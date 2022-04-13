Главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука явно достали из «подвала» в публичное пространство после сдачи более тысячи украинских морпехов ВСУ в Мариуполе для того, чтобы перебить информационную повестку и замолчать успешное выполнение задач военнослужащими России. Подобные комментарии оставляют пользователи в социальной сети, после сообщений о задержании этого украинского политика и бизнесмена.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

«Попытка Мариупольскую зраду перебить», — уверен Максим М., и с ним соглашается Анатолий З.: «Медведчука сейчас достали на поверхность в попытке перебить информацию о массовой сдаче в плен морпехов в Мариуполе».

Пользователи предполагают, что Медведчука взяли еще тогда, когда заявили, что он сбежал.

«Да, скорее всего тогда и взяли. Не тот это человек, чтобы ему дали сбежать», — предположил Максим Б., и с ним согласилась Анастасия С.: «Судя по виду Медведчука, да, давно уже его взяли. Ровно тогда, когда сказали, что он сбежал, они его и увезли. Худой, измученный, избитый старик».

«Как они могли его поймать, если он до войны уже был под домашним арестом. Сами держали его где-то, а теперь триумфально достали и устроили перемогу», — поинтересовался Александр Ж.

«Целое шоу устроили. Неужели они думают, что главарей Азова (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на него будут менять?» — удивляется Максим Л.

«Очередное шоу Зели на фоне сдачи в плен морпехов!» — пишет Анна И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Так, Telegram-канал АнтиДеZа отмечает, что «Киев действует в своем традиционном стиле: хватает собственных же граждан, а потом предлагает их обменять на военных. Мы насмотрелись на это за годы войны в Донбассе».

Пользователи уверены, что президент России не примет предложение Зеленского.

«Путин не поведется на шантаж», — уверяет Олег А.

Telegram-канал Большой трансфер 2024 пишет: «Я солдата на фельдмаршала не меняю». И. В. Сталин. «Я Францию и новый Нюрнберг на кума не меняю». В. В. Путин»

«Тоже сразу Сталина вспомнила. Пусть лучше отдадут наших ребят», — написала Лариса К.

«Пленных солдат — только на пленных солдат!» — считает Ольга Д.

«Говорят, что Медведчука хотят поменять на мариупольских боевиков. Надеюсь, что Путин не поведется на это», — сообщил Дмитрий З.

«У нормального человека возникнет чувство боли от того, что испытал этот человек. Видны синяки, взгляд замученный. Надеюсь, чувство сострадания мы с вами ещё не потеряли. Но обменивать его на главарей «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это недопустимо, конечно же. Они должны понести наказание в соответствии с законом», — считает Валерия.

«И чего же хочет добиться Зеленский, поймав Медведчука? Он хочет уязвить этим Путина. Неужели он не знает, что этим Путина не напугать?» — спрашивает Александр Б.

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Медведчук

«Этим своим человеконенавистническим, издевательским постом о Медведчуке Зеленский окончательно подтвердил то, что власть уродует, развращает и вытаскивает из людей самое мерзопакостное, что в них есть. Дело тут даже не в Медведчуке, а в реакции на чужие страдания. Реакции больного пигмея. Такой, как у Зеленского. И неслучайно, самые гадостные, самые инфернальные персонажи часто прячутся под маской клоуна. Вспоминаем хрестоматийное «Оно» Стивена Кинга. Собственно, Зеленский и есть такое Оно. Отнять власть у него — и он скукожится до своего привычного слизеподобного состояния», — написал писатель Платон Беседин в своем Telegram-канале.

«Зеленский просто не понимает, что у Зеленского давным давно в заложниках несколько миллионов наших близких, и мы пришли именно для того, чтобы он больше не смог их брать в заложники. Медведчук просто один из миллионов», — написала Ольга Ш.

«Я думаю, менять не надо. Пусть политик Медведчук дождётся окончания спецоперации», — считает Алла Щ.

«Украина стала государством террористов, и это при том, что ранее была цветущим краем. Чем дальше, тем страшнее», — отметил Максим Х.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Telegram-канал «Образ будущего» пишет об «операции» Зеленского: «поимка старика, который никому не угрожает и всего-навсего является последним недоразгромленным оппозиционером на Украине».

«Ожидаем, что Владимир Зеленский начнёт разыгрывать Виктора Медведчука в Мариупольском кейсе. Для начала, на фоне зрады в Мариуполе представит его поимку как большую перемогу. Далее может дойти и до того, что предложит обменять украинского оппозиционера на коридор из «Азовстали» или уже пойманных офицеров. Пентагон и Ми-6 подскажут что сделать», — пишет Telegram-канал Друид.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковвысказался об идее обмена так: «Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем».

Пользователи считают, что ситуация с Медведчуком лишний раз доказывает, что на Украине идёт гражданская война.

«Глобально, стратегически, по сути главный вывод из этой истории заключается в том, что вроде как в европейской стране, оказывается, можно реально взять в заложники СВОЕГО гражданина, главу политсовета крупнейшей оппозиционной партии, пытать его и предлагать обменять другой стране. Не знаю даже, как это комментировать. Европе, США, видимо, такое очень нравится. Привили настоящие демократические ценности обезумевшим бандеровцам. Кстати, с таким же успехом Зеленский может начать отрезать себе под камеру пальцы или голову серпом и угрожать, что будет это делать до тех пор, пока Россия не исполнит его хотелки. Это же практически то же самое. Видимо, дна там нет», — отмечает Telegram-канал Zommerman.

Некоторые пользователи считают, что предложение Зеленского об обмене Медведчука на пленных морпехов в Мариуполе является последним козырем в руках Киевского режима.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл (Украина)

«Просто Зеленский не хочет допустить утечку от иностранных офицеров в «Азовстали» секретных данных о планах разворачивания боевых действий и совершённых ими военных преступлениях», — предполагает Михаил Н.

Кто-то предположил, что Зеленский просто тянет время, чтобы успеть перебросить на Восточный фронт больше оружия, которое передают Украине западные страны.

Многие пользователи в соцсети уверены, что новость о Медведчуке не сможет перебить информационную повестку и замолчать блестящую работу наших военнослужащих, которые ведут борьбу с нацизмом на Украине.

«Зеленский и гнилая компашка могут, сколько угодно скалиться относительно Медведчука — они под это заточены в принципе: под развлекуху и шоу (особенно под кровавое). Вот только это не отменяет того, что сегодня — 12 апреля 2022 — тысячи украинских военных сдались в плен. И ни один Медведчук никогда не перебьёт эту зраду! Как и не перебьёт смрад от рисования Арестовича в то время, как страдают его соотечественники. И с каждым новым днём подобных зрад будет всё больше, а вот Медведчуки уже кончились», — пишет Telegram-канал Русский Демиург.

«Вчерашняя сдача в плен 1000 морпехов стала крупнейшим невоенным поражением Зеленского с начала СВО и перекрыла по своим последствиям некоторый позитив для киевского режима как стамбульских переговоров, так и провокации британских спецслужб в Буче», — отметил в своем Telegram-канале Юрий Баранчик.

При этом глава Республики Крым Сергей Аксёнов призвал украинских военнослужащих сложить оружие. Он подчеркнул, что для киевских властей Украина является всего лишь территорией, а её жители — расходным материалом.