Москва, 5 декабря, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Большую часть прошлой недели торги на валютном рынке проходили в спокойном режиме. Ключевые события, такие как заседание ОПЕК, статистика от министерства труда США и референдум в Италии произошли во второй половине недели, привнеся волатильность на рынки.

wobogre Белый и черный лебеди

Остановимся более подробно на последних двух событиях. Так, по данным Минтруда США в ноябре уровень безработицы упал до девятилетнего минимума 4,6% при ожиданиях 4,9%. Занятость вне с/х сектора составила 178 тыс., что находится в рамках ожиданий. Настораживает снижение средней почасовой зарплаты на 0,1%. По всей видимости, это объясняется ростом доли фрилансеров, учитываемых официальной статистикой. В США высокая доля «скрытой безработицы», так что к опубликованной статистике нужно относиться со здоровой долей скептицизма.

Ранее были опубликованы позитивные данные ADP по занятости в частном секторе: 216 тыс. (максимум с начала года) при прогнозе 165 тыс. В то же время количество обращений за пособиями по безработице за неделю выросло до 268 тыс. (максимум за четыре месяца), что несколько разочаровало. Состояние рынка труда наряду с инфляцией и рынком жилья — один из ключевых факторов, на которое обращает внимание ФРС США при принятии решения по ставке. За последний месяц рынки целиком и полностью уверились, что на заседании 14 декабря будет повышение ставки. Исходя из котировок фьючерсов, рынок закладывается на это с 99% вероятностью. Более того, при новом президенте США рынки ожидают более быстрого подъёма ставки в дальнейшем, поэтому вероятность следующего повышения ставки до июля 2017 года составляет около 45%.

Наконец, на выходных на референдуме в Италии население ожидаемо проголосовало «против» предложенных конституционных реформ. В итоге правительство Маттео Ренци уйдет в отставку, будут новые выборы, и в парламенте Италии может вырасти влияние евроскептиков (партии «Пять звезд» и «Лига Севера»). Мы получили очередного «черного лебедя». Неудивительно, что в последние месяцы итальянские облигации и акции банков находятся под давлением. Но рынки к «лебедям» уже привыкли, реакция на событие сегодня достаточно сдержанная. Спросом пользуются защитные активы: золото, японская йена, швейцарский франк, а также доллар и американские Treasures. В моменте EUR/USD проседал до 1,054, но затем вернулся к 1,06.

На этой неделе основное внимание инвесторов будет приковано к Европе. Итоги референдума в Италии приведут к новым выборам. А это неопределённость, которая нервирует рынки: в моменте EUR/USD снижался до 1,054, итальянские облигации под давлением. Завтра будут опубликованы данные по ВВП еврозоны за третий квартал (ожидается рост на 1,6% г/г), а в четверг пройдет заседание ЕЦБ. От европейского регулятора ждут активных действий для поддержания стабильности еврозоны. В частности в программе выкупа облигаций могут быть расширены квоты на покупку итальянских облигаций.

Не стоит забывать, что нынешний глава ЕЦБ Марио Драги итальянец, так что ситуацию в родной стране знает не понаслышке. Если Италия столкнется с серьезными финансовыми проблемами, это будет иметь заметные последствия и для всей Европы. Италия — третья по размерам экономика в еврозоне, ее ВВП в 7,5 раз больше, чем у Греции. Соответственно, в случае чего, проблемы Италии аукнутся Европе в разы сильнее. Центробежные силы растут, призрак паритета с долларом продолжает бродить по еврозоне.

В начале этой недели под некоторым давлением находится доллар. Участники рынка начинают задумываться о заседании ФРС США 14 декабря, по итогам которого с большой долей вероятности будет поднята ставка. Ужесточение монетарной политики в США заставит и другие развитые страны притормозить с запуском стимулирующих программ экономики. До конца 2016 года на валютном рынке возможен новый виток турбулентности.

Относительно текущих нефтяных котировок рубль выглядит дешево. Ровно год назад рубль находился на уровнях 63−65, но тогда на мировых биржах за «бочку» нефти давали $36−40, а сейчас $54, что на 35% дороже. Разница существенная, и она даёт шанс рублю отыграть ещё часть позиций у доллара. Если нефтяные котировки не откатятся вниз, на этой неделе пару доллар/рубль можно будет увидеть на уровне 63,5, а пару евро/рубль в районе 67,5. Для тех, кто планирует в январе съездить в Европу, это хороший новогодний подарок.