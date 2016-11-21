Москва, 21 ноября, 2016, 14:57 — ИА Регнум. На прошлой неделе котировки Brent стабилизировались в районе $46−47,5 за баррель. Волатильность нефти снизилась, участники рынка притаились в ожидании переговорах между членами ОПЕК на саммите 30 ноября в Вене. В какой-то момент казалось, что прийти к соглашению участникам картеля не удастся, так как страны начали наращивание добычи. В октябре совокупная добыча картеля выросла на 236 тыс. баррелей в сутки до 33,64 млн баррелей в сутки. Увеличение производство наблюдалось в Нигерии (+170,2 тыс. баррелей в сутки), Ливии (+167,5 тыс. баррелей в сутки), Ираке (+88,3 тыс. баррелей в сутки).

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Но в последние дни позиции нефтедобывающих стран сблизились. Ряд стран провёл предварительные переговоры в Дохе (в них участвовал глава Минэнерго РФ Александр Новак), где обсуждалась заморозка добычи нефти на шесть месяцев с возможностью пролонгации. Но, если всё же в Вене ОПЕК ограничится лишь словесными интервенциями, то котировки нефти окажутся под давлением. Рынок устал верить обещаниям снизить добычу.

Дополнительный негатив для нефти — рост запасов в США. Согласно данным Управления энергетической информации США, за неделю они выросли на 5,27 млн баррелей до уровня 490,28 млн баррелей. Ожидался рост на 1,5 млн баррелей. Наиболее сильно вырос импорт сырой нефти, при этом добыча немного снизилась. Продолжает расти количество активно работающих буровых в США — ещё на 19 на прошлой неделе до 471 установки по статистике от Baker Hughes.

Волатильность курса USD/RUB на прошлой неделе снизилась. В целом восходящий тренд доллара по отношению к рублю (как и другим мировым валютам) остаётся в силе. С технической точки зрения, до конца 2016 года доллар может подняться до 67−68 по отношению к рублю. Кроме начала налогового периода у рубля нет других поддерживающих факторов. Российская экономика продолжает балансировать на грани стагнации (за девять месяцев ВВП РФ снизился на 0,7%), а как будет решена проблема бюджетного дефицита пока до конца не понятно.

Для курса рубля на этой неделе многое будет зависеть от динамики нефтяных котировок. В ожидании саммита ОПЕК 30 ноября, Brent может находиться под давлением. На этом фоне USD/RUB может стабилизироваться в диапазоне 64−65,5, а EUR/RUB — 68−69,5.