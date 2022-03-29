Пользователи социальных сетей недоумевают, что означают российско-украинские переговоры в Стамбуле и сообщение Минобороны России, в котором говорится о том, что было принято решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Они высказывают различные версии по этому поводу.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Кто-то из пользователей считает, что это похоже на предательство: за что тогда погибали наши солдаты, если власти намерены ослабить наступление? Кто-то просит делать выводы только после официальных комментариев властей и ждёт разъяснений президента Владимира Путина.

«Вот у меня вопрос, а как этот слив, если он произойдет, можно будет объяснить 70% населения России, поддерживавших военную операцию?» — поинтересовался Александр С.

«Вот это похоже на измену!» — так считает Александр Я., «Похоже на измену и предательство погибших наших ребят», — дополняет его Мария К. И с ними согласился Петр. П. «Зачем тогда нужно было все начинать?» — поинтересовался он.

Роман К. сообщил, что всех переговорщиков нужно отправить на передовую к бойцам: «Что?! Пускай поедут на передовую и лично сообщат это бойцам. Я бы посмотрел на них».

Президентство Турецкой Республики Переговоры России и Украины в Стамбуле

Елена М. недоумевает: «Это вообще что такое? То есть мы оставляем фашистов на Украине? Так они через несколько лет снова поднимут голову!». «Так фашизм никогда не искоренить», — возмутился Петр П.

«За что погибли наши пацаны? Это же аморально!» — считает Александр Б. «Что это??? А солдаты, которые погибли, за что они умирали?» — недоумевает Константин С. «Наши ребята погибали за что?» — пишет Татьяна З.

«Они поступают как предатели!» — отмечает Сергей М., «Похоже, что нас продали», — соглашается Максим М.

«Позор! Я не могу в это поверить. Сплошные компромиссы. За что наши солдаты терпели пытки и издевательства, чтобы так легко все спустить?» — возмущается Юлия К.

Екатерина О. поинтересовалась: «А кто будет нациков добивать в следующий раз? Мы еще и детям своим этот конфликт теперь оставим что ли?»

С ней соглашается Ксения П.: «И зачем в итоге оставлять этих нацистов? Чтобы они продолжали уничтожать русских и распространять русофобство в мире и дальше? Смысл всего этого тогда?!»

Пользователи вспомнили события 2014 года: «То есть мы оставим все так, как оставили в 2014 году?» — пишет Алла З.

«Неужели России нужно опять повторение через лет пять-десять?» — поинтересовался Евгений А.

«Мне кажется, что всё-таки слили наших ребят, да и всех русских на фашистской Украине», — пишет Владимир Г.

Екатерина Э. возмущается: «Сейчас еще расчет в рублях отменить для полноты картины и репарации выплатить Украине». Максим К. уверяет, что «Украина ни шагу к нам навстречу не сделает, это же очевидно!»

С ним соглашается Юлия Ж.: «Все равно Украина в будущем наплюёт на все эти договора. Какие могут быть переговоры с ними? Только капитуляция!»

Ксения Б. считает, что «Нельзя так поступать. Потому как прощения не будет такому! И мира никакого с нацистами не будет!».

«Зачем? Зачем сдали наших ребят и весь народ?» — спрашивает Альмира К.

Елена Г. попросила пока не делать скоропалительных выводов: «Успокойтесь, сейчас разберутся. Армия Украины на востоке заблокирована, что вы к Киеву привязались». Анастасия Р. также просит не паниковать: «Без паники!»

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Ксения С. также придерживается такого мнения, что нужно подождать разъяснений: «Подождите объяснений, не паникуйте. Россия знает, что делает. Путин В. В. принимает итоговые решения».

Кирилл С. спросил: «Не понял, что уже Киев денацифицирован?» .

«Неужели всех нациков уничтожили или они сами себя ликвидировали?» — поинтересовался Андрей К.

Стефан В. отметил: «Нужно подождать с выводами. Надо донбасский котёл закрыть и сварить. Киев потом».

Елена Б. предостерегла власти от неверных шагов: «Не дайте опять разочароваться в вас! Боюсь, что после всего этого рейтинг нашего президента упадет до низшей оценки. А смерти наших ребят!?? Ради чего они терпят мучительную смерть? Ради того, чтобы договориться с фашистами и отступить? Снова предать наших людей? Всю страну?».

Дарья А. также на стороне тех, кто призывает подождать официальных разъяснений: «Давайте не будем сотрясать воздух, это пока выброс информации без пояснений. Дождёмся обоснования».

«Я в шоке! Пока на Украине власть вот такая, ничего не изменится! За что наши мальчишки погибли?! А мирные жители? Насколько я помню, с экранов орали «с нацистами не может быть договорённости!» Сейчас что изменилось? А как же Одесса 2 мая?» — пишет Анастасия А.

Не прошло мимо и высказывание главы украинской делегации Подоляка, который предложил 15 лет вести переговоры о статусе Крыма и Севастополя.

«Штооо? Вы о каких-таких переговорах? Крым — наш!» — изумляется гражданин России.

Елена И. считает, что «за 15 лет Украину опять «насытят» оружием — и что, опять воевать?».