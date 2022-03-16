Пользователи социальных сетей с возмущением реагируют на попытки некоторых чиновников вернуть в информационное пространство ушедшую с повестки дня тему ковида.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

То глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова представила президенту России Владимиру Путину противовирусный препарат-антидот «Мир», то министр здравоохранения России Михаил Мурашкопредлагает ближайшие месяцы использовать для вакцинации и ревакцинации от COVID-19.

Неужели скоро мы вновь услышим заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяну Голикову и главного государственного санитарного врача России Анну Попову с какими-нибудь аналогичными заявлениями?

Пользователи просят главу государства не верить тем, кто финансово заинтересован в актуализации данной темы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

Так, сообщения о презентации нового антивирусного препарата от ковида набирают сотни комментариев. В частности, Скворцова заявила Путину, что «это первый в мире препарат, основанный на вирусной интерференции, высокоточный генно-инженерный препарат, который выключает один из сайтов генома вируса SARS-Cov-2, самый консервативный, который не меняется, соответственно, при всех известных линейках. Он находится в так называемом сайте SP 12, это РНК-полимеразный сайт. Это для лечения. Фактически антидот, потому что он снижает вирусную нагрузку в 10 тысяч раз и не действует при этом на геном человека».

«Кто пустил её в Кремль? Владимир Владимирович, не верьте этой наукообразной брехне! Гоните в шею таких «специалистов»!» — написал Евгений Б., и его поддержала Любовь Н.: «Действительно, опять что-то непонятное пропихнуть хочет».

«Может, действительно, антидот это и является передовой технологией современной мысли в медицине. Только кто ж этой Скворцовой поверит-то теперь? Или «старый конь борозды не портит»? Но ведь он и не пашет!» — написала Марина К.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин в ходе встречи с Вероникой Скворцовой

«Ну, а что? Это же чиновники. Они отчитываются, выполняют прописанные в документах нормы и правила, которых столько наплодили за два года пандемии! Вот формально и выполняют, галочки ставят. Ведь фактически в России пандемию никто не отменял. Другое дело, что народ давно понял, что к чему и перестал выполнять их безумные требования», — отметила Наталья Х.

Алексей Ф. считает: «Что-то опять задумали…», его поддержал Илья О.: «Маски сняли ненадолго?»

Любовь М. усомнилась в правдивости слов чиновницы: «Что-то не так, скорее всего, врёт Скворцова, посмотрите, как по ходу беседы она взялась вся красными пятнами».

«Вот как! Значит, предыдущие препараты все-таки воздействовали на геном человека. Про вакцины Большой фармы, скорее всего, это утверждение однозначно, не сомневаюсь. А вот про «Спутник» хотелось бы послушать. Когда врали, до этого или сейчас?» — возмущается Виталий И.

«И не действует при этом на геном человека». А до этого прививки действовали, значит, все-таки на геном?» — поинтересовался Алексей В.

«Скорее всего, она хочет опять денежек загрести», — предположил Илья В.

Денис Е. напомнил, что нужно «укреплять здоровье, тренироваться, нормально питаться, не курить, не употреблять спиртное и нормально спать: этого уже достаточно для того, чтобы любую инфекцию перенести легко и без всяких «вакцин».

«Прям страшно, эта чиновница всякую подлость может поднести Путину», — пишет Наталья П., а Игорь П. поинтересовался, когда в стране начнут привлекать к ответственности чиновников: «Когда чистку начнем?!»

Владимир П. напомнил, что «Голикова и Ко ещё за QR-коды и масочный режим не ответили».

Валерия В. предложила тестировать препарат на его разработчиках: «Кто принёс — на том и тестируем».

При этом Валера Б. поинтересовался: «Не она с другими чиновниками развалила отечественную медицину?»

«Ну да!!! Одну вакцину испытали, сейчас новый суперпрепарат надо испытать, и у него, конечно же, не будет побочек и совершенно безвреден», — написал Анатолий Ф.

«Ну конечно, в стране больше нет проблем, в том числе с лекарствами от других болезней? Именно этот препарат самый важный, что ли? Что за сумасшествие происходит у нас?» — пишет Александр Ш.

«Партия ковида демонстрирует свою живучесть: в столь напряжённое для страны и президента время — пропихнуть в его рабочий график личную встречу с мадам — это о многом говорит», — пишет в своём телеграм-канале «ДУМАем Z» экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, отмечая, что прежде всего это говорит о том, что кто-то из близкого круга явно этому поспособствовал.

«Выпуск нового препарата от COVID-19, скорее всего, говорит о том, что маски народу разрешили снять совсем ненадолго и, вероятнее всего, последует продолжение этой истории», — написал Виталий Р.