Пользователи социальных сетей из Самарской области активно обсуждают новость о возможности оформления больничного листа в дистанционном формате. Как получить лист нетрудоспособности, не посещая медучреждение, разъяснили в областном минздраве: больничный лист в дистанционном формате могут оформить пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 и пациенты с признаками или подтвержденным диагнозом гриппа или ОРВИ.

Василий Максимов «Больной муж», 1881 год

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По информации областного минздрава, пациентам из группы риска, беременным и законным представителям детей до шести лет оформят больничный лист дистанционно, но при этом им будет обязателен очный осмотр медика.

Сообщается, что для оформления больничного листа нужно позвонить по единому номеру 122 или в регистратуру поликлиники, после звонка оператор оформит заявку на дистанционную консультацию с медиком.

По итогам консультации с медицинским работником дистанционным способом медик примет решение о возможности оформления листка нетрудоспособности. При этом ПЦР-тест сдавать не нужно. Если через семь дней самочувствие пациента нормализуется и не будет никаких признаков респираторного заболевания, больничный может быть закрыт дистанционно без необходимости ПЦР-тестирования. При сохранении симптомов заболевания к пациенту на дом будет направлен медик, который продлит лист нетрудоспособности еще на семь дней, при необходимости он проведет экспресс-тестирование на антиген возбудителя или ПЦР-тестирование и назначит лечение.

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Пользователи социальных сетей с недоверием отнеслись к этой новелле.

«Забыли добавить: если удастся дозвониться до врача и доказать, что нужен больничный», — написала Марина С., и ее поддержали десятки пользователей.

Наталья П. также усомнилась в эффективности принимаемых мер: «Это работать не будет! Дозвониться по телефону 122 невозможно. Жду медпомощи с 30 января, пока сама не пошла в поликлинику. Взяли тест, положительный, до сих пор сижу жду!». Ее поддержала Елена Г.: «Опять придумали не пойми что. Это на практике работать не будет. Как были очереди, так и будут».

«Не знаю, кто там что может у вас получить. Знаю только одно, что сегодня в очереди простоял четыре часа с температурой», — заявил житель Самары Александр Т., и ему ответила Маргарита М.: «Да у вас здоровье, как у быка. Четыре часа с температурой простоял, наверное, еще и на улице».

Алена М. также не разделяет оптимизма: «Тест положительный, больничный до 7 февраля. Сегодня целый день пытаюсь дозвониться: час слушаю на громкой связи «ваша позиция в очереди 2…1… и сразу же «ваша позиция в очереди 99». И только сейчас дозвонилась, мне дали телефон, по которому дозвонилась, больничный продлила и получила ответы на ряд вопросов».

Мария Д. также подтвердила, что дозвониться по единому номеру довольно трудно: «Полтора часа пыталась дозвониться до 122. В регистратуру дозвониться тоже невозможно», ей ответила Наталья П., сообщив, что «а мне сегодня в поликлинике врач на мои заверения о невозможности дозвониться сказала, что «Вы просто ленитесь звонить!»

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Сотрудники министерства здравоохранения региона в социальной сети подтвердили пользователям, что телефонные линии поликлиник области перегружены: «В настоящее время телефонные линии поликлиник и единый номер 122 испытывают значительную нагрузку, что может приводить к увеличению времени соединения с оператором. В связи с этим напоминаем, что вызвать медицинского работника на дом возможно с помощью сервисов «Моё здоровье» на портале Госуслуг или на сайте единой электронной регистратуры er. mz63.ru. Для организации медицинской помощи просим уточнить ФИО, телефон для связи, поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС и адрес проживания в личные сообщения».

Нина П. возмутилось тому, что пациентов фактически лишают медицинской помощи: «Ни осмотреть больного, ни послушать, нет ли хрипов. Не берут анализы крови, мочи… Ничего не надо! Сам решай, надо на больничный или нет. Вот дожили до каких времен! Только вот ещё возникает вопрос, уже и тесты ПЦР делать не будут, а откуда они статистику берут ежедневную? Геноцид! Других слов нет!»

Ее поддержала Валентина А., которая отметила, что «народ вынуждают заниматься самолечением. Каждый сам себе доктор. Тогда пусть финансирование тоже распределят по больным, а страховые взносы отменят».

Галина К. считает, что «под предлогом коронавируса медицину разрушили полностью. Теперь только платно. И не факт, что за деньги качественно лечить будут. Откуда взять хороших врачей, если и образование разрушили?» Ей ответила Марина Д., которая сообщила, что «платной медицины тоже нет. Я обзвонила частные клиники, терапевты в частных клиниках с симптомами ОРВИ не принимают».

«Учимся ставить диагноз сами, лечиться сами. Уколы делать уже научились», — сообщает Галина.

Ирина С. напомнила, что раньше «всех подряд госпитализировали, а сейчас трое суток жду врача, приезжала скорая помощь, брали тест на ковид, и всем всё равно, что сижу как бы без лекарств. Вот откуда такая смертность? Они совсем отказались нас лечить. А тест у меня оказался положительный».

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Ирина С. отметила, что «бумага всё стерпит, как говорится. А по факту в красной зоне очереди, врачей на всех не хватает катастрофически! Люди с температурой сидят. Вот откуда я знаю, сколько у меня сатурация, без прибора, например? А больничный закрывать это вообще ад! Очередь из 70 человек в один кабинет. Получается, за семь дней смотрят, выжил или нет. А лечение кто назначать будет? Придумать — одно, а как это работать будет по факту — другое!»

Лилия Т. подтвердила, что в поликлиниках огромные очереди: «Смешно. Сижу каждый раз в очереди за рецептом и направлением на обычные анализы по четыре часа».

Ирина С. поделилась своей историей: «Заболели вдвоём с мужем, в субботу вызвала врача по единому номеру 122, дозвонилась быстро. Вызов приняли, сказали, ожидайте. Ожидали… В понедельник решила позвонить в поликлинику. 2,5 часа — результат ноль. Так сами и пошли с температурой на прием».

Татьяна Т. также пожаловалась на невозможность дозвониться в поликлинику: «Не берут трубки ни в поликлинике, ни на горячей линии. Второй день звоню. Оформите мне дистанционный больничный. Врача вызвала ещё 7 февраля через госуслуги».

Жительница Тольятти Елена К. пожаловалась: «Ситуация просто патовая, по телефону 122 невозможно дозвониться от слова совсем. 4 февраля была на приёме в поликлинике номер 3 города Тольятти, но больничный лист до сих пор не появился в личном кабинете ФСС и на сайте госуслуг соответственно, горячая линия не отвечает».

Анна И соглашается: «Создали ширму — модные клиентоориентированные кол-центры с ровными убаюкивающими голосами операторов: «Горячая линия… Ждите…» И ждёшь. Ждёшь реальных врачей, реальных результатов ‑ и снова звонишь, и ещё раз. Ругаться бессмысленно — ругаться можно только с живыми, а тут искусственный интеллект рулит! Фатальная неизбежность».