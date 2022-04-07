В отличие от истерики вокруг фальшивой Бучи эта новость прошла мелким шрифтом. Такие и подобные комментарии оставляют пользователи в социальных сетях, Telegram-канале, комментируя новость о том, что New York Times подтвердила подлинность видеозаписи, на которой украинские солдаты расстреливают связанных российских пленных. Издание сообщает, что убийства происходили 30 марта после нападения украинцев на колонну под Киевом.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

"Шепотом, наверное, подтвердила», — заметил Никита Н., и с ним согласилась Светлана С.: «Даже американцы уже не могут отрицать расстрелов российских пленных. Однако пустили это в эфир после неподтвержденной информации о якобы зверствах россиян в Буче».

«Погибли наши ребята. Но то, что США сливают нацистов — это здорово», — сообщил Олег П., и с ним согласился Максим З.: «Наконец-то увидели правду. Но не факт, что что-то изменится». «Нас наконец услышали», — написала Наталья Ж.

«Ну вот, лёд тронулся. Мир должен знать о безумии нацистов», — уверена Жанна А. При этом Петр Р. отметил, что «подлинность они подтвердили. Там кровь везде, а им подтверждение надо, зато Бучу «съели» без всяких разбирательств».

«Отправляйте эту новость всем знакомым и родственникам за рубежом, там реально инфоблокада, преступления режима Зеленского должны узнать как можно больше людей!» — призвал Евгений Д.

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

«А я вот ну не верю, что это подтверждение опубликуют в европейских СМИ», — сообщил Александр А.

Александр Ш. предположил, что «у них там, в США, идет борьба за власть, это ее результат, не надо думать, что это из-за того, что они такие хорошие. Просто какой-то группе это оказалось выгодно».

«Хоть кто-то начинает публиковать правду, пусть даже из каких-то своих соображений. Да, это не вернет наших ребят, но пусть люди увидят нациков «во всей красе». И это очень важно!» — Наталья С. «Неужели достучались? Капля в море, конечно. Но капля камень точит», — отметила Татьяна Ж.

Эта новость вновь всколыхнула соцсети, пользователи которых призывают наших военных без пощады уничтожать фашизм, быть достойными своих героических предков и тех, кто сегодня отдал жизнь и здоровье в борьбе с фашистской гадиной.

«Это не просто нацисты, это черти!», «Гореть вам в аду, нелюди!» «Горите, нацисты, под Киевом в аду!» — пишут пользователи.

«Так они потом и мирных жителей в Буче положили после отхода наших войск», — пишет Виталий С.

«Найти этих нелюдей нужно как можно быстрее, пусть ответят за наших пацанов! Как у них рука поднялась на русских воинов-освободителей? Все им вернётся в десятки раз сильнее и их близким. Они же это чудовище породили!» — написала Мария К.

«Не надо брать в плен нацистов!» — сообщил Руслам С. «Мы не нацисты. И не будем им уподобляться», — ответил ему Сергей Б.

«Уничтожать фашизм нужно! Одно дело воевать, а другое издеваться над беззащитными пленными и мирными жителями», — написала Валентина Р. «Разве кто-то кому-то отказывает в справедливом приговоре? Но недопустимо переносить ненависть к конкретным людям на весь народ — это не по-русски. Хотя именно этого от нас и ждут, и к этому нас подталкивают», — ответил ей Сергей Б.

«После всех фейков, которыми усеян интернет, это видео лишь песчинка в море. Сознание не переломить пока. Сила в правде! Но как жаль, что информационную войну мы пока проигрываем Западу. Другая сторона забросала всё инфопространство криво сделанными фейками», — считает Василий Т.

«А что вы ожидали от тех, кто убивает мирных жителей и прикрывается ими? Нацисты они и есть нацисты. Ничего не изменилось со времен Великой Отечественной войны. Каратели, одним словом», — написала Зоя. Ф.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гидра

«Мирных жителей убивать, причем своих, это коронная фишка бандеровцев. Куча видео с расстрелянным машинами. Устраивать огневые точки в жилых домах Харькова и Мариуполя, прикрываясь мирными жителями как щитом. Это их почерк», — отметил Евгений В.

«Интересно получается. Полагаю, что властям в Киеве теперь влетит. России, конечно, легче от этого не станет, Бучу западные СМИ на нас повесили, но могут сказать теперь: «Да там с обеих сторон зверьё, тьфу!» — написал Сергей С. Ему ответил Александр З.: «Бучу не доказали и не докажут, так что «повесили» голословно. Они же там слепили явную постановку. И это видно даже не специалистам».

«Важно другое. Даже «Нью-Йорк таймс» и американцы заметили новые расправы над российскими военными, а наши официальные властные рупоры — нет. Это оттого, что «большие патриоты», как Ургант. Надо что-то с этим делать, товарищ президент», — делает вывод Анна И.

«Спецоперация на Украине очень быстро переросла в глобальную войну за судьбу России, и те, кто сейчас сражается на фронте, борются именно за сохранение и укрепление той страны, в которой они выросли, которой они служат», — написал Никита Третьяков в Teltgram-канале.

Он также добавил, что «отступление, компромисс, лицемерное примирение — всё это сейчас станет не только предательством армии, не только обесцениванием принесённых потерь, но и прямым путём к политическому и духовому поражению. Физическое отступление под Киевом грозит перерасти в моральное отступление до Москвы и дальше, перерасти в десятилетия вынужденного покаяния, посыпания головы пеплом, самоуничижения, самоуничтожения. Мы видели эту дорогу, знаем, куда она ведёт. Это не то будущее, за которое бьются насмерть наши солдаты. Это не то будущее, которого может хотеть тот, у кого осталась хоть крупица любви к России. Мы не имеем права допустить, чтобы это будущее стало реальностью».

Пользователи отмечают, что местным чиновникам нужно уже определиться, с кем они, с Западом или с российским народом? Люди требуют ясности в проводимой политике и в заявлениях власти, напоминая о переговорах с Украиной, и оглашения унизительных условий противника как обоюдно принятых решений будущего «мирного договора». Такие действия некоторых чиновников граждане России воспринимают как предательство. Они считают, что компромисс с Западом будет равен капитуляции нашей страны, что является самоубийством.

«Сейчас нужна ясность и окончательность разрыва. Российскую элиту вхожденчества уже выперли отовсюду, но эти люди необучаемы в принципе. Они согласны входить в европейскую помойку по частям, чучелом, тушкой. Эта мечта «жить как люди» — единственное, что их подживляет», — сообщила Елена Б.

«Как легко говорится «хотим положить конец военной операции». То липовые патриоты типа Урганта, то Овсянникова с плакатом, то «жест доброй воли»? Какие переговоры, с кем? С фашистами?! Это просто предательство народа», — написала Эмилия Г.

«Наши ребята отдают свои жизни не затем, чтобы потом чиновники останавливали спецоперацию на полпути. Изначально была поставлена задача: денацификация! А ее не выполнишь без полной капитуляции фашисткой киевской власти. Поэтому работайте, братья, и не забывайте — с нами Бог!» — написала Ксения Х.