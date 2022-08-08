Обстрелы вооруженными силами Украины Запорожской АЭС и приписывание России ответственности за это нужны для того, чтобы инициировать новые антироссийские санкции, теперь уже в атомной энергетике. Такие и подобные комментарии оставляют пользователи в российских социальных сетях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дьяволиада

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посольство России в США обратило внимание на дезинформацию, публикуемую в американских СМИ, с целью приписать России ответственность за ситуацию с Запорожской АЭС. Иностранные СМИ утверждают, что якобы российские военные нанесли артиллерийские удары по территории атомной станции. При этом российские дипломаты заявили, что реальное положение дел обстоит с точностью до наоборот.

«Ну вот и проясняется подноготная обстрелов укропами Запорожской АЭС, в чем они обвиняют Россию. Оказывается, таким образом мудрейший пан атаман Зеленский инициирует новые санкции против России — в атомной энергетике», — пишет телеграм-канал FRONТовые Zаметки.

«Зеленскому что скажут, то и говорит. Ну понятно, что США хотят продвигать свои станции и свое топливо», — сообщил Виталий Н., и с ним соглашается Людмила Э.: «Зеля ничего не решает, он пешка. Что ему скажут, то и говорит. Это-то он умеет. Придет и его время… Не стоит забывать, с кем мы на самом деле воюем».

С этим мнением согласна Людмила К.: «Там задачи ставит не Зеленский. Он только исполнитель. А задача поставлена заразить радиацией наши южные земли на несколько десятилетий, где мы хлебушек выращиваем себе и на продажу».

Павел П., говоря про Зеленского, отмечает: «Этот геббельсовский ученик уже переплюнул учителя своего!». И с ним соглашается Сергей К.: «Это все от безнаказанности. Нужны более жесткие меры со стороны России».

«Ждем, когда Макрон ему за такие высказывания леща отвесит», — отметил Михаил Г.

«Только в Европе большинство станций построено по нашим проектам, и американские топливные стержни туда не очень подходят… так что посмотрим, как они без России смогут зиму прожить», — сообщила Елена К.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«В том-то и дело, что у американцев нет своего топлива, оно в России закупается. Так что если русский канал атомного топлива перекрыть, Америке хана», — такое мнение высказала Полина П., и с ней соглашается Сергей Н.: «Как-то глупо с его стороны получается. Европа так-то в этой сфере закупает российские энергоресурсы. Он захотел, чтобы в Европе совсем все плохо было?».

«Поэтому отключать нужно все недружественные страны сразу и навсегда. Никаких ресурсов, никакой энергии, пусть топят печи санкциями, мы должны обеспечить энергией всех, кто с нами. Нужно усилить связи с Африкой, Кубой, Венесуэлой, Сербией, Китаем и странами БРИКС, с топливными картелями на Ближнем и Среднем Востоке, Афганистаном, Ираном, Сирией, Шри-Ланкой и прочими государствами, где есть взаимная выгода от товарооборотов», — сообщил Сергей Л.

«Ждем ответ Эрдогана… Кажется, это удар по нему. Санкции — большое препятствие для проектов Росатома в Турции и в Египте?» — интересуется Лана М., а Юлия задаётся вопросом: «Это они проект в Боливии пытаются сорвать?».

Анастасия спрашивает: «То есть сейчас ещё и цены на обогащенный уран взлетят?».

«В смысле санкции против ядерной энергетики России? Это же на дрова половину АЭС глобуса переводить придется, да и атом расщеплять некоторые государства будут после таких действий кувалдой (в тяжёлых случаях — деревянной). В принципе, идея неплохая, никто ещё так не пробовал. Пускай пробуют, а мы посмотрим», — отметил Петр Б.

«Хм, все как обычно. Европейцы примут санкции, а американцы воздержатся и будут наблюдать издалека», — считает Алла Д.

Максим С. считает, что, «с другой стороны, урановое голодание у янки и в ЕС не кажется лишним».

«Это сюр какой-то просто. Сами ядерный террор устраивают и просят наказать за него Россию. Казалось бы, что уже пора привыкнуть, но нет. За такое в итоге надо будет наказывать с особым усердием», — пишет телеграм-канал «Голос Мордора».

«Это не сюр, это повестка, что якобы «Россия ядерный агрессор», она с начала СВО раскачивается, а сейчас с новой интенсивностью», — отмечает Софья Н.

«Как же можно быть таким подонком? Зеленский что думает, что если хохлы разрушат АЭС, никто этого не заметит? Так и гейропа лизнет радиации, потом скулить будет», — предположил Олег Р., и с ним согласился Евгений К.: «Похоже, укры все же доиграются. Мало того, что устроят аварию, так ещё создадут ситуацию, когда всякие санкции, давление, насыщение оружием и спецами вынудят Россию взяться всерьёз за это недоразумение».