Ну, конечно, Франции же виднее, они же сами и поставляют оружие нацистской украинской власти. Такие комментарии можно прочитать в социальных сетях, под сообщениями о том, что президент Франции Эммануэль Макрон считает, что конфликт на Украине не закончится в ближайшие недели.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Пользователи пишут, что западные страны сами виноваты в оформлении нацизма на Украине, поскольку на протяжении восьми лет не смогли принудить руководство этой страны к выполнению Минских договоренностей.

Так, Александр С. написал: «В этом конфликте Франция и виновата первой. Что-то я не помню, чтобы за восемь лет эта страна призвала нацистскую украинскую власть выполнять Минские соглашения и прекратить обстреливать Донбасс. Поэтому пусть Макрон лучше помолчит со своими прогнозами».

«Макрон полемизирует с Песковым? То есть даже президент Франции поправляет пресс-секретаря российского президента! И уступок от России не ждёт! Ай да Макрон», — отмечает Анна Д.

Юрий Я. считает, что для такого прогноза «не нужно быть ясновидящим, поскольку нашим военнослужащим поставлена задача максимально бережно вести операцию, чтобы не навредить мирным жителям. При этом нацисты не связаны такими обязательствами и творят неслыханные, античеловеческие бесчинства. Наша армия идет своим запланированным темпом».

mil.ru Российские солдаты

И с ним соглашается Евгений З.: «Да, наша армия не воюет с мирным населением, поэтому и продвигается такими темпами. Если кому-то кажется, что этот темп слишком медленный, так это его мечты. Спуститесь на землю, речь идет о жизни мирных жителей. Все правильно наши делают. Поэтому их и встречают с красными флагами, благословляют и по праву считают воинами-освободителями».

Светлана В. отметила, что «Как военная операция может закончиться, если туда поставляют вооружение со всего мира. Тоже мне гуманитарии», и с ней согласилась Анастасия Ф.: «Да, наши военные сейчас фактически не с Украиной воюют, а с коллективным Западом».

«Что скажет этот Макрон, если в Мариуполе обнаружится французский легион?» — спросил Ринат Т., на это он получил ответ от Анны Т.: «Он скажет, что это был их выбор и он тут ни при чем».

«Макрон кого-то из своих хочет забрать из Мариуполя? Не зря озаботился гуманитарным коридором и не раз уже звонил Путину. Боится, что этот кто-то лишнее расскажет про роль Франции в конфликте?» — спросила Светлана Ф.

Вероника А. считает, что «Какой из Макрона гарант мира на Украине? Он сам является такой же марионеткой, как и Зеленский. Своего мнения у него нет и быть не может».

«А где он был все эти восемь лет, когда Донбасс расстреливали укронацисты?» — поинтересовался Леонид М.

«Сами же поставляют оружие, потом еще и прогнозы свои строят. Двойные стандарты, как и всегда!» — Михаил Г.

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«Ишь ты, прогнозы он тут делает, а оружие кто на Украину поставляют? Какой с него гарант? Все они подконтрольны», — сообщает Андрей А., и Кира О. согласилась с ним: «Ещё французский легион послали туда воевать! Не нужно пускать этого Макрона больше в нашу жизнь ни в каком качестве».

«Макарон ещё смеет говорить о гарантии безопасности, когда Франция сама же поставляла на Украину своих солдат и офицеров? А теперь пытаются выслужиться и выиграть у себя выборы. То-то он так часто звонил Путину. Чувствовал, чем дело пахнет», — напомнил Леонид Б.

Пользователи считают, что конечно же, мир обязательно настанет, он настанет тогда, когда над Киевом будет развеваться Красной Знамя победы.

«Мирные соглашения не работают с нацистами, с ними нельзя договариваться! Они понимают только язык силы. Вот, задавим бандеровских уродов, тогда и гарантов никаких не надо будет. Только полная капитуляция нацистской киевской власти нужна — и никаких уступок!» — считает Михаил Д.

«Я тоже могу сделать прогноз. Когда над Киевом будет развеваться Красной Знамя победы, вот тогда наступит мир!» — написала Елизавета В.