам нужно решить проблему дефицита бюджета. Слабый рубль был бы полезен и российской экспортоориентированной экономике, так как усилил бы позиции отечественных компаний из нефтегазового, металлургического и нефтехимического секторов на внешних рынках. В любом случае, каких-либо драматичных событий для рубля, как это было в конце 2014 и 2015 годов, на горизонте не ожидается.