Граждане России с одобрением встретили новость о том, что минобрнауки предложило отказаться от Болонской системы образования. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале сообщил, что этот вопрос выносится на обсуждение Государственной думы.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Он поинтересовался у пользователей, поддерживают ли они выход России из Болонской системы образования, создав соответствующий опрос. В нем приняли участие более 335 тысяч пользователей. При этом 90% респондентов ответили, что они поддерживают выход России из этой системы. 5% пользователей ответили, что им «все равно», и 5% — выступили против.

«Ура!!! Дождались!», «Конечно! Давно пора!», «Ждём с нетерпением», «Однозначно да!», «Поддерживаем выход, и как можно скорее нужно выйти!», «Наконец-то к этому пришли», — такие комментарии оставляют в социальных сетях пользователи.

«Это не Болонская, а «болванская» система! Нам надо возродить своё российское образование!» — написала Римма У.

Пользователи в соцсетях напоминают, что «советская система так вообще вне конкуренции. Образование было на высоком уровне. Нужно возвращать утраченное».

Советская сельская школа. 1964

Мария Т. также поддержала инициативу минобрнауки, отметив, что «нужно вернуть прежнюю систему получения высшего образования», и с ней согласилась Алла Г.: «Поддерживаем, верните советскую систему образования». С ними согласилась Наталья В.: «И в школы верните советское образование! Не только высшая школа, но и базовая».

Александра Ш. сообщила, что Болонская система «это не образование, а угадай-ка и отупение детей».

Люди пишут, что нужно отменить также и ЕГЭ: «Отменили бы ЕГЭ — вообще рай бы настал».

Валентина Р. сообщила, что «с самого первого дня была против. Лучше Советской системы образования не было ничего! Но кто ж послушает простого преподавателя?!»

«Все, кто ввел болонскую систему — как враги народа и нашей страны», — отметил Владимир Ф.

Люди также вспомнили и о навязывании цифровизации: «Но и цифровизацию протаскивать не годится!!!» — отметил Егор Р.

«Отмените цифровую образовательную среду в школах!» — потребовала Наталья У.

Сергей С. отметил, что «давно пора вынести этот мусор из системы образования. Зачем всё время оглядываться на кого-то? Почему нам надо искать господина всё время?»

Люди пишут, что нужно менять и программы на телевидении: «Сетку вещания на ТВ тоже поменять надо. Нужны познавательные программы, а не происшествия и скандалы», — написал Константин Ж. И с ним согласилась Валерия В.: «Эрнста уволить наконец. Мы его не выбирали, а он решает, что нам смотреть».

«Никаких плюсов болонской не увидел, обещанного признания дипломов как не было, так и нет, стандартов международных тоже. Только отупение общее», — написал Александр Б.

Edu.gov.ru Ученики в классе. Москва

«Брать за основу советскую систему и адаптировать под новые реалии. Будем выпускать настоящих профессионалов, готовых для работы внутри страны, а тем, кто хочет работать за «кордоном», — пусть и учится за «кордоном», — такое мнение высказала Ирина Д.

Многие пользователи интересуются, когда в Госдуме намерены рассмотреть и выход из ВОЗ.

«Из ВОЗ и из ВТО заодно надо выйти», ­ — пишет Михаил З.

Пользователи требуют привлечь к ответственности тех, кто лоббировал когда-то внедрение этой системы в стране: «А еще было бы неплохо убрать с должностей, кто эту систему вводил», — написал Сергей О.

«Интересно, что сначала полностью легли под Запад, а теперь возврат назад. Почему раньше не думали, что старая система была лучшей и что в неё нужно было добавить, в соответствии с развитием новых информационных технологий. Все было бы проще и дешевле. Кто-то просто сдал страну и заработал на этом дерьме. Нужно уволить все руководство минобра, тогда что-то поменяется», — возмутился Игорь В.

Пользователи также задаются вопросом, в случае выхода из Болонской системы, чем ее заменят, кто будет разрабатывать новую систему. Если те же «эффективные менеджеры», то не стоит ждать хорошего результата, — пишут люди.

«Весь вопрос в том, кто и что будет разрабатывать. Как могут заболтать хорошее начинание разработчики из числа «эффективных менеджеров» — известно, наверное, даже малолеткам в дошкольной группе детского сада. Как говорится, не вышло бы хуже. Может, не стоит огород городить? Может, стоит вернуться к старой, доброй, советской системе образования?» — написал Евгений З.

Наталья М пишет: «Болонская система формирует тестовое сознание, которое есть великая беда нашего времени. Дело не только в количестве ступеней, а ещё и в стандартах оценки знаний. Выбора ответов быть не должно. Учащийся должен искать и формулировать его сам. Именно в этом самое существенное отличие советской системы, которая разрабатывалась еще на основе дореволюционного образования. Именно поэтому она была более эффективной. Вот это бы хорошо вернуть».

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«До 2010 года в России все учились пять лет в вузах и все выходили специалистами. А сейчас четыре года (бакалавриат) — и ты непонятно кто», — написала Евгения П., и с ней согласилась Наталья М: «Да, а потом это непонятно, кто идёт работать — учить, лечить, управлять».

Александр З. напомнил, что «существует огромная беда со структурированием знаний, т. к. под «болонку» ломалось и упрощалось советское образование».

«Болонская система дает возможность европейским вузам рекрутировать наших талантливых ребят. Работать на европейскую экономику. А вот наоборот — на порядок меньше. Даже те, кто оканчивает обучение за границей, на свою родину не возвращаются. Практически», — написал Григорий Н.

Люди выказывают надежду на то, что наконец-то начнутся в стране положительные сдвиги в образовании. Они пишут, что детей нужно учить не только запоминать учебный материал, но и осмысливать этот материал. Нужно давать им базовые знания и развивать аналитическое мышление. При этом они задаются вопросом, а выгодно ли это власти? Нужны ли чиновникам образованные люди, которые думают и задают неудобные вопросы?

«Ведь проще управлять ничего не понимающими людьми, которые не понимают, куда их ведут и зачем», — пишут пользователи в соцсетях.