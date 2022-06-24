Пользователи социальных сетей не могут понять, почему российские власти спокойно взирают на уехавших и вернувшихся «больших патриотов», которые крайне негативно высказываются в отношении России и критикуют специальную военную операцию на Украине. Поводом к очередному народному возмущению стала новость о том, что очернявший Россию и уехавший в 2012 году на постоянное место жительства в Канаду актер Алексей Серебряков вдруг вернулся, а вскоре и получил главную роль в театре в Москве.

Илья Ефимович Репин. Иуда. 1885

«Не пойму никак. Зачем возвращаться в Россию, раз ты её не любишь и выбрал Канаду. Там выступай тогда и снимайся», — недоумевает Наталья Д., с ней соглашается Елизавета К.: «Как такое возможно, что спектакли дают в России Серебрякову. Предателям не место здесь. Как можно очернять страну, народ, правительство и ехать зарабатывать сюда деньги?»

«Ему подобные везде пролезут. Ты их в дверь, они в окно», — возмущается Эдуард Б., его поддержал Валентин К. «Поезжай обратно, в свою Канаду, нам и без тебя здесь не плохо жилось».

Пользователи социальных сетей интересуются, когда же начнется в стране обновление органов власти, представителей сферы культуры и образования от людей, которые до сих пор смотрят на запад.

«Вот и приехали, если хотим построить сильную Россию, необходимо избавляться от американского наследия во всём, в чем только можно, иначе проиграем не начав», — сообщает Евгений С.

«Если в ближайшее время не начнётся кадровое обновление тех, кто сидит в своих креслах с «фигой в кармане», мы упустим исторический шанс перезагрузки не только элит, но и, следовательно, всей России в её новом самостоятельном историческом плавании», — написал экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в своем телеграм-канале, комментируя новость о возвращении Серебрякова.

«Я не понимаю, как они, эти «господа» снимались в фильмах о Великой Отечественной войне, а потом вот так поливали грязью свою родину. Это же надо все в сердце носить. Лицемерие сплошное», ­ — написала Анастасия С.

«Эта театральная тусовка прогнила насквозь. Когда её разгонят? Или её специально не трогают, чтобы выяснить, кто есть кто?» — поинтересовалась Валентина Ч., ее поддержал Виталий Е.: «Кадровое обновление необходимо в целях сохранения страны и не время сейчас проявлять жалость к особо приближенным».

Люди отмечают лицемерие некоторых чиновников и представителей творческой интеллигенции. «Масса чиновников с «фигой в кармане» удачно мимикрировала под патриотов. Сдается мне, что они и покрывают подобных деятелей искусства», ­ — предположила Виктория Н.

«Значит, как денег не стало, прибежал сразу? Да кому они на западе нужны? Не стыдно?» — возмутилась Светлана К., ее поддержал Иван Г.: «А ему самому не стыдно? Сначала критикуем, потом не отказываемся от ролей».

Цитата к/ф Левиофан. реж. Андрей Звягинцев. 2014. Россия Алексей Серебряков

«Бомонд полностью прогнил, у них заканчиваются деньги, вот и возвращаются потихоньку, гнать их нужно из страны вместе с руководителями, которые дают им работу», — предложил Валерий Д.

«Наверное, еще госдотация присутствует? Если это так, то чиновников уволить срочно», — написал Алексей Г.

«И кто у нас режиссёр этого театра? И не надо думать только, что режиссеру не стыдно за Россию, ему тоже скорее всего стыдно, только он хитрее Серебрякова, он молча стыдится за Россию, чтобы работу не потерять», — предположила Татьяна К., и с ней согласился Юрий К.: «Киркоров сказал бы тоже самое, что и Галкин. Но он же видит, чем ему это обернулось, поэтому молчит. И ведь явно же не поддерживает Россию. На днях вспомнила, как он на женщину-журналиста накинулся когда-то. Он же нас всех скорее всего ненавидит, мы для него как низшая раса. Таким тоже не место в нашей стране. Пусть живёт в среде таких же «небожителей», как и он», — возмутилась Екатерина Ш.

Пользователи отмечают, что учреждения культуры, которые дают работу не поддерживающим Россию деятелям, нужно лишать господдержки, а зрителям нужно игнорировать спектакли с такими артистами.

«Театр лишить всякой господдержки. Директор и режиссёр должны быть уволены. Я не понимаю актёров, которые согласились с ним быть на одной сцене. Неужели они настолько продажные и для них нет ничего святого. На спектакль пошли москвичи, стыдно за них. Конечно не все такие, но как могли допустить этот спектакль, ведь ваши деды и отцы отдали жизни в борьбе за Родину, а вы такие театралы, что просто предали их память. Мы должны сделать всё, чтобы убрать предателей, которые смешивают народ и нашу страну с грязью, с подмостков и экранов», — возмутилась Наталья М.

Ее поддержала Татьяна К.: «А у меня вопрос к властям: а почему на деньги налогоплательщиков финансируют до сих пор тех, кому стыдно за Россию, кому открыто стыдно и кто тайно дома на кухне стыдится, чтобы жить и дальше на наши деньги, ставя странные либеральные спектакли и пропагандируя гомосексуализм и антипатриотизм? Ведь Запад Россию приговорил, Запад ведёт войну против России, страны Запада официально на государственном уровне объявлены недружественными, а у нас антироссийские режиссёры и актёры ставят спектакли за государственные деньги, стыдясь за Россию. Ну честно — это как-то не стыкуется в голове! Это же просто западное подполье какое-то в тылу России! Что происходит вообще?»