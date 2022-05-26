«Пока не поняли, в чем дело, это неспроста, посмотрим, что будет дальше», — такие комментарии оставляют пользователи социальных сетей к новости о том, что 1 июня в Москве вводится «ковидная амнистия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что гражданам и бизнесу будут компенсированы штрафы за нарушение всех ковидных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции во время болезни (при этом неоплаченные штрафы будут аннулированы). Уточняется, что это будет касаться штрафов, которые были наложены органами власти Москвы и подведомственными им учреждениями. Оштрафованным планируется вернуть около 13,6 млрд рублей, написал он.

«В условиях санкционного давления станет ощутимой поддержкой для бизнеса и москвичей», — сообщил он.

«Ковидная амнистия Собянина выглядит и как раскаяние, и как откуп (13,6 млрд компенсации за уплаченные бизнесом и гражданами штрафы). Раскаяние — потому что именно Собянин публично стоял во главе партии ковидобесия, претендуя на перехват власти (пока кто-то приболел). А откуп — это явно кто-то выздоровел и выставил политический счёт партии ковидобесия. Требуя, например, подать однозначный сигнал ВОЗ, в какие деньги минимально обошлись рестрикции против общества. Но признать надо — шаг позитивный. Извиниться бы ещё», — пишет телеграм-канал Образ будущего.

Пользователи пишут, что народ не забудет ковидное безумие властей.

«А с чего бы это? А потом что? Он думает, что люди всё забудут и простят это издевательство?», — пишет Дмитрий К.

Народ требует привлечь к ответственности всех виновных в раздувании пандемии коронавируса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин

«Я готов даже скинуться, только бы усадить за решетку всех, кто повинен в ковидобесии», — написал Евгений О. И с ним соглашается Николай З.: «А с этими масками вообще интересантов в верхах и на местах надо через одного привлекать к ответственности».

«За моральный ущерб пусть всем выплатят! А то придумали! Прогулки по расписанию», — возмущается Евгения К.

«А синяки и побои как будут компенсировать?» — интересуется Зинаида К.

«Тааак, чиновники в Москве прозрели, что с регионами?» — поинтересовалась Юлия А.

«Говорят о сумме в 15 млрд рублей. То есть это столько в одной Москве нагребли за «пандемию» на этих самых ограничениях?» — спросила Алла Ж.

«Почему только в Москве? У нас, например, до сих пор намордники в помещениях заставляю носить. И некоторые требуют надевать», — написал Дмитрий С.

«У нас в Новосибирске цирк такой, что продавцов обязывают носить маски до сих пор», — пишет Павел У. «У нас в Севастополе тоже в супермаркетах без масок не продают», — написал Валерий С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Накануне закручивания других гаек? Так это понимать?» — поинтересовался Кирилл Я.

«Какое-то сомнительное снятие напряжения. «Амнистия» — освобождение от наказания. Но с каким-то душком. Звучит как благодать с барского плеча, поданная глупым холопам. Куда лучше было бы публичное признание своих ошибок и отмены всех штрафов именно на этой почве. И возврат уже уплаченных», — отметил Владимир П.

Пользователи также отметили, что возмещение штрафов получат не все оштрафованные.

«А кому выписали штрафы в МВД, те не получат возмещения что ли?» — поинтересовалась Ирина Ж.

«В большинстве случаев протоколы составлялись сотрудниками полиции, а значит, людям не возместят такие штрафы. В общем, чистой воды профанация», — пишет Зоя Ф.

«Позабыл мэр и о тех штрафах за нарушение режима изоляции, которые выписывались больным людям, из-за температуры пропустившим контрольные звонки из соответствующих структур. Всё это было чистой воды издевательство над людьми, за которое надо было на самом деле штрафовать мэрию. И москвичи всё это прекрасно помнят. Так что рано Сергей Семеныч начал примерять белое пальто», — пишет телеграм-канал Седьмая печать.

«Это ж какое преображение с мэром произошло. Бац — и вдруг в белом пальто!» — вторит Анна К.

«Интересно так, Собянин вводит амнистию не из-за того, что власть признала коронавирусные меры совершенно бесполезными, а штрафы — несправедливыми, а из-за санкционного давления. То есть власти таким образом сами признают, что эти ограничения никак не связаны с борьбой против ковида», — отметил Василий Ш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус в России

Об этом же пишет телеграм-канал Седьмая печать: «Кстати. Что-то никто не обратил внимание на прекрасное в блоге мэра нашего Собянина. «За последние недели мы приняли множество решений, чтобы смягчить последствия санкционного давления. И одной из самых долгожданных мер стала отмена большинства ковидных ограничений», — написал он, предваряя объявление о ковидной амнистии. Фактически мэр признался, что отмена «большинства ковидных органичений» — масок и прочей радости — произошла не по эпидемиологическим показаниям, а по политическим. Для смягчения последствий санкционного давления. С одной стороны, спасибо, что отменил хоть так. С другой — где гарантия, что с отменой санкций он эти маски не вернёт».

Экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в своем телеграм-канале пишет: «Пока не могу понять — в чём здесь подвох? Не так прост Сергей Семеныч, чтобы делать москвичам такие щедрые и неожиданные подарки. Ждём продолжение».

Известная актриса Мария Шукшина в своем телеграм-канале предположила, что, «видимо, начинается кампания по выборам мэра в следующем году».