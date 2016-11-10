Москва, 10 ноября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. На фоне президентских выборов в США все остальные события для рынков отошли на второй план. Тем временем, 9 ноября вышла важная статистика от Управления энергетической информации США, согласно которой добыча нефти в США за неделю выросла на 170 тыс. баррелей в сутки, до 8,692 млн баррелей в сутки. В относительных величинах рост составил 2%, что является максимумом за полтора года. Рост добычи в США наблюдается пятую неделю кряду.

Gazprom.ru Добыча нефти

Напомним, добыча в США находилась на максимумах (около 9,5 млн баррелей в сутки) в начале 2015 года. С середины 2015 годы производство нефти планомерно снижалось на фоне падения цен на черное золото. Для большинства сланцевых проектов в США границей рентабельности являются уровни $50−60, поэтому инвестиции в этот сектор в прошлом году снизились.

Но, похоже, осенью этот тренд был сломан. Отскок вверх котировок Brent американские сланцевики используют для наращивания добычи. Об этом можно судить и по данным Минэнерго, и по статистике от Baker Hughes. Последняя свидетельствует о росте активно работающих буровых в США: за октябрь произошел прирост на 7%, до 544 установок.

Приход Дональда Трампа в Белый дом может привести к ускорению роста производства чёрного золота в США. Республиканцы традиционно поддерживают нефтегазовые компании, а сам Трамп выступал за энергетическую независимость США: за снятие ограничения $50 трлн на добычу нефти, газа, угля. А также за строительство нефтепровода Keystone XL и другой нефтяной инфраструктуры (в том числе, на континентальном шельфе).

Американские нефтяники в ближайшие годы могут рассчитывать на налоговые послабления и государственные субсидии. Это позволит им увеличить инвестиции в нефтедобычу и нарастить производство энергоносителей. Отметим, что рынки 9 ноября проигнорировали факт роста добычи, а снижение Brent после того, как стали понятны итоги президентских выборов, было полностью выкуплено. До конца ноября в центре внимания будут переговоры по квотам внутри ОПЕК. К окончательному соглашению планируется придти до встречи картеля 30 ноября в Вене, но в дальнейшем игнорировать «фактор США» Brent будет непросто.