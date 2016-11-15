Москва, 15 ноября, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Тренд усиления доллара наблюдается уже семь лет. Фактически с ипотечного кризиса и того момента, когда Федрезерв запустил первую программу количественного смягчения. С того времени много воды утекло — цены на нефть сложились в три раза, ФРС США завершила программы QE и взяла курс на повышение ставок, центробанки остальных развитых стран (ЕЦБ, Банк Японии, Банк Англии) запустили свои программы стимулирования экономики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Безусловно, за это время у доллара были периоды взлётов и падений, но в целом он продолжает уверенно расти. Чем можно измерить силу доллара? Прежде всего, его отношением к евро. За семь лет EUR/USD упал на 50%. Рост доллара ускорился после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Приход Трампа в ближайшие годы может привести к снижению налогов, увеличению бюджетных расходов, ускорению роста экономики и темпов подъёма ставки ФРС — все это «вода на мельницу» сильного доллара. Сейчас практически нет сомнений, что 14 декабря ФРС поднимет ключевую ставку.

Впору принимать пари, когда евро и доллар впервые с 2002 года достигнут паритета (лат: Alpari). На этой неделе EUR/USD опускался до 1,07 — до паритета осталось менее 8%. Если доллар будет расти прежними темпами, это событие может произойти уже в 2017 году. Букмекерские конторы оценивают вероятность такого события в 45%

Доллар остаётся главной валютой в мире, альтернативы ему не видно. Если рассмотреть индекс доллара к корзине мировых валют DXY (она состоит на 57,5% из евро), то там американская валюта также бьёт все рекорды. Китайский юань и вовсе на этой неделе опустился к доллару до восьмилетних минимумов.