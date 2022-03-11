Нужно открывать отделы «Ишимбайского трикотажа», «Ивановского текстиля», «Туймазинского фарфора», салаватской и туймазинской мебели, башкирских украшений в торговых центрах республики. Подобные комментарии оставили жители Башкирии к сообщениям о приостановке или прекращении работы некоторых западных компаний в России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Овощной отдел в супермаркете «Ашан»

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Пользователи социальных сетей отмечают, что уход зарубежных брендов даст развиваться отечественным производителям, а закрытие иностранных ресторанов быстрого питания и заводов безалкогольных напитков благотворно скажется на здоровье населения.

Сотни пользователей одобрили комментарий Раили С. из башкирского Стерлитамака: «Нужно открыть отделы «Ишимбайского трикотажа», «Ивановского текстиля», «Туймазинского фарфора», салаватской и туймазинской мебели, башкирских украшений! Без арендной платы!»

«Давно пора своих производителей поднимать», — соглашается с ней жительница Уфы Глафира С.

«Пусть катятся», — пишет Наталья Ч., с ней согласна Фануза Н. из Уфы: «Ну и ладно, без них проживем. Напугали!»

Рита Р. из Уфы сообщила, что она не может сказать, хорошо это или плохо: «Хорошо это или плохо? Я лично ни разу не была в этих магазинах. Также в «Ашане», «Метро», «Икее». Как я живу без этого, сама удивляюсь».

Житель Уфы Иван Д. возмутился тем, что некоторые жители устраивают ажиотажный спрос на товары: «Смотрю на комментарии, все бегут закупать то, что не нужно! Достаточно иметь сад и огород (спорт и свежий воздух), а не в фастфудах засиживаться!»

Станислав Жуковский. Огороды. 1902

Жители уверены, что на место ушедших из России брендов и производителей обязательно придут другие. Кто-то вспомнил, что, кроме европейских стран, есть Китай и другие страны, которые с Россией развивают экономические отношения.

«Свято место пусто не бывает», — отметила Наталья Г. из Уфы. И с ней согласился Ратмир Т: «На их место придут другие. Кто хочет работать и кому нужны деньги, тот везде работу найдёт».

Зульфия З. предположила, что «они еще вернутся, таких продаж, как в России, им больше не найти, временно это всё». И с ней согласился Константин К.: «Согласен, они капиталисты, деньги не пахнут. Отказываться от такого огромного рынка сбыта — это катастрофа для бизнеса».

Арслан Н. тоже отметил, что эти компании еще пожелают вернуться: «Вернутся, куда они денутся, кому охота так просто терять огромный рынок сбыта?»

Клара Н. вспомнила о временах, когда страна не зависела от иностранных производителей: «Ну и ладно. Некуда будет сваливать свой неликвидный товар. Без них жили и не были раздетые».

Некоторые пользователи высказали опасение, что в результате ухода компаний из России может повыситься уровень безработицы в стране. На это они получили ответ, что на место иностранных компаний обязательно придут отечественные, поэтому скачка безработицы произойти не должно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии нашли замену закрывающимся ресторанам быстрого питания.