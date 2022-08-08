Оксана Хмурова
Редактор
Живёт в Севастополе. Работает в ИА REGNUM. Занимается общественной деятельностью.
Последние публикации
«Геббельсовский ученик устраивает ядерный террор!» — сети об обстреле ЗАЭС
Обстрелы вооруженными силами Украины Запорожской АЭС и приписывание России ответственности за это нужны для того, чтобы инициировать новые антироссийские санкции, теперь уже в атомной энергетике. Такие и подобные комментарии оставляют пользователи в российских социальных сетях. Как ранее сообщало...
8 августа 2022
«Большой патриот — бомонд с фигой в кармане» — Сеть о Серебрякове
Пользователи социальных сетей не могут понять, почему российские власти спокойно взирают на уехавших и вернувшихся «больших патриотов», которые крайне негативно высказываются в отношении России и критикуют специальную военную операцию на Украине. Поводом к очередному народному возмущению стала...
24 июня 2022
«Это растление наших детей!» — Сеть о телефоне доверия «ювенального фонда»
Детский телефон доверия, в том числе и его реклама, направлены не на защиту детей, а на разрушение института семьи, эта служба угрожает национальной безопасности России. Такое мнение высказывают пользователи в социальных сетях, комментируя размещённые на ютуб-каналах органов власти ролики...
24 июня 2022
«Бац — и вдруг в белом пальто!» — Сеть о том, как Собянин объявил амнистию
«Пока не поняли, в чем дело, это неспроста, посмотрим, что будет дальше», — такие комментарии оставляют пользователи социальных сетей к новости о том, что 1 июня в Москве вводится «ковидная амнистия». Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что гражданам и бизнесу будут...
26 мая 2022
«Это не Болонская, а болванская система!» — Сеть об инициативе Минобрнауки
Граждане России с одобрением встретили новость о том, что минобрнауки предложило отказаться от Болонской системы образования. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале сообщил, что этот вопрос выносится на обсуждение Государственной думы. Он поинтересовался у пользователей...
26 мая 2022
«Дожали нациков! А где натовцы?» — Сеть о зверствах пленных с «Азовстали»
Сдающиеся в плен украинские боевики из «Азовстали» являются преступниками, о зверствах которых рассказывают жители Мариуполя, поэтому их нельзя обменивать, их нужно судить. Об этом напоминают пользователи социальных сетей, комментируя новость о том, что из «Азовстали» в Мариуполе сдались в плен 256...
17 мая 2022
«Снова ковид? Лохов нет!» — сети о тревогах главы Башкирии
Жители Башкирии в социальных сетях раскритиковали поручение главы региона Радия Хабирова (которое он дал местным чиновникам) о создании в республике дорожной карты по ревакцинации жителей от COVID-19. На совещании в правительстве региона Хабиров заявил, что в некоторых зарубежных странах идет рост...
12 мая 2022
Война: Куйбышев 1941–1945 гг.
Город Куйбышев (ныне Самара) был центром одноименной Куйбышевской области. Тогда эта область была значительно больше, чем сейчас, поскольку в ее состав входила Ульяновская область (которая была образована 19 января 1943 года). Город носил это название с 1935 по 1991 год. Он был назван в честь...
10 мая 2022
Война: Башкирия 1941–1945 гг
Свыше 710 тысяч жителей Башкирии ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. Из них были сформированы воинские части, которые внесли свой вклад в общую победу над фашизмом. Особо отличилась знаменитая 112-я Башкирская кавалерийская дивизия, которая была полностью сформирована из местных...
7 мая 2022
«Одурели! Сталин, тебя не хватает!»: сети о скандальном перформансе
Пользователи социальных сетей потребовали раскрыть список кураторов оскорбительного перформанса «Большая мать» киевского художника Олега Кулика, премьера которого состоялась в Москве в Гостином дворе, и требуют наказать организаторов данного мероприятия. Они считают, что это является оскорблением...
18 апреля 2022
«Взять и обменять Медведчука? Шоу и смрад Зели!» — сети о шантаже Киева
Главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука явно достали из «подвала» в публичное пространство после сдачи более тысячи украинских морпехов ВСУ в Мариуполе для того, чтобы перебить информационную повестку и замолчать успешное выполнение задач военнослужащими...
13 апреля 2022
«Марионетка, как и Зеля» — сети о прогнозах президента Франции по Украине
Ну, конечно, Франции же виднее, они же сами и поставляют оружие нацистской украинской власти. Такие комментарии можно прочитать в социальных сетях, под сообщениями о том, что президент Франции Эммануэль Макрон считает, что конфликт на Украине не закончится в ближайшие недели. Пользователи пишут...
8 апреля 2022
«Это не просто нацисты, это черти!»— сети об участи пленных и судьбе России
В отличие от истерики вокруг фальшивой Бучи эта новость прошла мелким шрифтом. Такие и подобные комментарии оставляют пользователи в социальных сетях, Telegram-канале, комментируя новость о том, что New York Times подтвердила подлинность видеозаписи, на которой украинские солдаты расстреливают...
7 апреля 2022
«Это вообще что? Измена?» — сети о сокращении военной активности на Украине
Пользователи социальных сетей недоумевают, что означают российско-украинские переговоры в Стамбуле и сообщение Минобороны России, в котором говорится о том, что было принято решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Они высказывают различные версии по...
29 марта 2022
«Преемник доктора Менгеле» — сети о призывах к расправе над военными России
Социальные сети разразились шквалом гневных комментариев по поводу призыва украинского врача Геннадия Друзенко кастрировать раненых российских солдат. Следите за развитием событий в трансляции: «"Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция» На украинском телеканале «Украина 24»...
21 марта 2022
«Что-то опять задумали»» — соцсети о ковидной повестке
Пользователи социальных сетей с возмущением реагируют на попытки некоторых чиновников вернуть в информационное пространство ушедшую с повестки дня тему ковида. То глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова представила президенту России Владимиру Путину противовирусный...
16 марта 2022
«Напугали! Пусть катятся» — сети об уходе иностранных фирм из России
Нужно открывать отделы «Ишимбайского трикотажа», «Ивановского текстиля», «Туймазинского фарфора», салаватской и туймазинской мебели, башкирских украшений в торговых центрах республики. Подобные комментарии оставили жители Башкирии к сообщениям о приостановке или прекращении работы некоторых...
11 марта 2022
«Давно пора поставить на место!» — сети о недружественных России странах
Раньше при СССР жили прекрасно, нас уважали и боялись, и теперь, наверное, можно к этому вернуться. Подобные сообщения оставляют пользователи социальных сетей, комментируя новость о том, что правительство России утвердило перечень недружественных России стран. Следите за развитием событий в...
9 марта 2022
«Славянский мир, сомкнись тесней!» — соцсети о помощи беженцам из Донбасса
В Башкирии подготовили 13 пунктов временного размещения для более двух тысяч беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, решение принять в республике беженцев из Донбасса получило общественную поддержку в регионе. Хабиров также отметил, что...
21 февраля 2022
«Горячая линия... Ждите...» — сети о дистанционных больничных и фатализме
Пользователи социальных сетей из Самарской области активно обсуждают новость о возможности оформления больничного листа в дистанционном формате. Как получить лист нетрудоспособности, не посещая медучреждение, разъяснили в областном минздраве: больничный лист в дистанционном формате могут оформить...
8 февраля 2022